Gigabyte introduceert externe 1TB-ssd met snelheden tot 2GB/s

Gigabyte introduceert zijn eerste externe ssd. De Vision Drive heeft een opslagcapaciteit van 1TB en een USB 3.2 Gen2x2-interface. De ssd haalt volgens de fabrikant sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 2GB/s. Gigabyte noemt nog geen adviesprijs.

Gigabyte voorziet de externe Vision Drive-ssd van een USB 3.2 Gen 2x2-interface. Deze interface biedt in theorie doorvoersnelheden van maximaal 20Gbit/s. Gigabyte claimt dat zijn Vision Drive-ssd sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 2GB/s haalt. De ssd is opgebouwd uit tlc-nandgeheugen, een Phison E12-controller en 1GB aan DDR-cache. Gigabyte voorziet de drive van een garantie van 5 jaar of 1600TBW. De externe ssd bevat een reguliere PCIe 3.0 x4-ssd van het M.2-formaat, zo blijkt uit een persbericht en afbeeldingen op de website van de fabrikant.

De ssd meet 115mmx72mm en is 20mm dik. Verder claimt Gigabyte dat de ssd schokbestendig is tot een val van maximaal 1,22 meter. Vooralsnog komt er alleen een 1TB-variant beschikbaar. Gigabyte komt ook met een upgrade-kit, waarbij ook een USB 3.2 Gen 2x2-PCIe-uitbreidingskaart wordt meegeleverd. De fabrikant noemt nog geen releasedatum of adviesprijzen.