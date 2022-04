Pornhub voegt Monero toe als betaalmethode

Pornhub heeft de Monero-privacycoin toegevoegd als betaalmethode voor zijn Premium-dienst. De toevoeging lijkt geïntroduceerd te zijn nadat Visa en Mastercard de pornowebsite vorige week in de ban deden.

Pornhub voegde de betaalmethode stilletjes toe, zo merkte ook website The Block op. De privacycoin is nu beschikbaar als betaalmethode in verschillende landen, waaronder Nederland en België. In de VS accepteert het bedrijf momenteel alleen nog cryptovaluta als betaalmethode, zo meldt Decrypt. In Europese landen worden ook SEPA-afschrijvingen ondersteund. Pornhub bood al ondersteuning voor verschillende cryptovaluta, waaronder Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin en andere privacycoins, zoals Verge.

De toevoeging van Monero komt nadat Mastercard en Visa besloten om te stoppen met het verwerken van betalingen aan het moederbedrijf van Pornhub. Dat deden de creditcardmaatschappijen nadat uit onderzoek van de New York Times bleek dat er veel illegale beelden op de pornowebsite zouden staan. Betalingsdienst PayPal stopte eerder al met het verwerken van Pornhub-betalingen.

Pornhub ontkent de aantijgingen. Het bedrijf stelt dat dergelijke beschuldigingen 'onverantwoordelijk en onwaar' zijn. Inmiddels heeft het bedrijf wel zijn veiligheidsmaatregelen aangescherpt; deze week werden alle video's van ongeverifieerde accounts van het platform verwijderd. Tweakers heeft vragen uitstaan bij Pornhub over de toevoeging van Monero.