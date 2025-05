Instagram maakt ban van account Pornhub permanent

Instagram heeft het account van pornosite Pornhub definitief verbannen van zijn platform. Daarmee is de tijdelijke ban van drie weken geleden permanent geworden. Pornhub beschuldigt Instagram van het hanteren van dubbele standaarden.

Instagram heeft volgens Motherboard Pornhub permanent verbannen van zijn platform wegens het herhaaldelijk overtreden van de regels. Instagram heeft geen voorbeelden gegeven van die overtredingen, maar verwijst naar regels rond het posten van naakt en expliciet materiaal. Het account had rond 13 miljoen volgers en meer dan zesduizend posts.

Voor de ban permanent werd, postte Pornhub een open brief over de kwestie. Daarin verweet de pornosite Instagram en moederbedrijf Meta dubbele standaarden te hanteren. Zo zouden bekende mensen uit de reguliere entertainmentindustrie wel expliciet materiaal mogen posten, terwijl mensen uit de porno-industrie met bans te maken krijgen zonder dat ze expliciet materiaal posten. De brief is mede-ondertekend door 68 mensen uit de porno-industrie. Instagram heeft niet gereageerd op die aantijging.