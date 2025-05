Razer komt over twee weken met gaminghandheld Edge 5G

Fabrikant Razer komt over twee weken met zijn eigen gaminghandheld Edge 5G. De fabrikant zal de handheld aankondigen op zijn eigen evenement RazerCon op 15 oktober. Het apparaat zal gericht zijn op gamestreaming.

Provider Verizon heeft alvast een vooraankondiging gedaan. De Razer Edge 5G zal een Android-apparaat zijn, zo zegt de provider. Het apparaat zal zich richten op het streamen van games via 5G. De soc is een Qualcomm G3X Gen 1. Verdere details zijn nog niet duidelijk. Ook is onbekend of het apparaat buiten de VS zal uitkomen.

Het ligt voor de hand dat de Edge 5G een doorontwikkeling is van het apparaat voor ontwikkelaars dat Razer en Qualcomm vorig jaar lieten zien. De development kit heeft een 6,65"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels, met een oppervlakte van rond 109 vierkante centimeter. Het apparaat heeft een usb-c-poort voor het laden van de 6000mAh-accu en het aansluiten van andere apparatuur, zoals AR- en VR-brillen of een tv.