Qled-tv's Amazon hebben 'ambient mode' die tv automatisch aanzet

Amazon heeft zijn Fire Omni Qled-tv's aangekondigd. De tweede generatie Omni-smart-tv's van Amazon heeft een 'ambient mode', die met sensors probeert te detecteren of er mensen de woonkamer binnenlopen en aan de hand daarvan de tv aanzet.

De tv gaat vervolgens ook weer uit als gebruikers de kamer uitlopen, zegt Amazon op de productpagina. De sensors kunnen afgesteld worden in de instellingen, zodat gebruikers kunnen voorkomen dat de tv zichzelf inschakelt bij huisdieren. De ambient mode kan onder meer kunstwerken, eigen foto's en widgets laten zien. Die widgets kunnen informatie uit de agenda, weer en nieuws bevatten.

Het gaat om een 4k-tv's van 65" en 75" met qled-schermen van Samsung erin. De tv heeft een fald-backlight met 96 zones voor het verhogen van het contrast. Het gaat om een 60Hz-scherm met 3840x2160 pixels en ondersteuning voor onder meer Dolby Vision, HDR10, HDR10+ en HLG. De tv heeft drie HDMI 2.0-poorten en een enkele HDMI 2.1-poort met eARC. Ook zitten er ethernet en USB 2.0 op de tv's. De tv's kosten in de VS 800 dollar voor de 65"-versie en 1000 dollar voor de 75"-variant. Over een release in Europa is nog niets bekend.