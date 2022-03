Amazon introduceert eigen Fire Omni-tv's en Fire TV Stick 4K Max

Amazon heeft televisies onthuld die in het in de Verenigde Staten onder eigen merknaam gaat leveren. De Fire TV Omni Serie-tv's beschikken onder andere over de Alexa-spraakassistent. Daarnaast verschijnt de Fire TV Stick 4K Max met Wi-Fi 6-ondersteuning.

Amazons televisies in de Fire TV Omni-serie bieden een 4k-resolutie en komen in afmetingen van 43", 50", 55", 65" en 75" beschikbaar. Alle modellen hebben ondersteuning voor HDR10, HLG en Dolby Digital Plus, maar alleen de 65"- en 75"-modellen bieden Dolby Vision. De televisies bevatten zogenoemde far-fieldmicrofoons om stemopdrachten voor de geïntegreerde Alexa-spraakassistent goed te kunnen ontvangen in woonkamers. In combinatie met een externe webcam is er ondersteuning voor Alexa Calling en later dit jaar moet ook Zoom ondersteund worden.

Amazon brengt de tv's volgende maand vooralsnog alleen in de Verenigde Staten uit, met een startprijs van 410 dollar voor de 43"- en 1100 dollar voor de 75"-versie. Het bedrijf meldt niet welke fabrikant de tv's produceert, maar in eerdere geruchten werd TCL genoemd. Of en wanneer Amazon de Fire TV Omni-serie naar Europa brengt is niet bekend.

Amazon voegt ook een nieuwe streaming stick toe aan zijn aanbod. Deze Fire TV Stick 4K Max bevat een Mediatek MT7921LS-chipset voor Wi-Fi 6-ondersteuning, 2GB ram en een niet nader omschreven quadcore-soc die op 1,8GHz werkt. De stick ondersteunt streamen in 4k met onder andere HDR10+, Dolby Vision en Dolby Atmos. De Amazon Fire TV Stick 4K Max kost in de VS 55 dollar.

Amazon noemt ook zijn eigen Luna-dienst voor gamestreaming die werkt met de stick. Die gamedienst werkt nu ook op Chromebooks en recente Fire-tablets. Daarnaast voegt Amazon de Couch-functie toe aan Luna, waarmee gamers samen kunnen spelen, ook als ze zich niet in dezelfde ruimte bevinden. Luna-abonnees kunnen derden uitnodigen om te gamen en die hoeven niet zelf abonnee te zijn om mee te kunnen spelen.