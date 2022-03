Stadia's gametopman stapt over naar Google Cloud

De Director for Games van Googles gamestreamdienst Stadia maakt intern een overstap en gaat de functie van Director of Global Gaming Solutions bij de Google Cloud-divisie bekleden. De stap is een gevolg van Googles gewijzigde strategie met Stadia.

De overstap van Stadia's gametopman Jack Buser naar Google Cloud vindt halverwege september plaats. Buser heeft meer dan vijf jaar bij Stadia gezeten om die gamestreamdienst op te bouwen en samenwerkingen te starten met uitgevers en ontwikkelstudio's, schrijft ZDNet.

De overstap komt niet onverwacht. Begin dit jaar sloot Google zijn Stadia Games & Entertainment-vestigingen voor het ontwikkelen van eigen games. De strategie van het bedrijf is om een platform te bieden waarop derde partijen diensten voor gamestreaming kunnen aanbieden, nadat groot succes van het ontwikkelen van eigen Stadia-games uitbleef.

De nieuwe rol van Buser geeft de toegenomen rol van gaming voor Google Cloud als platform aan. In die functie wordt hij verantwoordelijk voor het aantrekken van gamebedrijven die gebruikmaken van Googles clouddiensten voor gamediensten. Buser werkte voordat hij bij Google kwam bij Sony, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van onder andere PlayStation Now, PlayStation Plus en PlayStation Home.

Meer personen hebben afgelopen jaar Stadia verlaten. Zo vertrok in mei de vice president en head of product, die in die rol verantwoordelijk was voor 'de consumentenbeleving' van de dienst.