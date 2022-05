Google geeft Stadia-ontwikkelaars 'channels' voor beheren van bèta's

Google geeft Stadia-gameontwikkelaars de mogelijkheid om channels te gebruiken om games te testen en uit te brengen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld bèta's uitgeven onder bepaalde groepen spelers zonder dat die spelers daar zelf voor hoeven in te schrijven.

De feature heet Channels, al gaat om één soort testkanaal. Volgens Google is de feature bedoeld voor Stadia-ontwikkelaars die hun games en software willen uitbrengen voor bepaalde groepen spelers. Het wordt mogelijk om het aantal downloads van een bèta te beheren, zodat een bèta onder een beperkt aantal spelers kan worden gedraaid. Ontwikkelaars kunnen per direct voor iedere game een aparte bètabuild aanbieden.

Het wordt daarnaast mogelijk om toegang tot een bètakanaal in te trekken. Daarmee kunnen spelers een beperkte tijd gebruik maken van een testbuild. Dat wordt optioneel; het wordt ook mogelijk om toegang voor bepaalde groepen aan te houden. Google noemt daarbij reviewmodellen voor gamejournalisten als voorbeeld, die ook na een release reviews kunnen blijven schrijven.

Google zegt dat het Channels wil uitbreiden naar mogelijkheden voor na een release van een game. Dan gaat het bijvoorbeeld over de mogelijkheid om testpatches live in games door te voeren. Bij alle opties is het de bedoeling dat die aan de kant van de ontwikkelaar worden geregeld. Spelers hoeven zich dan bijvoorbeeld niet meer zelf in te schrijven voor een bèta.