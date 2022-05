Nintendo: merendeel omzet uit games blijft komen uit fysieke verkoop

Meer dan de helft van Nintendo's omzet uit games blijft komen uit fysieke verkoop van games. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. De fysieke verkoop van games stond vorig jaar even op een lager pitje door de coronalockdowns, maar steeg sindsdien alweer.

Nintendo haalde in het afgelopen kwartaal ongeveer 57 procent van zijn omzet uit games uit fysieke verkoop, zo blijkt uit cijfers die af te leiden zijn uit materiaal dat Nintendo online heeft gezet bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Dat percentage lag vorige kwartalen op 53 en 50 procent. Ten tijde van de eerste lockdowns vanwege het coronavirus kwam 44 procent van de omzet uit fysieke verkoop. Daarvoor was dat 77 procent.

Het aandeel van software die alleen digitaal te krijgen is, waaronder het Switch Online-abonnement, steeg van 12 procent een paar jaar geleden naar 22 procent nu. De digitale varianten in de Nintendo e-Shop van games die ook fysiek te krijgen zijn, leverden 21 procent van de omzet op.

De levering van Switch-consoles is teruggelopen afgelopen kwartaal en kwam uit op 3,8 miljoen. Daarmee heeft Nintendo sinds de release ongeveer 93 miljoen exemplaren van de console verkocht. De meest geleverde game van het afgelopen half jaar was The Legend of Zelda: Skyward Sword HD met 3,6 miljoen exemplaren. Het oudere Mario Kart 8 Deluxe ging nog 3,34 miljoen keer over de toonbank, Animal Crossing: New Horizons 2,2 miljoen keer. New Pokémon Snap kwam ook tot 2,2 miljoen keer.

De Switch zelf ging 3,14 miljoen keer over de toonbank, de Switch Lite 680.000 keer. De Switch OLED zit niet in de kwartaalcijfers, omdat die pas in oktober uit kwam. Nintendo verwacht door het chiptekort minder Switch-consoles te kunnen leveren. In de periode tot aan maart volgend jaar denkt Nintendo ongeveer 11,5 miljoen exemplaren van de Switch, Switch OLED en Switch Lite te slijten. Die verwachting lag op 13 miljoen exemplaren.