Nintendo brengt mogelijk later dit jaar nieuwe versie van Switch uit

Nintendo brengt geen nieuwe versie van de Switch uit op korte termijn. Dat zegt directeur Shuntaro Furukawa bij een bespreking van de kwartaalcijfers. Zijn uitspraak laat wel de mogelijkheid over voor een nieuwe versie later dit jaar. Daar gaan al langer geruchten over.

Begin vorig jaar zei Furukawa expliciet dat er in 2020 geen nieuw model van de Nintendo Switch zou uitkomen. Op de vraag of er dit jaar een nieuw model is te verwachten, antwoordt hij nu dat Nintendo niet van plan is om binnenkort een aankondiging te doen. Daarmee laat hij de mogelijkheid open voor de komst van een nieuwe versie later dit jaar.

De directeur merkt op dat er Mario- en Monster Hunter-versies van de Switch verschijnen in februari en maart. Die zijn wat hardware betreft identiek aan de huidige Switch. Furukawa deed de uitspraken bij de presentatie van de kwartaalcijfers, meldt Bloomberg-journalist Takashi Mochizuki op Twitter. Bij de bekendmaking van die cijfers bleek dat Nintendo tot nu toe bijna 80 miljoen exemplaren van de Switch heeft geleverd.

Nintendo bracht de Switch in 2017 uit en kwam in 2019 met de Switch Lite-variant. Ook verscheen er in datzelfde jaar een revisie van de Switch, met een zuinigere variant van de Nvidia Tegra X1-soc en ander nand-geheugen. Er gaan al lange tijd geruchten over de komst van een nieuwe Switch. In augustus vorig jaar werd er gesproken over een release begin 2021, maar dat lijkt dus later te worden. Het nieuwe model zou meer rekenkracht krijgen en mogelijk 4k-weergave ondersteunen. Nintendo zou ontwikkelaars al gevraagd hebben hun games en applicaties compatibel te maken met 4k-weergave.

Dataminer Mike Heskin claimde eerder deze maand dat de Switch-firmware details bevat over een nieuw model met de codenaam Aula. Dat model zou een beter scherm hebben en een Realtek-multimediachip bevatten, maar de Tegra X1-soc zou ongewijzigd zijn. Heskin speculeert dat de Realtek-chip gebruikt kan worden voor het upscalen van de HDMI-output naar een 4k-resolutie.

