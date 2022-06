Google-patenten tonen ontwerpideeën voor vouwbare Pixel-telefoons

Er zijn patentaanvragen gepubliceerd die ontwerpideeën tonen voor vouwbare telefoons van Google. Eentje heeft een scherm aan de buitenkant, een andere een scherm aan de binnenkant. Die heeft een uitstulping bij het scharnier om het scherm in te verbergen bij het vouwen.

De ene patentaanvraag doet denken aan de Huawei Mate Xs, met een scherm aan de buitenkant. De andere aanvraag toont een ontwerp met scherm aan de binnenkant, zoals de Samsung Galaxy Z Fold2. Een verschil is dat waar het scherm vouwt Google een uitstulping heeft zitten om de radius van de kromming te vergroten. Vermoedelijk wil Google daarmee voorkomen dat een vouw zichtbaar is in het scherm. De aanvragen zijn onlangs gepubliceerd, schrijft Windows United.

Patentaanvragen zeggen lang niet altijd iets over of producten daadwerkelijk in ontwikkeling zijn. Een analist zei eerder dit jaar al dat Google werkt aan een vouwbare Pixel-smartphone. Er gaan bovendien al langer geruchten over een vouwbare smartphone onder de vlag van de zoekgigant. Tot nu toe brachten alleen Samsung, Huawei, Motorola en Royole telefoons met vouwbare schermen uit.