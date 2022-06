Europese Commissie oordeelt op 5 maart over overname Bethesda door Microsoft

De Europese Commissie zal op 5 maart zijn oordeel vellen over de beoogde overname van Bethesda door Microsoft. De Xbox-maker kondigde vorig jaar aan Bethesda's moederbedrijf ZeniMax Media over te willen nemen voor 7,5 miljard dollar.

Microsoft heeft eind vorige week toestemming gevraagd voor de overname aan de Europese Commissie. Dat blijkt uit de notificatie die het Europese orgaan online heeft gezet. De commissie schrijft daarin dat de voorlopige deadline voor het geven van een oordeel op 5 maart is gezet.

De Europese Commissie voert nu een voorlopig onderzoek uit. Het resultaat daarvan kan zijn dat Microsoft goedkeuring krijgt voor de overname, eventueel met voorwaarden daaraan verbonden. Als de Europese antitrustonderzoekers geen toestemming geven, volgt er een formeel onderzoek. In dat geval moeten de resultaten daarvan afgewacht worden voordat Microsoft en ZeniMax Media door kunnen gaan met de overnameplannen.

Microsoft heeft Europese toestemming nodig voor de overname omdat die gevolgen kan hebben voor Europese consumenten. De Europese Commissie zal onderzoeken of een overname een marktverstorende werking zou kunnen hebben. Een dergelijk onderzoek is gebruikelijk bij grote overnames.

In september vorig jaar kondigde Microsoft de overname van Bethesda aan. Beide bedrijven zijn tot een overeenstemming gekomen en verwachten dat de overname halverwege dit jaar is afgerond. Die tijd tussen de aankondiging van de overname en het afronden ervan is onder andere nodig voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen van regelgevende instanties.

Met de overname van ZeniMax Media krijgt Microsoft alle Bethesda-studio's in handen. Het gaat in totaal om 2300 medewerkers bij diverse studio's, zoals id Software, Arkane en MachineGames. Die studio's brachten in de afgelopen jaren games uit in franchises als The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Quake, Dishonored en Prey. Verder wordt er gewerkt aan Starfield en een Indiana Jones-game.