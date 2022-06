Financial Times: Microsoft probeerde onlangs Pinterest over te nemen

Microsoft zocht in de afgelopen maanden contact met Pinterest om het bedrijf over te kunnen nemen. De gesprekken zijn niet langer actief. Waarom de overname niet door is gegaan, is niet duidelijk.

De overname zou voor Microsoft vooral interessant zijn vanwege de data van gebruikers en het Azure-platform, schrijft Financial Times. Microsoft zou grote online communities over willen nemen om zo grotere klanten naar Azure te kunnen brengen. Mede daarom nam het eerder GitHub en LinkedIn over, zegt de krant. Pinterest heeft nu 459 miljoen maandelijkse gebruikers en gebruikt Amazon Web Services.

Met de gebruikersdata zou Microsoft weer zijn eigen apps en diensten kunnen verbeteren, is het idee. Tegelijkertijd zou een sociaal medium waar gebruikers veel afbeeldingen en interesses delen interessant kunnen zijn voor Microsofts marketingafdeling en voor het trainen van kunstmatige intelligentie.

In een jaar tijd is de waarde van Pinterest met ruim zeshonderd procent gestegen, nu is het bedrijf zo'n 42 miljard euro waard. Het is niet voor het eerst dat Microsofts overname van een sociaal medium niet doorgaat. Microsoft wilde TikToks Amerikaanse activiteiten overnemen, maar eigenaar ByteDance koos uiteindelijk voor Oracle.