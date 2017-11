Pinterest komt met soort qr-code om snel pagina's te openen

Pinterest heeft de Pincodes-functie ge´ntroduceerd. De code fungeert als een soort qr-code om snel op Pinterest-pagina's te kunnen komen. Ook heeft het sociale medium de mogelijkheden van zijn Pinterest Lens-functie uitgebreid.

De Pincodes-functie is bedoeld voor bedrijven die een eigen Pinterest-acount hebben, schrijft TechCrunch. Deze bedrijven kunnen de code in een winkel laten zien om klanten naar de Pinterest-pagina naar het bedrijf te leiden, zonder dat de klanten deze pagina zelf moeten opzoeken. Gebruikers kunnen binnen de Pinterest-app de camera openen, waarmee de Pincode gescand kan worden.

Naast de toevoeging van Pincodes, heeft Pinterest ook de Lens-functie onder handen genomen. Deze herkenningsfunctie voor afbeeldingen is uitgebreid met de mogelijkheid om met ideeën te komen voor looks met bepaalde kledingstukken. Techcrunch schrijft dat de gebruiker een foto kan nemen van een kledingstuk, waarna de app komt met suggesties hoe een dergelijk kledingstuk gedragen kan worden.

Pinterest breidt de app verder uit met enkele andere aanpassingen, zoals de mogelijkheid om op een item in een foto in te zoomen en vergelijkbare producten te vinden. Deze functies werken samen met de 'koop'-knop, die het bedrijf twee jaar geleden aan zijn website toevoegde. Pinterest is te bezoeken via de website of de app voor Android en iOS.