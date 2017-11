Gerucht: Animatiestudio achter Despicable Me wil Mario-film gaan maken

Illumination Entertainment en Universal Pictures lijken met Nintendo aan het onderhandelen te zijn om een film te maken van Mario, de populaire mascotte van het Japanse videogamebedrijf. In tegenstelling tot de eerdere Mario-film uit 1993, gaat het om een animatiefilm.

Het gerucht komt bij The Wall Street Journal vandaan, de krant schrijft dat uitgever Universal Pictures dicht bij een akkoord met Nintendo is en de film in een vroege fase van ontwikkeling is. De bedrijven zouden inmiddels al een jaar aan het onderhandelen zijn.

De film zou worden gemaakt door Illumination Entertainment. Deze studio heeft eerder de succesvolle Despicable Me-films en spin-offs gemaakt. Ook andere succesvolle animatiefilms, zoals The Secret Life of Pets en Sing, zijn door de studio ontwikkeld.

Of het gerucht volledig betrouwbaar is, is niet geheel zeker. In 2015 schreef The Wall Street Journal dat er een Netflix-serie van The Legend of Zelda onderweg was. Tot op heden is daarover echter niets bevestigd, waardoor het onwaarschijnlijk is dat deze serie nog verschijnt.

Als het gerucht klopt, zou het niet de eerste film zijn die gebaseerd is op de Mario-franchise. In 1993 kwam de film Super Mario Bros uit, die op slechte recensies werd ontvangen. Ook verscheen er eind jaren '80 een animatieserie op televisie, genaamd The Super Mario Bros Super Show. De productie van deze serie is na een enkel seizoen gestaakt.