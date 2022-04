Nintendo onthult stemmencast van geanimeerde Mario-film

Onder meer Chris Pratt, Jack Black en Seth Rogen zullen hun stemmen verlenen aan de aankomende, geanimeerde Mario-film. Dat onthulde Shigeru Miyamoto tijdens de Nintendo Direct-presentatie, samen met de rest van de Engelstalige stemmencast.

De nog titelloze Mario-film heeft een sterrencast met een legio aan grote, Amerikaanse acteurs, zo werd tijdens de Nintendo Direct uit de doeken gedaan. De stem van Mario wordt bijvoorbeeld gedaan door Chris Pratt, bekend van onder meer Jurassic World en de Guardians of the Galaxy-films. Volgens Miyamoto wordt er, in tegenstelling tot in de games, heel wat af gepraat door Mario in deze film.

Verder krijgt Peach de stem van Anya Taylor-Joy, die de hoofdrol speelde in de Netflix-serie The Queen's Gambit. Jack Black, die onder meer speelde in de King Kong-film uit 2005, Jumanji en de Kung Fu Panda-films, mag de stem doen van Bowser, die nu kennelijk ook in volzinnen kan praten. Er zal zelfs een, volgens Miyamoto althans, 'grappige' Donkey Kong ten tonele verschijnen, die wordt vertolkt door Superbad-schrijver Seth Rogen.

Andere acteurs zijn onder meer Charlie Day, Keegan-Michael Key en Kevin Michael Richardson, die respectievelijk de stemmen van Luigi, Toad en Kamek zullen vertolken. Charles Martinet, de stem van onder meer Mario, Luigi en Wario in de games, wordt in de film gedegradeerd tot een cameorolletje. Welke acteurs de stemmen van de film in onder meer de Nederlandstalige versie zullen doen, wordt volgens Nintendo 'later bekendgemaakt'.

De Super Mario-film wordt gemaakt door Illumination Entertainment, de maker van onder meer de Verschrikkelijke Ikke- en Minions-films. Naast de stemmencast werd tijdens dezelfde Direct-presentatie aangekondigd dat de film in Amerika tijdens de feestdagen van 2022 in première gaat. Wanneer de film in Belgische en Nederlandse bioscopen te zien is, is niet bekendgemaakt.