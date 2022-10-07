Nintendo toont eerste trailer The Super Mario Bros. Movie

Nintendo heeft in een Nintendo Direct de eerste trailer getoond van The Super Mario Bros. Movie. Daarin is ook voor het eerst de stem van acteur Chris Pratt te horen als de bekende Italiaanse loodgieter. De film moet vanaf 7 april 2023 te zien zijn in bioscopen.

Dat Chris Pratt Mario een stem geeft, was opzienbarend nieuws. Stemacteur Charles Martinet spreekt sinds jaar en dag de stem in van Mario en zijn naam is dus verbonden aan ontzettend veel Mario-games. Pratt beloofde in juni dat zijn Mario-stem 'anders zou zijn dan alles wat je hebt gehoord in de Mario-wereld'.

In de trailer zijn verder verschillende locaties te zien, waaronder Penguin Kingdom en Mushroom Kingdom. Daarnaast zijn de stemmen van de verschillende gamepersonages te horen. Naast Chris Pratt als Mario, is Jack Black te horen als Bowser en Keegan-Michael Key als Toad. Andere bekende namen die meewerken aan de film zijn Seth Rogen als Donkey Kong en The Queen's Gambit-actrice Anya Taylor-Joy als Princess Peach.

Het was al langer bekend dat de Super Mario Bros.-film in de lente van 2023 zou verschijnen. Aanvankelijk zou de film in december van vorig jaar zijn opwachting maken, maar Nintendo besloot de film uit te stellen. Er wordt al sinds 2017 aan de film gewerkt. De productie is in handen van Illumination, die onder meer bekend is van de Despicable Me-franchise. The Super Mario Bros. Movie is vanaf 7 april 2023 te zien in Amerikaanse bioscopen; een concrete releasedatum voor België en Nederland lijkt er nog niet te zijn.