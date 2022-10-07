Nintendo toont eerste trailer The Super Mario Bros. Movie

Nintendo heeft in een Nintendo Direct de eerste trailer getoond van The Super Mario Bros. Movie. Daarin is ook voor het eerst de stem van acteur Chris Pratt te horen als de bekende Italiaanse loodgieter. De film moet vanaf 7 april 2023 te zien zijn in bioscopen.

Dat Chris Pratt Mario een stem geeft, was opzienbarend nieuws. Stemacteur Charles Martinet spreekt sinds jaar en dag de stem in van Mario en zijn naam is dus verbonden aan ontzettend veel Mario-games. Pratt beloofde in juni dat zijn Mario-stem 'anders zou zijn dan alles wat je hebt gehoord in de Mario-wereld'.

In de trailer zijn verder verschillende locaties te zien, waaronder Penguin Kingdom en Mushroom Kingdom. Daarnaast zijn de stemmen van de verschillende gamepersonages te horen. Naast Chris Pratt als Mario, is Jack Black te horen als Bowser en Keegan-Michael Key als Toad. Andere bekende namen die meewerken aan de film zijn Seth Rogen als Donkey Kong en The Queen's Gambit-actrice Anya Taylor-Joy als Princess Peach.

Het was al langer bekend dat de Super Mario Bros.-film in de lente van 2023 zou verschijnen. Aanvankelijk zou de film in december van vorig jaar zijn opwachting maken, maar Nintendo besloot de film uit te stellen. Er wordt al sinds 2017 aan de film gewerkt. De productie is in handen van Illumination, die onder meer bekend is van de Despicable Me-franchise. The Super Mario Bros. Movie is vanaf 7 april 2023 te zien in Amerikaanse bioscopen; een concrete releasedatum voor België en Nederland lijkt er nog niet te zijn.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 12:03
80 • submitter: ShatterNL

07-10-2022 • 12:03

80

Submitter: ShatterNL

Lees meer

Nintendo en Illumination brengen mogelijk in 2028 nieuwe animatiefilm uit
Nintendo en Illumination brengen mogelijk in 2028 nieuwe animatiefilm uit Nieuws van 29 april 2026
Nintendo toont eerste trailer van The Super Mario Galaxy Movie
Nintendo toont eerste trailer van The Super Mario Galaxy Movie .Geek van 12 november 2025
Copyrightlisting vermeldt nog onaangekondigde Donkey Kong-film
Copyrightlisting vermeldt nog onaangekondigde Donkey Kong-film .Geek van 14 juli 2025
'Jack Black speelt Steve in Minecraft-verfilming van Warner Bros.'
'Jack Black speelt Steve in Minecraft-verfilming van Warner Bros.' Nieuws van 3 januari 2024
Nintendo werkt aan liveaction The Legend of Zelda-film
Nintendo werkt aan liveaction The Legend of Zelda-film .Geek van 8 november 2023
Super Mario-stemacteur Charles Martinet stopt na 32 jaar
Super Mario-stemacteur Charles Martinet stopt na 32 jaar .Geek van 21 augustus 2023
Library of Congress VS neemt Super Mario Bros.-muziek op in nationale canon
Library of Congress VS neemt Super Mario Bros.-muziek op in nationale canon .Geek van 13 april 2023
Nintendo toont nieuwe trailer The Super Mario Bros. Movie
Nintendo toont nieuwe trailer The Super Mario Bros. Movie .Geek van 10 maart 2023
Nintendo blijft door chiptekorten minder consoles maken maar ziet verbeteringen
Nintendo blijft door chiptekorten minder consoles maken maar ziet verbeteringen Nieuws van 8 november 2022
'Lionsgate toont interesse in triple A-videogameadaptie van actiefilm John Wick'
'Lionsgate toont interesse in triple A-videogameadaptie van actiefilm John Wick' .Geek van 5 november 2022
YouTuber maakt remake Super Mario Bros. in Unreal-engine met gezicht Chris Pratt
YouTuber maakt remake Super Mario Bros. in Unreal-engine met gezicht Chris Pratt Nieuws van 1 oktober 2022
Regisseur I am Legend werkt aan BioShock-Film met schrijver Blade Runner 2049
Regisseur I am Legend werkt aan BioShock-Film met schrijver Blade Runner 2049 .Geek van 26 augustus 2022
Derde Sonic the Hedgehog-film verschijnt in december 2024
Derde Sonic the Hedgehog-film verschijnt in december 2024 .Geek van 9 augustus 2022
Nintendo koopt animatiestudio en noemt hem Nintendo Pictures
Nintendo koopt animatiestudio en noemt hem Nintendo Pictures Nieuws van 14 juli 2022
'Gran Turismo-film van Neil Blomkamp gaat op 11 augustus 2023 in première'
'Gran Turismo-film van Neil Blomkamp gaat op 11 augustus 2023 in première' Nieuws van 15 juni 2022
Hollywood probeert opnieuw Duke Nukem-film te maken
Hollywood probeert opnieuw Duke Nukem-film te maken .Geek van 12 juni 2022
Nintendo stelt Super Mario Bros.-film uit tot de lente van volgend jaar
Nintendo stelt Super Mario Bros.-film uit tot de lente van volgend jaar Nieuws van 26 april 2022
Plex-functie geeft aan op welke streamingdiensten films en series te kijken zijn
Plex-functie geeft aan op welke streamingdiensten films en series te kijken zijn Nieuws van 5 april 2022
Nintendo onthult stemmencast van geanimeerde Mario-film
Nintendo onthult stemmencast van geanimeerde Mario-film .Geek van 24 september 2021
Meer producten en artikelen
Games TV en home cinema Nintendo Bioscoop Film Filmindustrie Mario Super mario

Reacties (80)

-Moderatie-faq
80
79
38
0
0
37
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
El crabbbo 7 oktober 2022 12:05
Trailer ziet er erg goed uit en lijkt me leuke film. Maar Chris Pratt heeft de mario vibe niet vind ik. Het klinkt gewoon als Chris en niet als mario wat ik erg jammer vind
ggj87 @El crabbbo7 oktober 2022 12:12
Er gaan al memes van rond:

"I don't know how to do an Italian accent and at this point I'm too afraid to ask"

:+
VonDudenstein @ggj877 oktober 2022 12:35
"I don't know how to do an Italian accent and at this point I'm too afraid to ask"
Vraag me alleen sterk af of je daar een hele film naar kunt luisteren.

Ik snap de twijfel bij Pratt wel. Het zou super disconnected over kunnen komen, maar "itseeee meee Marioeeee" een hele film lang..?? Peroonlijk vind ik geforceerde accenten in film super irritant (yes offense Blanchett in Indiana Jones..wtf was dat joh?).
ggj87 @VonDudenstein7 oktober 2022 12:46
Het hoeft niet zwaar aangedikt te zijn, anders waren maffiafilms ook niet aan te zien
VonDudenstein @ggj877 oktober 2022 13:09
Weet niet. Deel van de ambiance in maffia films komt door de taal. En de klassiekers zitten bomvol goede acteurs, waarvan best wel wat Italian-Americans. Wellicht komt het wat natuurlijker. Of ze doen het gewoon goed omdat het kneiter goede acteurs zijn. Hoe dan ook past het goed in de context.
In de basis gaat het al compleet mank omdat Maffia films bomvol text zitten en Mario in zn hele game carriere maar enkele woorden heeft gezegd.

Waarschijnlijk krijg je dan zoiets als die 2 autos uit Cars. "Luiiigi watches oooonly die Ferraaaaari's" of iets in die richting :P Dat zijn geen main characters, dus dan werkt het. En ik vraag me af of je zon accent 50% naar beneden kunt schroeven.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 23 juli 2024 07:00]

Blokker_1999
@VonDudenstein7 oktober 2022 13:13
Ik kan me ergeren aan veel te zware accenten in films. Ofwel laat je personages hun eigen taal spreken, ofwel gebruik je een andere taal met minimaal tot geen accent. Of dacht je dat de Mafffia altijd in het Engels spreekt als iedereen Italiaans kan? Een klassieker zoals The Longest Day deed het tenminste goed. Duitsers spreken Duits, Fransen spreken Frans en Amerikanen spreken ...

Mario is dan weer een karikatuur. Die stem uit de games herken je uit de duizenden. Om er dan ineens een gewone stem aan te geven? Dat gaat bij velen ook niet goed aankomen.
VonDudenstein @Blokker_19997 oktober 2022 13:32
Ja dat is dus wat ik bedoel met past binnen de 'context'. In The Godfather heb je ook een hele sectie in het Italiaans, maar niet de hele film lang want het is een Amerikaanse film. In Inglorious bastards wordt dit ook best goed opgelost door eigen taal veel te gebruiken en transities naar een andere talen geloofwaardig te maken of zelfs in de dialoog te benoemen.

Maar ik was niet opzoek naar een discussie over de historie van taal in film.
Het punt is -> Mario praat in zijn natuurlijke game context nauwelijks. En ik associeer die hele Mario wereld ook niet zo met Italiaans. Het maakt Mario gewoon leuk goofy. Maar ik hoef hem niet perse een hele film lang zoals een Luigi (of hoe dat monteurautotje heet) uit Cars.. En dat betekent niet dat ik helemaal overtuigd ben van Pratt.

Tot dusver vind ik eigenlijk de Franse Mario het beste klinken. Die taal heeft ook 0 connectie met Mario's context. Het is meer de klank van zn stem denk ik.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 23 juli 2024 07:00]

denonman1 @VonDudenstein7 oktober 2022 19:20
Ik denk dan meteen aan The Hunt For Red October waar ze tijdens een gedicht voor te dragen overschakelen van Russisch op Engels waarbij de camera inzoomt en weer uitzoomen op de mond van het personage aan het woord.

Omschakeling in beeld en geluid perfect uitgevoerd.

Dat Connery vervolgens alle zinnen met zijn ironische isschh afrolt blijft toch ook een accent dingetje...

[Reactie gewijzigd door denonman1 op 23 juli 2024 07:00]

hottestbrain @ggj877 oktober 2022 13:31
Mario heeft juist een zwaar aangedikt accent. Altijd zo geweest. Dat is ook de reden waarom men het nu mist.
Kizanko @VonDudenstein8 oktober 2022 14:44
De Franse dub van de Mario Trailer laat idd prima zien hoe je Mario 's stem kunt behouden zonder dat t te out of character klinkt.

Ook vond ik dat de rest van de cast meer respect heeft getoond in het behouden van de levendige stemmen van de de characters t.o.v. Chris.

[Reactie gewijzigd door Kizanko op 23 juli 2024 07:00]

The Zep Man @El crabbbo7 oktober 2022 12:37
Maar Chris Pratt heeft de mario vibe niet vind ik. Het klinkt gewoon als Chris en niet als mario wat ik erg jammer vind
Het lijkt erop dat Chris Pratt een karakter speelt die zich plots als Mario waant. Dat maakt het wellicht behapbaarder.

Jack Black maakt een goede Bowser. :)
HerrPino @The Zep Man7 oktober 2022 13:14
?? je bedoeld dat de film zou beginnen in de 'echte' wereld en dat een personage dan soort van wakker wordt oid en dan Mario is. Eigenlijk zoals in de Playmobil film.
Flapperbol @HerrPino7 oktober 2022 19:46
Misschien een soort van zoetsappige "Iedereen kan de held/Mario zijn" boodschap?
Carlos0_0 @El crabbbo7 oktober 2022 12:08
Klopt maar verder ziet wel geinig uit, het verpest voor mij niet de Mario sfeer.
El crabbbo @Carlos0_07 oktober 2022 12:26
Opzich niet. Maar im vind het wel jammer. Had het opzeminst een klein beetje gedaan. Het hoeft niet 1 on 1 percjes te zijn. Maar zoals een andere comment zei. Dit is geeoon amerikaans en klinkt zoals chris pratt zelf ook praat
Feroxxy @El crabbbo7 oktober 2022 14:42
Interessant is dat het internet masssaal de stem aan het vergelijken is met die van de franse trailer;

https://youtu.be/hmHce5kZOFg?t=92 (timed link naar Mario stem)

In het frans is het grappig genoeg echt precies wat je voor Mario zou verwachten. Het is natuurlijk maar een kleine moment opname van wat we kunnen verwachten van beide stemmen verder dus we moeten t maar zien. Dat Chris de rol heeft gekregen is niet alleen z'n naam maar ook zijn goede prestaties in andere animatie films (zoals Lego Movie) dus kwalitatief zal t goedkomen. Het jammere aan 'm is dat hij zo weinig range heeft.

[Reactie gewijzigd door Feroxxy op 23 juli 2024 07:00]

El crabbbo @Feroxxy7 oktober 2022 15:56
klopt
pierredorado @Feroxxy7 oktober 2022 17:34
Het is dat ik zelf Frans ben, maar ik neig er nu al naar om gewoon lekker de Franse versie te gaan kijken.
ajmwegman @El crabbbo7 oktober 2022 21:39
Dan ga je toch naar de Nederlandse versie O-)
Settler11 @El crabbbo7 oktober 2022 12:24
De volledige cast vind ik zelf niet juist voor de Mario film. Maar goed, we zien wel of het aanslaat.
El crabbbo @Settler117 oktober 2022 12:26
Ik bowser en toad super goed klinken masr dat ben ik
Atilim @El crabbbo7 oktober 2022 12:34
Beste man gebruikt te generieken Amerikaanse stem (m.a.w. zijn eigen stem) en daarop kun je hem dus wel op aanrekenen.
Bradley Cooper als Rocket Raccoon is een super voorbeeld van hoe je het moet doen.
Zoop @Atilim7 oktober 2022 12:42
Vind je? Ook bradley als rocket vind ik juist dat probleem hebben, is hetgeen wat ik niet leuk vind aan de character, standaard Amerikaanse stem waar volgens mij helemaal niet zon dure voice actor voor nodig is. Ik vind Vin Diesel dan een veel iconischere en aparte stem hebben, maar dat wordt niet echt optimaal benut voor zijn character in de mcu :p

Wat betreft Chris Pratt, ik vond hem al een redelijk whiney stem hebben in Guardians, niet bepaald de persoon die ik zou uitzoeken voor voice acting werk ... maar goed
Atilim @Zoop7 oktober 2022 13:26
zon dure voice actor voor nodig is.
Tuurlijk, maar dat is een hele aparte discussie.
Tuurlijk is het goedkoper om een gewone VA in dienst te nemen, maar goed, cooper is prima bezig als Rocket.
Why did we pay money for Bradley Cooper if he doesn’t even sound like Bradley Cooper!?"
darknessblade @El crabbbo7 oktober 2022 12:38
Als hij een "italiaans Brooklyn" accent kan doen, zou het in mijn mening veel beter klinken
lowfi @El crabbbo7 oktober 2022 17:19
Sws Chris pratt… hoeveel “blockbusters “ zit hij wel niet de laatste tijd. Beetje moe van.

Creatieve armoede daar in Hollywood. Enkel de hoeveelheid doet er toe.

/rant
EnigmaNL 7 oktober 2022 12:09
Ik ben positief verrast, ziet er goed uit! Mario klinkt alleen niet als Mario, dat is wel jammer.
Zebby @EnigmaNL7 oktober 2022 12:11
Volgens mij zou dat heel irritant zijn in een full-length film met veel dialoog :D
EnigmaNL @Zebby7 oktober 2022 12:13
Het accent etc. hoeft ook niet zo dik aangelegd als in de games natuurlijk maar wat ik in deze teaser hoorde is gewoon de stem van een gemiddelde Amerikaan en dat vind ik niet passen.
El crabbbo @EnigmaNL7 oktober 2022 12:25
Mee eens
tweakuwe @EnigmaNL7 oktober 2022 13:58
Maar Mario is een Amerikaan?
Mario en & Luigi komen uit Brooklyn volgens de games, niet uit Japan, Italië, of de Mushroom Kingdom ;)
alex4allofyou @tweakuwe7 oktober 2022 14:17
Van "Its'a Me Mariooo" naar "It's me Mario".
EnigmaNL @tweakuwe7 oktober 2022 14:30
Het zijn inderdaad Amerikanen maar ze spreken in de games allebei met een Italiaans accent.
Armselig @tweakuwe7 oktober 2022 22:16
Mario en Luigi zijn inderdaad italiaans-amerikaanse loodgieters uit Brooklyn. Net als Buddy uit Cake Boss zeg maar. Die komt dan weer uit Hoboken maar dat ligt pal naast Brooklyn.
Chippu @EnigmaNL7 oktober 2022 13:44
Het leek erop alsof het een soort "isekai" element had > Chris Pratt wordt getransporteerd van wereld a naar wereld b. Die vibe kreeg ik in ieder geval. Zou wel een logische verklaring zijn waarom hij dan anders klinkt. :)

Keegan-Michael als Toad was precies wat ik ervan verwacht had. :+
Rouwette 7 oktober 2022 12:10
Ja, mijn oudste dochter (6j, tegen die tijd alweer 7 :)) gaat dit ook geweldig vinden, hoop dan wel op een redelijke Nederlandse versie, al weet ik niet of er veel gesproken gaat worden.

[Reactie gewijzigd door Rouwette op 23 juli 2024 07:00]

hantheman @Rouwette7 oktober 2022 12:50
Ja hier ook 2 kids die dit heel leuk gaan vinden, ben erg benieuwd naar de nederlandse stemmen.
ik gok op Najib, die hoor ik vaak in onze vertalingen.

Edit: maar hij is ook al Sonic dus dat zal wel vreemd klinken ;)

[Reactie gewijzigd door hantheman op 23 juli 2024 07:00]

30carbonclocks @Rouwette7 oktober 2022 13:05
Er is al een trailer voor de Nederlandse versie.
G_Dragon
7 oktober 2022 12:05
Ik was aangenaam verrast! Word denk ik met het zoontje van me neef naar de Bios, aangezien die helemaal gek van Mario is met zijn Mario lego set die hij overal mee naar toe neemt :p
darkempire 7 oktober 2022 12:27
Mario voice have to go.
Echt heel vreemd om dat te horen.
sjitz 7 oktober 2022 12:36
Ik moet zeggen dat ik positief verrast ben over alle aspecten van die trailer.
alex4allofyou @sjitz7 oktober 2022 14:20
Dat komt omdat Nintendo hun IP's alleen deels hebben afgestaan met als eis dat ze een creatief veto houden.
Verwijderd @alex4allofyou7 oktober 2022 15:06
Vind je het gek na de vorige film? Wat een gedrocht was me dat zeg.
alex4allofyou @Verwijderd7 oktober 2022 18:51
Daar waren ze van geschokt inderdaad haha, idem met de franchises die door Philips mochten gebruikt worden op CDI. Doen ze nooit meer.
Jeroenzer 7 oktober 2022 12:37
Vind de stem eigenlijk niet verkeerd.
Irriteer me er totaal niet aan.

Ik ga deze zeker kijken, leuk!
ultimasnake @Jeroenzer7 oktober 2022 21:11
Ik snap het zeuren erop ook niet helemaal. Sure het mocht wel wat ‘unieker’ of italiaanser, maar ik had niet 1:30+ uur naar Charles Martine kunne luisteren hoor 😅.

Volgens mij wordt dit voor iedere ‘Nintendo kiddie’ waaronder ik zelf gewoon een genot om naar te kijken. Een analyse van de poster laat al zien dat er enorm veel liefde in de details wordt gestoken! En zelfs in de trailer zitten al een hoop kleine details die kloppen met wat je ook ziet in de Mario franchises :)
VonDudenstein 7 oktober 2022 12:39
De wereld ziet er supergaaf uit en de overmoedige M64 pinguïns zijn nu al leuker dan die irritante Minions.

Hoop vooral dat ze wel wat risico durven nemen met het verhaal en dat het niet zo enorm straight forward wordt. Ook niet 90% straight forward en dan een flauwe twist aan het einde. Gewoon fundamenteel verrassend opgezet. Maar goed, Nintendo en dromen... altijd een beetje voorzichtig mee zijn.
OrangeStar 7 oktober 2022 12:53
Met Illumination aan het stuur had ik een totaal andere sfeer verwacht. Ik ben blij dat ze van hun gebruikelijke stijl af weten te stappen voor dit project. Ik ben op alle fronten positief verrast. Ja, Chris doet niet de iconische Mario-stem na, maar niet alleen zou het altijd een goedkope immitatie zijn, het lijkt mij sterk dat mensen serieus een hele film naar die stem kunnen luisteren.
L0g0ff 7 oktober 2022 13:15
Ik ben wel benieuwd naar de PEGI rating. Of ik met heel het gezin kan gaan of dat ik alleen naar de bios ga met de oudste.

Want dat stukje met bowser doet me wel vermoeden dat het PEGI 7 is.
novasurp @L0g0ff8 oktober 2022 11:37
Bedoel je Kijkwijzer? PEGI is voor interactieve dingen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.