Nintendo werkt aan liveaction The Legend of Zelda-film

Nintendo heeft een The Legend of Zelda-liveactionfilm aangekondigd. Wes Ball, bekend als The Maze Runner-regisseur, wordt regisseur van de Zelda-film. Nintendo gaat de film deels zelf produceren en financiert in ieder geval de helft van de film.

Het gamebedrijf produceert de film samen met Avi Arad, die in het verleden veel Marvel-superheldenseries en -films heeft geproduceerd. Nintendo gaat de film samen met Sony Pictures financieren, waarbij eerstgenoemde meer dan de helft van het geld gaat voorzien. Sony Pictures wordt verantwoordelijk voor de internationale bioscoopdistributie.

Het is niet duidelijk wanneer de Zelda-film moet verschijnen. De liveactionfilm volgt op het succes van de geanimeerde The Super Mario Bros. Movie, die in april dit jaar verscheen. Die film droeg bij aan een recordwinst voor het bedrijf. Bedenker van The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto, zegt 'al vele jaren' aan een The Legend of Zelda-film te werken. Hij zegt ook dat de film 'nog tijd nodig heeft' tot deze klaar is.