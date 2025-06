Tweakers Podcast #294 - Zelda-films, GTA-trailers en gerecyclede accu's

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Jeroen Horlings over de komst van GTA 6, de nieuwe Beatles-AI-videoclip, de komende Zelda-film, de 'Tesla Model 2' en de recycling van accu's.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:53 .post

29:11 De trailer van GTA 6 komt

34:31 AI in de nieuwe Beatles-videoclip

43:02 De komende Zelda-film is best link

50:05 Een goedkopere Tesla Model 2 is hard nodig

1:02:50 Het recyclen van accu's is lastig, maar noodzakelijk

1:21:43 Sneakpeek