Tweakers Podcast #296 - OpenAI-soaps, Apple-chats en Epic-zaken

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke en Daan van Monsjou over Nothings iMessage-app voor Android, Apple dat RCS gaat ondersteunen, de verwikkelingen rond OpenAI en de rechtszaken van Epic tegen Apple en Google.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:26 .post

18:14 iMessage voor Android is toch Nothing

24:35 Waarom komt Apple nu met RCS-support?

35:47 We wachten op de film over OpenAI

45:43 Epics battles met Google en Apple

1:01:09 Sneakpeek