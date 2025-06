Tweakers Podcast #297 - Falende back-ups, AI-auteurs en gamen in bed

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs en Arnoud Wokke over AI-auteurs op Sports Illustrated en waarom dat zo fout aanvoelde, de Oculus Quest 3, falende back-ups op Google Drive en de release van de PlayStation Portal.

0:00 Intro

0:21 Opening

2:00 .post

17:41 We willen vooral niet misleid worden met AI

24:49 Oculus Quest 3 is duur, maar echt heel goed

38:19 Leunen op de cloud voor back-ups: een goed idee?

43:33 De PlayStation Portal is ideale bedpartner

59:56 Sneakpeek

Link: Streepjescodescanner met Pricewatch-koppeling van DJWice