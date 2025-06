Delta nodigt communityleden uit na Tweakers-interview

Mede naar aanleiding van een recent interview op Tweakers over problemen van gevorderde gebruikers op het Delta-glasvezelnetwerk, heeft Delta enkele van hen uitgenodigd om onder andere met engineers en technische managers over de knelpunten te komen discussiëren.

In oktober publiceerde Tweakers een interview met communityleden @robertwebbe en @ernstoud over het Delta Fiber-glasvezelnetwerk: Tweakers kraken Delta's modemprobleem. Zij stelden toen het probleem aan de kaak dat de standaard modem/router van Delta, de Nokia XS-2426G-B, niet in bridgemodus kan worden gezet, een functie die veel technisch onderlegde gebruikers wensen. Ondanks het recht op vrije modemkeuze bood Delta geen alternatieven aan en ondersteunde het bedrijf alternatieve producten ook niet actief.

Webbe en Oud hebben het probleem toen samen met de Tweakers-community opgelost, waarbij ze informele hulp kregen van twee Delta-engineers die ook op het forum actief waren. Ze ontdekten dat het Zuid-Koreaanse Zaram een SFP+-module produceerde die geschikt is voor het XGS-PON-glasvezelnetwerk. Hoewel het contact met de klantenservice van Delta stroef liep, slaagden ze erin om met hulp van de Delta-engineers op het forum een generiek profiel aan te maken voor de SFP+-module, waarna deze op het Delta-netwerk te gebruiken was.

Mede naar aanleiding van het interview en de onderlinge contacten nodigde Delta hen uit om langs te komen om nader kennis te maken en door te praten over dit project. Vorige week was het zover en brachten twee leden van de Tweakers community, Ernst Oud en Christian Bionda (@justdaboo), een bezoek aan het hoofdkantoor van Delta Fiber in Schiedam. Daar ontmoetten ze niet alleen de twee Delta-engineers @R3D en @fagao, maar een hele vergaderzaal met medewerkers.

Er werd benadrukt dat het Delta-management achter het technisch team staat en de betrokkenheid op het Tweakers-forum toejuicht. De ondersteuning is dus geen ‘hobbyproject’ van de twee engineers. Delta stelt dat het wil leren van de wensen van gevorderde gebruikers, zoals de bridgemodus en het gebruik van eigen apparatuur. Ook de vrije modemkeuze heeft de volledige steun van het management.

De systemen die het Delta-testteam dagelijks gebruikt

In het testlab werden diverse testapparaten en -systemen gedemonstreerd, waaronder Nokia en Sagemcom ONT's, en de snelheidsbeperkingen van browsergebaseerde speedtests. Het bezoek omvatte ook een rondleiding in een POP-locatie met tienduizend huisaansluitingen, waarbij het verschil in ruimte- en energiegebruik tussen AON- en XGS-PON-technologie duidelijk werd. Verder werden technische vragen beantwoord en werd gevraagd waar gevorderde gebruikers behoefte aan hebben. Belangrijke technische details, zoals de redundantie in het netwerk en de capaciteit op wijkcentraleniveau (OLT), werden eveneens behandeld.

Hard nieuws was er niet, maar noemenswaardig is dat de uplink van OLT’s flink verhoogd wordt: van 4x10Gbit/s naar 2x100Gbit/s. Dit sluit aan op de steeds hogere bandbreedte voor consumenten met de nieuwe 2- tot 5Gbit/s-abonnementen van Delta. Dat verhoogt de kans dat klanten die snelheid in de praktijk ook zullen halen, hoewel er altijd sprake is van een bepaalde overboeking. Verder bleek dat de oudere AON-techniek niet al op korte termijn wordt uitgefaseerd, hoewel op diverse fora de veronderstelling leefde dat dit in 2024 al ging gebeuren.

Een verslag van het bezoek is op het forum te lezen.