Tweakers kraken Delta's modemprobleem

In de wereld van glasvezelinternet is er niet alleen behoefte aan hoge snelheden, maar ook aan technische flexibiliteit. Op het Delta Fiber-glasvezelnetwerk kunnen meerdere providers hun diensten aanbieden, maar de standaard geleverde modems en routers voldoen niet altijd aan de wensen van een tweaker. Standaard krijgen Delta-klanten een modem/router die niet in bridgemodus kan, een functie die veel tweakers gebruiken. Ondanks het recht op vrije modemkeuze is er geen aanbod met alternatieven en Delta zelf werkte, afgezien van eerdere toezeggingen, ook niet actief mee om dit probleem te verhelpen. Een groep tweakers ontdekte een oplossing voor het probleem. In het onderstaande gesprek leggen Robert Webbe en Ernst Oud uit hoe dit in zijn werk ging.

Voordat we de diepte ingaan: kunnen jullie even schetsen wat nu precies het probleem was?

De Nokia XS-2426G-B die Delta levert

Ernst: “Het probleem was dat klanten van DeltaFiber een standaard modem/router toegestuurd krijgen die niet in bridgemodus kan en daardoor niet voldoet aan de wensen van technisch onderlegde gebruikers. Als je je eigen router wilt gebruiken, loop je tegen beperkingen aan. De standaardmodem van Delta, de Nokia XS-2426G-B, biedt weinig geavanceerde functies en kan niet in bridgemodus worden gezet. Dit is problematisch voor mensen die bijvoorbeeld een nas of homeautomationsysteem hebben en deze vanuit de hele wereld willen benaderen.”

We hebben in Nederland toch vrije modemkeuze? Kon je niet voor een ander product kiezen?

Robert: “Nee, in de praktijk niet. Het idee van vrije modemkeuze is goed, maar de uitvoering laat te wensen over. Nederland en Duitsland behoren tot de weinige landen die dit aanbieden, dus er zijn simpelweg te weinig producten op de markt die voldoen aan de technische eisen en compatibiliteit met verschillende providers, zeker voor glasvezel. Zelfs als je een geschikt product vindt, moet deze eerst op de infrastructuur van Delta toegelaten worden. Daarvoor is een generic profile nodig, maar dat kan alleen de beheerder van het netwerk doen. Zodra zo’n profiel eenmaal gemaakt is, kunnen alle gebruikers met dat product er gebruik van maken.”

Robert Webbe Hobby's:

Prutsen met technische dingetjes



Leeftijd:

53



Op Tweakers sinds:

2005



Favoriete Tweakers-onderdelen:

Forum, Podcast en Pricewatch



Studie:

Mbo Commerciële Techniek



Beroep:

Digital Learning Specialist



Domotica:

Meerdere Pi's met Home Assistant met veel sensoren en apparaten daaraan

Hoe gaat dat dan? Kun je daarvoor bij de helpdesk terecht?

Robert: “Je kunt als techneut geen goed gesprek met de helpdesk hebben: ze gaan gewoon scripts af, zelfs nog oude uit de Docsis-tijd, dus lang niet altijd van toepassing op glasvezel. Je leert het meest van die enkeling die op zijn zolderkamer wel een oplossing bedenkt voor dit probleem. De helpdesk stelde dat nieuwe apparatuur niet op het netwerk kon worden toegelaten.”

Wijkt een glasvezelmodem zoveel af van een DSL- of kabelmodem?

Ernst: "DSL- of kabelmodems verzenden elektrische signalen over koperdraden, terwijl een glasvezelmodem gebruikmaakt van optische signalen die via glasvezelkabels worden verzonden. Deze optische signalen bieden een veel hogere bandbreedte en zijn minder gevoelig voor interferentie. Een optical network terminal, ofwel ont, zet optische signalen om in elektrische signalen waarmee het lokale netwerk werkt. Optioneel kunnen glasvezelmodems worden uitgerust met een Small Form-factor Pluggable-module, een SFP+. Dat is een hot-pluggable interface die het mogelijk maakt om de netwerkspecificaties te wijzigen zonder de hele modem te vervangen. Dit biedt een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid, vooral nuttig voor gebruikers die geavanceerde netwerkconfiguraties willen implementeren, zoals wij tweakers.”

Dus om bridgemodus mogelijk te maken, had je andere componenten nodig. Hoe verliep die speurtocht?

De Zaram-SFP+-module

Robert: “Dat klopt. Het begon met veel experimenteer- en zoekwerk. Zo heb ik een tweedehands ont aangeschaft om de Delta-modem te vervangen. De natte droom was een SFP+-module met geïntegreerde ont, maar die leken ondanks diverse aankondigingen nergens beschikbaar te zijn. Halverwege dit jaar ontdekte ik waar Nokia hun SFP+-module liet maken: bij Zaram in Zuid-Korea. De Nokia-versies zijn nergens los te koop, maar wellicht konden we er via Zaram aan komen. Ernst heeft een bedrijf en heeft daar toen een balletje opgegooid.”

Ernst Oud Hobby's:

Alles wat met ict te maken heeft (voornamelijk security), les geven, buurtbus, herdershonden Leeftijd:

64 Op Tweakers sinds:

2015 Favoriete Tweakers-onderdelen:

Forum Studie:

Hts Elektrotechniek Beroep:

​​​​​​​Consultant, auditor, docent Domotica:

eWeLink-switches, hydro-/thermometers

En hoe is dat balletje gaan rollen?

Ernst: “Ik informeerde naar de beschikbaarheid en ik vroeg of ik een sample kon krijgen. Daar waren ze in eerste instantie niet heel happig op, dus stelde ik dat zo’n sample, als het werkte, wel eens veel bestellingen kon opleveren. Ik dacht dan aan enkele tientallen, maar ik kan me voorstellen dat zij dachten aan duizenden; zo’n bedrijf wil natuurlijk graag voet aan de grond in Europa krijgen. Tot mijn grote vreugde gingen ze akkoord en werd er een exemplaar opgestuurd. Bijzonder is dat ik geen geschikte glasvezelaansluiting heb waarop op dit moment die Zaram-SFP+ te gebruiken is. Ik ben op wat oudere infrastructuur van het Delta-netwerk aangesloten waar de module niet mee werkt.”

Delta Fiber heeft twee verschillende glasvezelnetwerken? Hoe zit dat dan?

Robert: “Ja, je hebt AON en XGS-PON. Bij AON heeft iedere klant zijn eigen switchpoort, terwijl je bij XGS-PON een switchpoort deelt met meerdere andere klanten. Als je een Delta-glasvezelaansluiting hebt die voor 2022 is aangelegd, heb je een AON-aansluiting. Nieuwe aansluitingen zijn vrijwel zeker allemaal XGS-PON; dat biedt namelijk hogere snelheden en betere toekomstbestendigheid.”

Ernst: “Omdat ik de SFP+-module dus niet kon testen, ben ik naar Robert gereden. Die zit sowieso op een chique 8Gbit-verbinding, terwijl ik het met een schamele 1Gbit als up- en downloadsnelheid moet doen, haha.”

En toen? Werkte het?

Ernst: “Niet direct, want er moest dus eerst een generic profile worden aangemaakt, zodat de module op het Delta-netwerk geaccepteerd werd. Dat lukt niet via de helpdesk, maar wel via het Tweakers-forum. Daar liep al een maandenlange discussie over de zoektocht naar alternatieven en daar zitten veel techneuten bij. Twee daarvan bleken engineers van Delta te zijn. Terwijl we vastliepen bij de helpdesk, wisten zij exact tegen welke problemen we aanliepen en konden zij die persoonlijk oplossen. Een van de Delta-engineers heeft toen een generic profile aangemaakt en toen werkte het.”

Een alternatieve Nokia ont met 1/10Gbps ethernetpoort

En, wat ging er toen door jullie heen?

Robert: “Dat was een echt eurekamoment! Na maanden werk was het dan eindelijk gelukt en hadden we een werkend alternatief gevonden waarmee we onze glasvezelverbinding nuttig konden gebruiken. De verbinding was zelfs sneller dan verwacht. Het was een doorbraak die veel energie gekost had, maar door de community werd opgelost.”

En dat leidde zelfs tot een heuse inkoopactie!

Ernst: “Ja, ik besloot een kleine batch te bestellen en vroeg in het topic of anderen wellicht ook geïnteresseerd waren. Daar kwamen al snel ruim 60 reacties op, wat meer was dan ik had verwacht. Inmiddels zijn ze in Nederland gearriveerd en ben ik bezig om alles te versturen naar de aanmelders. Ondertussen groeit de reservelijst met tweakers die ook geïnteresseerd zijn, dus ik verwacht wel dat er nog een tweede inkoopactie met dezelfde grootte volgt.”

Robert: “Dit project is een team-up van verschillende tweakers en toont ook de kracht van de community. Iedereen heeft een klein puzzelstukje van de oplossing en door samen te werken kunnen we de hele puzzel completeren. Individueel was dit nooit gelukt!”

De eerste batch van de inkoopactie ligt klaar voor verzending.

Sterker nog, was het zonder de informele hulp van de engineers van Delta wel gelukt?

Ernst: “Nee, zonder hun hulp zou het niet zijn gelukt. Ze hebben essentiële technische ondersteuning geboden, waaronder het aanmaken van een generic profile voor de SFP+-module op de Delta-infrastructuur. Zonder dat werkt het niet. We zoeken overigens nog iemand van KPN om op dat netwerk hetzelfde te doen.”

Maar, Robert, wat moet jij eigenlijk met een 8Gbit-verbinding? Gebruik je die snelheid ook echt?

Robert: “Eerlijk gezegd gebruik ik het voornamelijk voor het maken van indrukwekkende speedtests. Het is gewoon gaaf, maar momenteel ook nog overkill voor dagelijks gebruik. Het is overigens een snelheid die ook niet meer leverbaar is: Delta had een tijdelijke aanbieding om de diensten van hun glasvezelnetwerk te promoten, voor 69 euro per maand. Maar alle gekheid op een stokje: het is veel belangrijker dat je wifi thuis perfect werkt. Onlangs heb ik getest of mijn gezin het zou merken als ik iedereen een snelheidscap zou geven van 50Mbps down en 25Mbps up, vergelijkbaar met een Ziggo Basic-abonnement. Wat denk je? Niemand thuis heeft het gemerkt! Je moet echt je best doen om in de praktijk voor dagelijks gebruik boven de 50Mbit-bandbreedte uit te komen. Ook wanneer de kinderen met vrienden en vriendinnen aan het streamen waren, kwamen we meestal niet boven de 30 tot 35Mbit. Maar tweakers vinden natuurlijk altijd wel een usecase voor hoge snelheden.”