Delta's 5Gbit/s-abonnement kost 125 euro per maand inclusief mobiel abonnement

Delta's 5Gbit/s-abonnement is voor een deel van de glasvezelklanten te bestellen. Het abonnement is alleen in combinatie met een mobiel abonnement met onbeperkte databundel te bestellen. Deze combinatie kost 125 euro.

De Nederlandse provider kondigde het abonnement vorige week aan en zei destijds dat het 5Gbit/s-abonnement vanaf maandag 16 oktober op het gehele glasvezelnetwerk te bestellen zou zijn. Dit blijkt niet het geval te zijn; op een deel van het netwerk is 2Gbit/s nog steeds de maximale snelheid die consumenten kunnen bestellen.

Delta's 5Gbit/s-abonnement is met 125 euro ruim twee keer zo duur als het 2Gbit/s-abonnement, met de kanttekening dat het 5Gbit/s-abonnement met een Unlimited Mobiel-abonnement komt. Dit mobiele abonnement, dat gebruikmaakt van Odido's netwerk, kost normaliter 30 euro per maand.

Het 5Gbit/s-abonnement is het snelste internetabonnement van de grote glasvezelproviders. KPN introduceert deze maand een 4Gbit/s-abonnement dat 67,50 euro moet kosten. De genoemde snelheden in dit artikel zijn symmetrisch. Op de glasvezelnetwerken van KPN, ODF en Delta zijn snelheden tot 8Gbit/s mogelijk, op termijn moeten ook snelheden tot 20Gbit/s mogelijk zijn.

Update, vrijdag 20 oktober: Delta zegt tegen Tweakers dat het 5Gbit/s-abonnement vanaf 1 november voor alle glasvezelklanten te bestellen zal zijn.