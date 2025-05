TriNed biedt 2,5Gbit/s-abonnement aan op netwerk van ODF voor 54 euro per maand

TriNed biedt als eerste provider op Open Dutch Fibers glasvezelnetwerk een symmetrische internetsnelheid aan van 2,5Gbit/s. Eerder gingen Delta en KPN snelheden boven de 1Gbit/s-snelheden aanbieden. Bij ODF-hoofdhuurder Odido is 1Gbit/s nog steeds de maximale snelheid.

Het 2,5Gbit/s-abonnement kost 54 euro per maand, vijf euro meer dan het 1Gbit/s-abonnement en tien euro meer dan het 500Mbit/s-abonnement. Het 2,5Gbit/s-abonnement lijkt alleen beschikbaar te zijn op het netwerk dat door ODF is aangelegd en dus niet op het overgenomen E-Fiber-netwerk.

In oktober kondigden Delta en KPN glasvezelabonnementen aan van respectievelijk 5Gbit/s en 4Gbit/s. TriNeds abonnement is goedkoop ten opzichte van de twee landelijke aansluiters; bij die twee bedrijven kost een 1Gbit/s-abonnement 52,50 euro en kosten de snellere abonnementen meer dan 60 euro per maand. Deze prijzen zijn exclusief kortingen die providers vaak aanbieden.

Het is niet bekend welk deel van ODF's netwerk de 2,5Gbit/s-snelheden ondersteunt; TriNed zegt alleen 'in steeds meer gebieden' 2,5Gbit/s te kunnen aanbieden. De provider heeft sinds deze zomer toegang tot ODF's netwerk. Bij nieuwe ODF-aansluitingen heeft Odido, het voormalige T-Mobile, exclusiviteitsrechten voor een jaar. Pas na dat jaar mogen andere providers diensten aanbieden op de ODF-aansluitingen.

Odido zelf biedt nog geen 2,5Gbit/s-abonnementen aan, ook al ondersteunt het ODF-netwerk dit wel, gezien het TriNed-abonnement. Ook op Delta's netwerk kan Odido diensten aanbieden, maar ook hier zijn geen snellere abonnementen dan 1Gbit/s mogelijk, ook al biedt Delta zelf dit wel aan. Bij de naamswijziging naar Odido zei Odido's chief commercial officer consumer Tisha van Lammeren tegen Tweakers 'zo snel mogelijk' snellere abonnementen beschikbaar te willen stellen aan klanten'. Tweakers heeft Odido vragen gesteld, onder andere of deze provider binnenkort snellere glasvezelabonnementen wil aanbieden.