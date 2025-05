Google Meet bevat versimpelde modus voor vergaderingen onderweg

Google heeft de zogeheten On-the-Go-modus beschikbaar gemaakt voor zijn vergaderapp Meet. Deze zorgt ervoor dat reizende deelnemers makkelijker kunnen deelnemen aan een vergadering via hun smartphone of tablet.

Google is woensdag begonnen met het uitrollen van de functie naar alle Workspace-klanten en gebruikers met persoonlijke Google-accounts. On-the-Go bevat een versimpelde interface die makkelijker te gebruiken is tijdens het lopen of rijden, schrijft het bedrijf. Meet detecteert wanneer een gebruiker in beweging is en kan dan automatisch overschakelen naar de On-the-Go-modus. Dit is echter optioneel. De gebruiker kan ervoor kiezen om de normale modus van Meet te blijven gebruiken.

Naast het bieden van een aangepaste interface, zorgt de modus ervoor dat de camera automatisch is uitgeschakeld en is het mogelijk om presentaties te bekijken. Ook laat de app alleen een paar hoofdzakelijke details zien, zoals het aantal deelnemers en wie er aan het woord is.