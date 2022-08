Google introduceert livesharing voor YouTube en Spotify in Google Meet

Google geeft zijn videobel-app Meet een update waardoor gebruikers van de app streamingsessies via YouTube en Spotify met elkaar kunnen delen. Het wordt ook mogelijk om via de app in real-time spelletjes met andere gebruikers te spelen.

De functie om streamingsessies met elkaar te delen is een bèta-functie. Elk gespreklid dat wil deelnemen aan een sessie moet bovendien over een Spotify Premium-abonnement beschikken. Of dat voor YouTube ook het geval is, is niet duidelijk. Wat spelletjes betreft, worden enkel Heads Up!, Uno Mobile en Kahoot ondersteund. Het is niet duidelijk of en wanneer er nog games zullen bijkomen.

Via de geplande update van de Meet-app wordt het ook mogelijk om terugkerende meetings met anderen in te plannen. Net voor het videobellen zal ook een scherm verschijnen waardoor gebruikers hun virtuele achtergrond zullen kunnen veranderen voordat ze deelnemen aan een videogesprek via Meet. Google introduceert ook een chatfunctie waardoor er tijdens het videobellen ook opmerkingen of vragen via tekst kunnen worden overgemaakt.

Het Amerikaanse bedrijf kondigde begin juni aan dat het videobel-app Duo zou gaan samenvoegen met Meet. Meet wordt hierdoor de standaard videochat- en bel-app van het bedrijf. Eind juli maakte Google het ook mogelijk om videogesprekken in Meet te livesteamen op YouTube. Deze functie is beschikbaar voor de meeste betalende Workspace-gebruikers.