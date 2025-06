Google klaagt Sonos aan wegens patentinbreuk rondom smartspeakertechnologie

Google klaagt Sonos aan wegens vermeende patentinbreuk. Het bedrijf stelt dat Sonos inbreuk maakt op een aantal van zijn patenten op het gebied van smartspeakers en spraakbediening. De twee bedrijven hebben elkaar in het verleden meermaals aangeklaagd.

Google dient op maandag twee verschillende rechtszaken tegen Sonos in bij een rechtbank in Californië, vertelt het bedrijf aan The Verge. De aanklachten richten zich op de vermeende inbreuk van zeven patenten. Een van de rechtszaken gaat over detectiemethodes voor spraakcommando's en draadloos opladen. De tweede aanklacht gaat over een technologie die bepaalt hoe een groep slimme speakers bepaalt welke luidspreker moet reageren op een spraakcommando. Het bedrijf is van plan om 'in de komende dagen' soortgelijke aanklachten in te dienen bij de Amerikaanse International Trade Commission. Het bedrijf wil daarmee de import van inbreukmakende Sonos-producten verbieden in de VS.

Google-woordvoerder José Castañeda laat aan The Verge weten dat het de rechtszaken heeft aangespannen om 'zijn technologie te verdedigen' en om 'de duidelijke en voortdurende patenteninbreuk van Sonos aan te vechten'. De woordvoerder claimt dat Sonos 'een agressieve en misleidende campagne' tegen Googles producten is begonnen, 'ten koste van hun gezamenlijke klanten'. Sonos heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. Tweakers heeft vragen uitstaan bij de smartspeakerfabrikant.

Sonos en Google zijn al langer verwikkeld in juridische geschillen met elkaar. Sonos klaagde Google in 2020 aan, omdat laatstgenoemde inbreuk zou maken op Sonos-patenten voor het synchroniseren van meerdere speakers binnen een netwerk. De fabrikant stelde dat Google met het bedrijf had samengewerkt om Sonos-speakers te laten werken in combinatie met Google-diensten, maar vervolgens de speakertechnologieën van Sonos stal om te gebruiken in eigen producten. Google diende vervolgens een aanklacht in waarin het bedrijf juist claimde dat Sonos patentinbreuk had gepleegd. Dat werd weer opgevolgd door een aanklacht van Sonos.

Vorig jaar gaf een Amerikaanse rechtbank Sonos gelijk. De rechter oordeelde daarbij dat Google inbreuk heeft gemaakt op de patenten van Sonos. Die uitspraak werd later onderschreven door de Amerikaanse International Trade Commission. Daardoor moest Google een aantal features van zijn Home-speakers uitschakelen, waaronder de mogelijkheid om het volume van meerdere speakers tegelijkertijd te wijzigen.