Samsung krijgt boete van 275 miljoen euro wegens inbreuk op geheugenpatenten

Samsung is door een rechtbank in Texas schuldig bevonden aan inbreuk op vijf verschillende patenten van Amerikaans geheugenbedrijf Netlist. De Zuid-Koreaanse techgigant moet Netlist 275 miljoen euro betalen.

De jury oordeelde unaniem dat Samsungs geheugenmodules 'gewillig' inbreuk maakten op alle vijf de patenten waarvan Netlist de chipmaker beschuldigde. Netlist stelde dat Samsung de patenten schond in geheugen voor cloudcomputing en andere data-intensieve gebruiksgevallen. De patenten werden volgens de rechtbank geschonden in verschillende soorten van Samsungs DDR4- en DDR5-geheugen, naast Samsungs HBM2-, 2E- en 3-geheugen.

Netlist is een Amerikaans bedrijf dat ssd's en modulaire geheugensubsystemen voor gebruik in enterprisetoepassingen verkoopt. Het bedrijf klaagde Samsung in 2021 aan voor patentinbreuk. Een advocaat van Netlist stelde dat Samsung zijn gepatenteerde technologie overnam nadat de twee bedrijven hadden samengewerkt aan een ander project, schrijft Reuters op basis van rechtbanktranscripten. Samsung stelde dat de patenten niet geldig waren en dat zijn technologieën op andere manieren werkten dan die van Netlist.

Netlist krijgt 303 miljoen dollar van Samsung. Omgerekend komt dat neer op 275 miljoen euro. Het bedrijf had gevraagd om omgerekend ongeveer 366 miljoen euro.