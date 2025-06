Samsung demonstreert 256TB-ssd voor datacenters

Samsung heeft een datacenter-ssd met een capaciteit van 256TB gedemonstreerd. De ssd maakt gebruik van 3d-qlc-nandgeheugen. De fabrikant deelt verder echter weinig concrete details over de drive in kwestie.

Samsungs demonstreerde zijn 256TB tijdens de Flash Memory Summit in Californië. De drive maakt gebruik van Samsungs 3d-qlc-nandgeheugen met vier bits per cel, wat een relatief hoge datadichtheid mogelijk maakt. Samsung toonde vorig jaar al een 128TB-ssd met qlc-nand tijdens de Flash memory Summit.

De fabrikant zegt dat de 256TB-ssd ongeveer zeven keer minder stroom verbruikt dan acht losse 32TB-ssd's, die gezamenlijk ook goed zijn voor 256TB. Samsung deelt verder weinig technische details over de ssd. Het is ook niet bekend of en wanneer de ssd daadwerkelijk beschikbaar komt voor klanten. De ssd zal als dat gebeurt vooral bedoeld zijn voor hyperscalers en datacenters.

Naast zijn 256TB-ssd, kondigde Samsung tijdens FMS 2023 ook een PM9D3a-ssd aan voor datacenters. Deze serie beschikt over een PCIe 5.0-interface en komt beschikbaar in capaciteiten van 3,84 tot 30,72TB. Samsung meldt dat de ssd tot 2,3 keer hogere sequentiële leessnelheden haalt dan de huidige PM9A3, die sequentiële leessnelheden van 6,9GB/s haalde. Daarmee zou de nieuwe ssd in theorie snelheden van rond de 16GB/s halen. De willekeurige schrijfsnelheden worden volgens Samsung verdubbeld. Deze ssd's komen binnenkort beschikbaar in verschillende formfactors. De fabrikant noemt echter geen prijzen.