Micron introduceert 9400-serie U.3-datacenter-ssd's met capaciteiten tot 30,72TB

Micron introduceert zijn 9400-serie enterprise-ssd's. Deze drives zijn bedoeld voor gebruik in datacenters en beschikken over een U.3-formfactor en een PCIe 4.0-interface. De ssd's halen volgens Micron snelheden tot 7GB/s en worden geleverd met maximaal 30,72TB opslagruimte.

Micron komt met twee verschillende ssd-modellen in de 9400-serie. De 9400 Pro is vooral bedoeld voor workloads waarbij veel data van de drive wordt gelezen. De 9400 Max-varianten zijn bedoeld voor gemengd gebruik, waarbij ook veel schrijfhandelingen worden uitgevoerd. Micron levert de twee ssd's in varianten met maximaal 30,72TB voor de 9400 Pro en 25,60TB voor de 9400 Max. Daarmee verdubbelt Micron de capaciteit ten opzichte van zijn 9300-ssd's, die met maximaal 15,36TB opslagruimte werden geleverd.

De twee ssd's maken allebei gebruik van Microns tlc-nand met 176 lagen. Daarbij krijgen de drives een 2,5"-U.3-formaat en een PCIe 4.0-interface. Daarmee halen beide series sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 7GB/s. De willekeurige 4kB-leessnelheden liggen bij beide series op maximaal 1,6 miljoen iops, afhankelijk van de capaciteit. De 9400 Pro-serie haalt willekeurige 4kB-schrijfsnelheden tot 300.000 iops, waar dat bij de Max-serie op 600.000 iops ligt. De voorgaande 9300-serie haalden willekeurige lees- en schrijfsnelheden van maximaal 850.000 en 310.000 iops.

Microns stelt de 9400 Pro- en Max-ssd's per direct beschikbaar. Het bedrijf maakt geen prijzen bekend.