Kingston introduceert DC600M-ssd's met SATA-interface voor datacenters

Kingston introduceert zijn DC600M-ssd's. Deze SATA-drives zijn bedoeld voor gebruik in datacenters en hebben onder meer bescherming tegen dataverlies bij stroomuitval. De ssd's komen beschikbaar in capaciteiten tot 7680GB. De fabrikant noemt geen adviesprijzen.

Kingstons DC600M-ssd

Kingston komt met vijf verschillende DC600M-varianten, met 480, 960, 1920, 3840 en 7680GB opslagcapaciteit. De ssd's beschikken over tlc-nand en een SATA 3.0-interface. Daarmee haalt de DC600M-serie volgens Kingston sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 560MB/s en 530MB/s. De willekeurige 4k-leessnelheid bedraagt volgens Kingston 94.000 iops bij alle verschillende varianten. De schrijfsnelheid valt op dat gebied tussen de 34.000 en 78.000, afhankelijk van de capaciteit.

De ssd's zijn volgens Kingston bedoeld voor gebruik in servers en datacenters. De ssd's krijgen daarmee verschillende enterprisefeatures, zoals condensatoren die de drives moeten beschermen tegen dataverlies of -corruptie bij stroomverlies. De ssd's moeten ook 'voorspelbare' latency's hebben. De mean time between failures bedraagt volgens de fabrikant twee miljoen uur. Kingston zegt niet wanneer de ssd's precies beschikbaar komen en deelt ook geen adviesprijzen.