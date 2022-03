Samsung werkt aan 176-laags nand voor PCIe 4.0- en 5.0-ssd's

Samsung werkt aan een ssd gericht op consumenten met 176-laags v-nand die in de tweede helft van dit jaar getoond wordt. Deze zevendegeneratiechip ondersteunt niet alleen PCIe 4.0, maar ook een nog uit te komen PCIe 5.0 en zou een input-outputsnelheid moeten hebben van 2Gbit/s.

In de tweede helft van dit jaar zal Samsung een consumenten-ssd tonen op basis van deze 176-laags zevende generatie v-nand chip. Dat schrijft uitvoerend vicepresident Jiahyunk Song van Samsung in een editorial. Die chip is volgens Samsung even hoog als de zesde generatie 100-laags v-nand, doordat het bedrijf erin geslaagd is het celvolume met 35 procent te verminderen. Daardoor kunnen nog meer lagen op elkaar gestapeld worden zonder storing of oververhitting.

De eerste ssd met deze nieuwe v-nand moet niet alleen PCIe-4.0-snelheden, maar ook een toekomstige PCIe 5.0 ondersteunen. Samsung zegt daarbij een i/o-snelheid te kunnen halen van 2Gbit/s. De ssd moet worden geoptimaliseerd voor het multitasken van 'gigantische workloads', zoals tegelijk 3d-modellering en videobewerking.

Ook werkt Samsung aan de ontwikkeling van datacenter-ssd's op basis van de zevende generatie v-nand, die niet alleen snelheid, maar ook energiebesparingen zal opleveren. Volgens het bedrijf is de nieuwe generatie zestien procent energiezuiniger dan de vorige generatie v-nand.

Samsung zegt dat het niet blijft bij v-nand met 176 lagen. Het heeft al een werkende chip gemaakt met 200 lagen, maar laat nog in het midden wanneer deze gereed wordt gemaakt voor massaproductie. Ook heeft het een nieuw doel: een 1000-laags-v-nand ontwikkelen. Op welke termijn dat gebeurt, is nog onbekend.