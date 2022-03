Storing bij Fastly kwam door bug die door bepaalde configuratie naar boven kwam

De grote storing bij cdn-provider Fastly werd veroorzaakt door een bug die kon worden getriggerd als klanten een specifieke configuratie doorvoerden. Dat gebeurde op dinsdag, waardoor grote delen van het internet bijna een uur niet bereikbaar waren.

De bug kwam voor in een update die Fastly op 12 mei had doorgevoerd, schrijft het bedrijf in een update over de storing van dinsdag. Die bug kon worden geactiveerd als klanten van Fastly-diensten een specifieke configuratie in hun eigen stacks doorvoerden. Wat voor configuratie dat is of om wat voor bug het precies ging, is niet bekend. Op dinsdag gebeurde het voor het eerst dat een klant zo'n configuratie doorvoerde, waardoor '85 procent van het Fastly-netwerk foutmeldingen gaf'.

De problemen ontstonden volgens Fastly rond 11.47 uur Nederlandse tijd. Het probleem werd 40 minuten later ontdekt en om 13.00 uur zou 95 procent van alle diensten weer online zijn geweest. Om 19.25 uur heeft Fastly een update doorgevoerd waarmee het probleem zou zijn opgelost. Het bedrijf zegt nog verder onderzoek te gaan doen naar de processen die tot het probleem konden leiden, onder andere waarom de bug niet eerder werd gespot.

Veel grote websites gebruiken content delivery network-provider Fastly om content sneller uit te kunnen serveren. De storing op dinsdag had tot gevolg dat veel populaire websites, zoals Reddit, Twitch, Amazon, StackOverflow en GitHub, onbereikbaar waren.