Twitch heeft last van grote storing - update

Streamdienst Twitch heeft te maken met een grote storing. Dat laat de dienst weten op de eigen statuspagina. Het is onbekend wat er aan de hand is, hoe lang het kan gaan duren en of alle gebruikers er last van hebben.

Volgens AlleStoringen begonnen de meldingen na zeven uur op dinsdagavond. De statuspagina van Twitch vermeldt een 'major outage' bij veel van de functies van de dienst. Chat en aankopen werken volgens de dienst wel, maar onder meer inloggen, de webinterface, streamen en streams kijken zou slecht werken. Twitch zegt te werken aan een oplossing. Het is onduidelijk hoe lang dat kan duren.

Update, 21:04: De storing lijkt opgelost.