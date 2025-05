Intel kondigt H770- en B760-chipsets voor moederborden aan

Intel heeft de H770- en B760-chipsets aangekondigd voor zijn dertiende generatie processors. Daardoor kunnen fabrikanten moederborden gaan uitbrengen met die chipsets. Dat kon tot nu toe alleen met de duurdere Z790-chipset.

Intel spreekt nauwelijks over de nieuwe chipsets, maar heeft wel de specs online gezet op een pagina over de Z790. Onder meer ASUS heeft al moederborden aangekondigd met de nieuwe chipsets. Vermoedelijk volgen er komende dagen nog meer.

De H770 en B760 laten het niet toe om de cpu-multiplier aan te passen, in tegenstelling tot de Z790. Daardoor is overklokken standaard niet mogelijk, al kunnen fabrikanten een externe klokgenerator toevoegen om zo overklokken alsnog mogelijk te maken door de baseclock hoger in te stellen. In hoeverre dat zal gebeuren, is vooralsnog onbekend.