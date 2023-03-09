ASUS introduceert B760-moederbord met aansluitingen aan de achterkant

ASUS introduceert zijn TUF GAMING B760M-BTF-moederbord. Dit moederbord heeft een LGA1700-socket voor Intel-cpu's en heeft vrijwel alle aansluitingen, bijvoorbeeld voor stroom en SATA-drives, aan de achterkant. ASUS deelt geen adviesprijs.

ASUS voorziet de TUF GAMING B760M-BTF van een micro-ATX-formfactor en een Intel B760-chipset, waarmee deze geschikt is voor Alder Lake- en Raptor Lake-processors. Het betreft het eerste moederbord in de nieuwe BTF-serie van ASUS. BTF staat voor 'Back To the Future' en betekent dat vrijwel alle aansluitingen zijn verplaatst naar de achterkant van het moederbord.

Aan de achterkant van het moederbord zitten onder meer de 8-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening naar de cpu, de 24-pins-ATX-aansluiting, SATA-aansluitingen, een van de M.2-ssd-slots en headers voor audio, USB, rgb-leds en fans. Aan de voorkant zitten nog twee M.2-slots, twee PCIe x16-slots, de LGA1700-socket en vier dimmslots voor DDR4-geheugen.

Het verplaatsen van deze aansluitingen naar de achterkant van het moederbord, moet ervoor zorgen dat kabels minder zichtbaar zijn in het systeem van gebruikers. Gebruikers dienen daarvoor wel een behuizing te hebben die voorzien is van de benodigde gaten zodat de kabels achter het moederbord aangesloten kunnen worden.

Het BTF-concept van ASUS is niet uniek; verschillende fabrikanten kwamen eerder met soortgelijke projecten. Gigabyte toonde eerder zijn Project Stealth-serie en bracht die uit als een barebone. MSI toonde eerder ook een Project Zero-conceptmoederbord. Het BTF-moederbord van ASUS is het eerste systeem dat te koop zal zijn voor consumenten die zelf een pc in elkaar willen zetten.