ASUS introduceert B760-moederbord met aansluitingen aan de achterkant

ASUS introduceert zijn TUF GAMING B760M-BTF-moederbord. Dit moederbord heeft een LGA1700-socket voor Intel-cpu's en heeft vrijwel alle aansluitingen, bijvoorbeeld voor stroom en SATA-drives, aan de achterkant. ASUS deelt geen adviesprijs.

ASUS voorziet de TUF GAMING B760M-BTF van een micro-ATX-formfactor en een Intel B760-chipset, waarmee deze geschikt is voor Alder Lake- en Raptor Lake-processors. Het betreft het eerste moederbord in de nieuwe BTF-serie van ASUS. BTF staat voor 'Back To the Future' en betekent dat vrijwel alle aansluitingen zijn verplaatst naar de achterkant van het moederbord.

Aan de achterkant van het moederbord zitten onder meer de 8-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening naar de cpu, de 24-pins-ATX-aansluiting, SATA-aansluitingen, een van de M.2-ssd-slots en headers voor audio, USB, rgb-leds en fans. Aan de voorkant zitten nog twee M.2-slots, twee PCIe x16-slots, de LGA1700-socket en vier dimmslots voor DDR4-geheugen.

Het verplaatsen van deze aansluitingen naar de achterkant van het moederbord, moet ervoor zorgen dat kabels minder zichtbaar zijn in het systeem van gebruikers. Gebruikers dienen daarvoor wel een behuizing te hebben die voorzien is van de benodigde gaten zodat de kabels achter het moederbord aangesloten kunnen worden.

Het BTF-concept van ASUS is niet uniek; verschillende fabrikanten kwamen eerder met soortgelijke projecten. Gigabyte toonde eerder zijn Project Stealth-serie en bracht die uit als een barebone. MSI toonde eerder ook een Project Zero-conceptmoederbord. Het BTF-moederbord van ASUS is het eerste systeem dat te koop zal zijn voor consumenten die zelf een pc in elkaar willen zetten.

ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-03-2023 11:52 71

09-03-2023 • 11:52

71

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Reacties (71)

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Alxndr 9 maart 2023 11:58
Van mij mag dit de nieuwe standaard worden, lijkt me veel makkelijker bouwen en kabels managen op zo'n vlak oppervlak, nog afgezien van de looks.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 16:44]

Martijn.C.V @Alxndr9 maart 2023 12:03
Ik heb zelf nooit begrepen waarom dit niet gewoon een standaard is geworden. De meeste builds tegenwoordig zijn minimalistisch, het 'design' van je PC is tegenwoordig best wel significant. En nu er steeds minder kabels nodig zijn (M.2 ssd's zijn toch wel redelijk de norm aan het worden, die zitten gewoon al op je mobo) zijn de eerste twee volgende nominaties deze connectoren. Want die kabels steek je er in om ze vervolgens zo strak mogelijk naar achteren te werken. Dan is achterop beginnen een wereld van verbetering.

En om hier maar te reageren op de meerdere reacties hieronder: Natuurlijk is dit niet voor iedereen, maar het lijkt me een simpele aanpassingen aan een kast en dan ondersteun je beide. We vinden het ook niet gek dat een kast ATX, ITX of M-ITX aankan.

En ja, het is een 1st world problem. Maar daar zitten we ook. Verpakking maken etc zal de hindernis wel zijn, dat is een paar cent duurder zo.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 23 juli 2024 16:44]

JumpStart @Martijn.C.V9 maart 2023 12:25
En ja, het is een 1st world problem. Maar daar zitten we ook. Verpakking maken etc zal de hindernis wel zijn, dat is een paar cent duurder zo.
Het is niet alleen een schuimlaagje in de doos dat her en der nu ineens een uitsnede moet hebben.

Je complete componenten-aanbreng lijn moet op de schop als je 2-zijdig bulk componenten aan moet gaan brengen. Dat moet of in twee stappen, dus twee keer over een productielijn, of het moet op een unieke bouw-lijn die beide zijden tegelijk kan vullen.

En dan is er nog het solderen. 2-zijdig met grote componenten zal met de reflow methode moeten. Een enkelzijdig moederbord, met aan de onderkant alleen pinnen, kan aan de onderkant met het veel simpeler wave soldering gedaan worden.
erazer33 @JumpStart9 maart 2023 13:24
Behalve da
[...]
...

En dan is er nog het solderen. 2-zijdig met grote componenten zal met de reflow methode moeten. Een enkelzijdig moederbord, met aan de onderkant alleen pinnen, kan aan de onderkant met het veel simpeler wave soldering gedaan worden.
Behalve dan dat elk moederbord wel wat IC's heeft op de bovenzijde, dus enkel wavesoldering is sowieso geen optie
silenoz @Martijn.C.V9 maart 2023 12:10
Omdat je een grotere kast nodig hebt?

In mijn huidige is geen ruimte aan de achterkant van het moederboard om deze kabels aan te sluiten. Aan de andere kant zit de CPU koeler die ook maar net in mijn kast past. Voor dit moederboard zou mijn kast minstens 3cm breeder moeten zijn.

Ik heb geen ruit in mijn kast en het interreseert mij ook niet hoe de kabels eruitzien.

[Reactie gewijzigd door silenoz op 23 juli 2024 16:44]

Martijn.C.V @silenoz9 maart 2023 12:42
Hoeft niet breder/groter, er hoeft "alleen maar" een uitsparing uit achter de connector. Dan past de connector aan de voor en achterkant en kun je beide soorten ondersteunen. Met een kleine moeite maak je beide stijlen blij.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 23 juli 2024 16:44]

silenoz @Martijn.C.V9 maart 2023 15:36
Ja dan moet je wel allemaal haakse kabels hebben of haakse connectoren op het board.

De ruimte is er in veel moderne kasten wel maar uiteindelijk zou een normaal moederboard in een kleinere behuizing passen dan een waarbij de connectoren aan de achterkant zitten en de rest van de componenten aan de voorkant.
GameNympho @silenoz9 maart 2023 13:34
Je kan langere afstandbusjes gebruiken, ik heb ze tot 2,2cm liggen en er zijn nog langere.
Maar ind, als het helemaal niets uitmaakt omdat het een gesloten case is, dan kan je altijd naar andere opties kijken.
Het lijkt leuk, maar er zit meer tijd aan om kabels te wisselen of Nvme drives, reden, je moet nu ineens 2 deuren open maken om ergens bij te komen ipv alles op 1 plek en handig om in 1x aan te sluiten.
Voor mij dus geen optie ook al heb ik een ruime case waar het zou passen en een beetje kabelmanagement doet wonderen qua uiterlijk.
porn* @GameNympho9 maart 2023 14:01
Kom je dan niet in de problemen met de bracket waarop de aansluitingen aan de achterkant zitten (USB, videokaart, audio, etc)?
GameNympho @porn*9 maart 2023 14:05
Mee eens, maar daar zijn dan die andere cases voor, die Asus nog niet vermeld ;)
Maar ligt aan je diepte van je case welke busjes je kan gebruiken en waar ind het I/O shieldje komt met alle aansluitingen.
Tedsond @silenoz9 maart 2023 14:55
Als je geen ruit in je kast hebt, zal het je ook verder vrij weinig boeien hoe je bekabeling er precies uitziet lijkt me.

Dit bord is voor mensen die een build willen maken waar weinig tot geen bekabeling te zien is.

Kasten met ruit hebben vaak allemaal manieren om kabels naar achteren te werken. Die vakken zouden nu benut kunnen worden door het moederbord.

En als dit meer en meer de standaard gaat worden (hoop ik) zullen kastmakers hier ook meer rekening mee gaan houden. Geen slechte ontwikkeling om meer keuze te hebben om een persoonlijke custom build te maken.
lithiumangel @silenoz9 maart 2023 15:56
Je hebt ook tegenwoordig (vooral in de M-ITX wereld) veel kasten waarbij de moederbord in het midden zit.
Dus dit kan prima dan in zulke soort kasten.

Ja, dit werkt logisherwijze niet voor elke kast op de markt. Maar ze zijn er wel.
Cuverclub @silenoz10 maart 2023 14:37
Met ruit wil je dat eerder netjes maken heb ik het idee.
Ik heb destijds spiegelfolie erop gemaakt zodat je geen inkijk meer hebt maar nu weer een dichte kast gelukkig, m'n zoon heeft de glasplaat tegen een kast aangezet zodat je er niet meer in kunt kijken, alleen de led controller doet het niet maar de leds zijn vast ingesteld op kleur en zo zwak mogelijk licht.
Wat betreft aansluiten had ik eerst mijn bedenkingen maar ik zie ook juist voordelen als je wat wilt om pluggen hoef je alleen te kiezen welke kant je open doet.
Het lijkt me ook dat die aan 1 kant juist smaller kan tenzij je een enorme processor koeler erop moet hebben in de hoogte. De voeding zou ook overdwars in het midden kunnen waardoor de bedrading gelijk aan de goede kant uitkomt. Insteekkaarten zou je dan wel SSF moeten hebben bij deze.
Om alles "gamers" te noemen terwijl een beetje standaard pc de specificaties ook kan gebruiken vind ik erg verwarrend. Ik zocht een systeem met 4 of 8 DDR4, meerdere gen4 M.2 en dan kom ik eigenlijk al bij dit soort uit terwijl het eigenlijk wel de basis mag zijn, vind ik dan dezelfde spec's is een gamers moederbord zelfs goedkoper met de leds en de led aansluitingen eraan wat voor mij niet nodig is. Wat er teveel zit kan ook extra stuk gaan evt.
sapphire @Martijn.C.V9 maart 2023 12:16
Je bedoeld de meeste custombuilds die je op internet ziet. Dat is effectief maar een klein deel van de markt.

Als je minimalistisch design wilt kun je een dicht zijpaneel nemen, zie je niets, super strak :+
Martijn.C.V @sapphire9 maart 2023 12:44
Snap ik, maar als ze dus een uitsparing maken bij deze connectoren, dan kunnen beide stijlen MoBo's dus in deze kast.

De kast kan ook ATX, ITX, M-ITX mobo's allemaal aan, maar je stopt er toch maar 1 tegelijk in. Als je meerdere ontwerpen probleemloos kunt supporten, waarom niet?
lezzmeister @Martijn.C.V9 maart 2023 15:29
Omdat mijn behuizingen maar 4,4cm en 8,8cm (en dan alleen omdat 1.5U niet dik gezaaid is) hoog zijn.

Ik zie daar wel problemen met een beetje hoger geplaatst mobo. Idem voor de SFF kastjes.
FooLsKi @sapphire9 maart 2023 14:28
Kabelmanagement is niet alleen voor de looks. Sure, het ziet er strak uit maar met minder onderbrekingen in de luchtstroom is je pc ook een stuk stiller. En mocht je in je pc moeten werken dan is het ook wel fijn als je niet tussen alle spaghetti hoeft te grabbelen ;)
cricque @Martijn.C.V9 maart 2023 13:02
Voor sommige mensen maakt dat uit, ik persoonlijk bijvoorbeeld zet nog altijd mijn kast onder mijn bureau. Ik hoef geen verlichting naast mij te staan hebben en design, tsja ik moet het niet zien, dus ook geen bal interesse in dat deel. Het enige voordeel is dat je wat meer airflow kan maken. Maar minimalistisch of niet, maakt mij dus helemaal niks uit. Er is ook wel een nadeel aan verbonden, je kast zal een pak breder/dikker moeten worden om dit te kunnen bolwerken. Dus ook een duurdere kast
Maar het grootste voordeel zie ik toch nog altijd verbetering van de airflow

Ik ben er zeker niet tegen, maar dit zal niet door iedereen gesmaakt worden.
bwerg @cricque9 maart 2023 13:17
Het enige voordeel is dat je wat meer airflow kan maken.
Ik kan me een artikel herinneren waarin ze getest hebben hoe veel invloed kabels hebben op de airflow, en de conclusie was dat dat effect verwaarloosbaar is.
RoanV @bwerg10 maart 2023 08:05
Ik verwacht dat je deze video bedoelt: https://www.youtube.com/watch?v=YDCMMf-_ASE
lezzmeister @Martijn.C.V9 maart 2023 15:25
Doe dan gewoon aan de zijkant 90° gedraaid, ga niet moeilijk zitten doen met aansluitingen aan de achterkant.

Zal wel niet rap gaan met de adoptie van dit gehannes, dat is wat ik vermoed.
andru123 @lezzmeister9 maart 2023 18:11
Als ik op zoek naar een nieuwe bord was, dit feature op mijn verlanglijst zou staan.
J2S 9 maart 2023 12:17
Ik heb de kabels liever naar de zijkant. Dit lijkt me in de meeste kasten erg onhandig, en vereist onnodig veel diepte aan de achterkant. En het is al helemaal onlogisch om een m.2 connector aan de achterkant te doen. Die dingen hebben koeling nodig, moet er maar net zijn in je kast.

Ik snap dat je de connectoren aan de rechter- en bovenkant aan de kant wilt hebben, maar verder zie ik er geen nut in, en deze implementatie gaat wat mij betreft te ver met het wegbuigen van de connectoren.
youridv1 @J2S9 maart 2023 12:22
Dit lijkt me in de meeste kasten erg onhandig, en vereist onnodig veel diepte aan de achterkant.
Tenzij je 90 graden connectoren gebruikt. Je moet toch de dikke 24pin daar achter kwijt kunnen, dan lukt de connector ook nog wel als je het een beetje slim aanpakt.
J2S @youridv19 maart 2023 12:39
Dan neem ik aan dat je bedoelt 90° connectoren op het moederbord, niet aan de kabel?

Die 24 pins kabel hoeft helemaal niet dik te zijn. Gewoon de draden naast elkaar.
youridv1 @J2S9 maart 2023 12:43
moederbord ja.
Xthemes.us @youridv19 maart 2023 13:17
Vergeet niet dat een moederbord al loze ruimte achter zich heeft (om kortsluiting te voorkomen). In combinatie met de eerder genoemde 90 graden connectors zal je ongeveer op dezelfde benodigde ruimte tonen als je nu hebt in de meeste kasten.

Grootste domper zal ongetwijfeld zijn dat je voor dit moederbord een specifieke kasg nodig hebt. En ik vermoed dat ze alles net anders hebben geplaatst dan MSI een Gigabyte met hun vergelijkbare moederborden/kasten.

Als dit enige kans van slagen wil hebben doen ze het allemaal hetzelfde. Niemand zit te wachten op een kast waar je moederborden van 1 merk kan inzetten, mocht er überhaupt een tweede model van hetzelfde merk uitkomen.

[Reactie gewijzigd door Xthemes.us op 23 juli 2024 16:44]

noes @Xthemes.us9 maart 2023 14:00
En ik vermoed dat ze alles net anders hebben geplaatst dan MSI een Gigabyte met hun vergelijkbare moederborden/kasten.
Denk dat dat wel mee zal vallen: de locatie van de schroefgaten is gestandariseerd. Dat betekent dat er rond die gaten altijd wel materiaal moet zitten om de schroef in vast te kunnen zetten. Eigenlijk zijn er maar een paar plekken waar het logisch is om uitsparingen te maken (net als achter de CPU socket) in de moederbord tray.

Dus ik vermoed dat de uitwisselbaarheid niet heel erg in het gedrang komt (uitzonderingen daargelaten).
imqqmi @J2S9 maart 2023 14:04
Eens, daarnaast zijn connectoren die van zij een aansluiting hebben veel steviger op de mainboard te monteren. Menig verticaal opstaande connectoren van de de PCB zoals dat in monitors wel gebeurd breken af.
Naast een strakker design vind ik zelf dat bereikbaarheid van connectors veel belangrijker dan het visuele effect. Het is veel makkelijker bij connectoren te komen vanaf de onderzijde (PCBs hebben een bottom en top layer, dus ipv achterzijde zou je beter onderzijde kunnen zeggen) mits de behuizing hier ook openingen voor heeft natuurlijk. Met een koeler en video kaart is het lastig bij de NVME en andere connectors komen. En als we dan toch aanpassingen van deze orde doen maak het dan gelijk ook modulair en op alle MBs op dezelfde plek. Dan zou je bij wijze van spreken de mainboard in je kast kunnen pluggen en bestaande kabels voorgemonteerd met de kast meeleveren, scheelt een hoop gedoe.
marc574 9 maart 2023 11:56
Lijkt mij er wel mooi uitzien, maar hoe weet je in welke kasten dit kan? Een compatibiliteit lijst lijkt mij hier wel erg handig.
youridv1 @marc5749 maart 2023 12:10
Het lijkt me dat dit binnenkort een standaard zal worden naast ATX, microATX en miniITX. Misschien ATX-R ofzo, voor rear.

Althans, ik denk niet dat het zonder een standaard heel ver zal komen

Lijkt me geen hele moeilijke toevoeging aan de bestaande standaard. Je moet markeren in welke gebieden op het moederbord connectors mogen worden gezet. Gezien 99% van de connectors toch altijd op dezelfde plek zitten, lijkt me dat niet zo lastig.
Alleen fan header locatie is echt een non standaard iets. Die zitten aan de hand van de fabrikant en formfactor op allerlei plekken. Maar goed, dat valt op te lossen, want zo groot zijn die connectors niet en je zou ze ook onder 90 graden kunnen monteren zodat ze op de achterkant van je bord passen zoals je nu al op sommige ITX borden ziet voor m.2 SSD's. Niet super servicable. Ik zou het op een ATX bord niet doen, maar op ITX potentieel wel

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 16:44]

Xthemes.us @youridv19 maart 2023 13:22
Zijn ook geen enorme vermogens die fans nodig hebben, ze zouden er gewoon een enkel blok van kunnen maken. Plaats voor ik roep maar wat 12 fan connectors, paar verlengkabels in de doos en dat is prima in orde.
(Hetzelfde probleem/dezelfde oplossing voor RGB).

Lekker hoog nummer zodat deluxe moederborden geen problemen hebben of zodat dezelfde uitsparing in de toekomst een tweede doel kan dienen.
BaasG @marc5749 maart 2023 13:10
Asus vermeldt alleen
*This motherboard is compatible with specific case models.
zonder verder in details te treden.
porn* @BaasG9 maart 2023 14:03
Nuttig :+
In dezelfde lijn als software meldingen: Error: a general error has occurred :)

[Reactie gewijzigd door porn* op 23 juli 2024 16:44]

aap 9 maart 2023 11:59
Ik vind de foto niet heel duidelijk. Waar zit bijv. de 24-pinsconnector?

Edit:
Hier zie je het beter: https://dlcdnwebimgs.asus...d9-b02a-c1fb765f3be7/w800

[Reactie gewijzigd door aap op 23 juli 2024 16:44]

TonnyTonny @aap9 maart 2023 12:42
Linkerrand, verticaal net boven het midden.
Plaatje was een stuk duidelijker geweest als de foto onder een hoek was genomen met fatsoenlijke belichting (meer zoals de 1e foto van de bovenkant).
Martijn.C.V @aap9 maart 2023 12:00
Op de 3e foto kun je het aan de linkerzijde zien (je moet een beetje hard kijken). Die connector zit daar normaal ook, maar dan aan de voorkant van het bord.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 23 juli 2024 16:44]

Lapa 9 maart 2023 12:12
Uit de tekst was het mij niet duidelijk wat hier met "de achterkant" bedoeld werd. En ik moest ook twee keer naar de foto's kijken voor het kwartje viel. Maar nu ik het snap vind ik het wel briljant in z'n eenvoud.

Toch denk ik dat er misschien een gulden middenweg is, waarbij de stroomconnectoren (12- en 24-pins) op de achterkant zitten, maar sata, usb en ander klein grut nog aan de voorkant. Het wegwerken van die dikke stroomkabels is daadwerkelijk een gedoe, de rest valt wel mee. En dan is het waarschijnlijk makkelijker om de kasten compatible te maken.
youridv1 @Lapa9 maart 2023 12:17
Ik zou dan weer juist ook de sata connectoren op de achterkant willen hebben. De sata poort van de hdd zit doorgaans ook aan die kant van de pc namelijk. Het zijn inderdaad geen hele lastige kabels om mee te dealen, maar als je toch alles op de achterkant kwijt kunt

Ik zie mijn kabels liever helemaal niet, want dan kan ik lekker goedkope rode satakabels gebruiken en ketchup en mosterd voedingskabels en niemand die het ziet :)
Nu gebruik ik, puur om de look, zwarte satakabels en cablemod cable kits, maar als ik dezelfde look kan bereiken met goedkope meegeleverde kabels, schrijf mij dan maar in

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 16:44]

dasiro 9 maart 2023 12:27
niet echt handig als je iets extra wil inpluggen, dan moet heel je moederbord en videokaart er uit of je hebt meerdere cm's nodig om er deftig aan te kunnen, welke je case extra breed maakt
aap @dasiro9 maart 2023 12:52
In een beetje sjieke behuizing kun je het rechterpaneel ook loshalen, dan kun je direct bij de achterkant.

Dat lijkt me juist handiger dan bij conventionele borden, waar ik met mijn niet eens zo dikke vingers er niet lekker bij kan als ik een front-panel-, SATA- of fanstekkertje wil omleggen. Om te beginnen moet je bijna altijd de videokaart er eerst uithalen om überhaupt ergens bij te kunnen.
dasiro @aap9 maart 2023 13:42
dan kom je meestal op de motherboard-tray uit en niet rechtstreeks op het moederbord en al zeker niet op deze vreemde plaatsen waar nog nooit een aansluiting heeft gezeten achteraan
aap @dasiro9 maart 2023 14:12
Ik ga er vanuit dat je motherboard tray dan gaten heeft zitten op de plek waar het moederbord connectors op de achterkant heeft zitten, want anders ga je moeite hebben om je moederbord aan te sluiten.
dasiro @aap9 maart 2023 15:12
kijk da's het probleem met de standaard niet te volgen. Meeste cases hebben de standoffs direct op de achterzijde of motherboard-tray zitten met genoeg speling om wat lucht te laten circuleren en een paar dunne kabels onder weg te steken. Cases waar je 3cm ruimte hebt ben ik nog niet tegengekomen
aap @dasiro9 maart 2023 16:21
Ik nam aan (maar dat kan ik fout hebben), dat de standaard voor dit soort moederborden zal voorschrijven dat er gaten in de tray zitten op plekken waar connectors kunnen zitten. Net zoals er meestal al een gat zit achter het CPU-socket om de koeler te (de)monteren.
Het idee is dan dat je de kabels achter de tray om aansluit, dus niet tussen de tray en het moederbord. Veel moederborden hebben hier toch vaak al voldoende ruimte om kabels weg te werken die achter het moederbord (en tray) langs gaan i.p.v. eroverheen.

Als de kabels tussen de tray en het bord zouden moeten, dan zou het aansluiten of losmaken van een kabel steeds een hele klus worden; ik kan me niet voorstellen dat het dan een succes zou worden.
dasiro @aap9 maart 2023 19:21
klopt, de ATX Specification - Version 2.2 standaard schrijft voor:
A chassis and its related elements (e.g., stiffening ribs, base pan, structural supports fasteners, etc.) must allow ≥ 0.250” clearance to the bottom planar surface of the motherboard PCB. This does not including mounting hole standoffs, which may extend to and contact the PCB at the mounting holes within the prescribed 0.400”-square areas.
en specifiek voor de power-connectors:
The exact locations of the power connectors are not specified. It is recommended that the main connector be placed along the right edge of the board, taking into consideration the location of the processor, core logic, and clearance for the peripheral bays. The ATX12V power connector should be placed as close as possible to the input of the processor voltage regulator. Locating the ATX12V power connector near the voltage regulator will help to ensure clean power.
omgezet is er dus minstens 6.35mm ruimte vereist aan de achterzijde van het moederbord en geen specifieke locatie voor bvb de power-connectors, hoewel alle diagrammen zijn opgemaakt in hetzelfde aanzicht en er dus van uit gaan dat ze aan de bovenkant zitten. Met andere woorden: als je de standaard volgt is er geen ruimte voor voorzien, ergo: dit bord volgt de standaard niet
bantoo 9 maart 2023 12:47
Ik weet niet hoe dit soort gigantische printplaten gefabriceerd worden maar het lijkt mij toch enigszins een kostenverhoging om de plastic connectoren aan zowel de boven en onderkant van de PCB te hebben. Dit is minimaal 1 extra productie stap.
StackMySwitchUp @bantoo9 maart 2023 12:56
Op het productieproces van een moederbord is dit een druppel in een emmer water, bij goedkopere en minder complexe printplaten geef ik je gelijk, maar het boeit in dit geval waarschijnlijk erg weinig op de totale kosten.
CAPSLOCK2000 9 maart 2023 12:32
Prima plan om beide kanten van het bord goed te gebruiken.
Ik zou ook graag NVME en RAM naar de achterkant verplaatsen. (RAM dan wel plat, net als NVME).

Connectors voor kabels (zoals SATA en power) heb ik het liefst aan de randen va het bord en horizontaal zodat die kabels niet over je moerderbord heen hoeven te lopen. Dat vereist wel een wat groter kast of goed kabelmanagement.

Nu is de afstand tussen RAM en CPU-koeler soms een probleem. Grote balkjes RAM (bv met eigen koelribben) en een grote CPU-koeler conflicteren al snel.

NVME slots tussen de PCI-sloten vind ik ook niet handig. Mijn NVMEs zijn vrijwel helemaal afgedekt door mijn GPU. Dat kan niet optimaal zijn voor de koeling van beiden.
JacobsT 9 maart 2023 12:36
Snap echt niet dat dit niet meer gebruikelijk is.
Esthetisch mooier, beter voor cable management, makkelijker voor management als je insteekkaarten moet swappen en beter voor airflow.

Doe dit maar op alle nieuwe bordjes Asus. Ik ben alvast fan!
Richardus27 @JacobsT9 maart 2023 13:04
Denk dat het voornamelijk te maken heeft met compatibiliteit. Je zult een case moeten hebben die precies op die plekken uitsparingen heeft om de kabels doorheen te leiden. Zit de uitsparing net wat verder naar links/rechts/onder/boven dan ben je vooral met de 24-pin gelijk de bok.

De breedte van ATX/mATX moederborden wisselt ook aardig, dus tenzij er een nieuwe standaard komt om de exacte pinlocatie op het moederbord vast te leggen zullen moederbord trays overal gaten moeten hebben om te voorkomen dat moederbord X net niet past. (Plus met zoveel gaten wordt de boel ook wel erg buigzaam)
PilatuS 9 maart 2023 12:40
Een tijdje terug een build gezien van zulke onderdelen. Je ziet dan vrijwel geen enkele kabel meer. Persoonlijk vind ik het juist niet mooi. Er is te weinig te zien en het maakt een setup heel erg kaal. Geef mij mij maar gewoon nette gesleevde kabels. Dat maakt een setup wat complexer voor het oog en dat vind ik persoonlijk juist mooi in plaats van te simpel en te strak.

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