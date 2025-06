Zelf een ‘kabelloze’ pc bouwen

Vorig jaar was het nog een experimenteel concept, maar op de CES begin dit jaar zagen we ze opeens overal: 'kabelloze' kasten, oftewel behuizingen waarin alle kabels onzichtbaar zijn weggewerkt. Vanaf nu ligt de geschikte hardware van ASUS, de fabrikant die het meest inzet op deze trend, ook daadwerkelijk in de winkels. Ik ging aan de slag met een moederbord, videokaart en behuizing uit de BTF-lijn van ASUS om voor het eerst zelf een ogenschijnlijk kabelloze pc te bouwen.

Het 'hidden-connector'-concept

Het concept achter de 'kabelloze' hardware is in de basis vrij simpel. Alle connectors die normaal gesproken aan de voorkant van je moederbord zitten, worden verplaatst naar de achterkant van het pcb. Dat geldt voor de grote stroomkabels, zoals de 24-pins ATX-kabel die het moederbord van stroom voorziet, maar ook voor alle kleine headertjes voor het aansluiten van bijvoorbeeld fans, rgb-verlichting en de frontpanelconnectors van de behuizing.

Vanzelfsprekend moet de behuizing hiervoor wel op de juiste plekken uitsparingen achter het moederbord hebben. De ASUS Back to Future- en MSI Project Zero-moederborden gebruiken hiervoor dezelfde locaties, waardoor dit concept is uitgegroeid tot een officieuze standaard. ASUS en MSI brengen zelf kasten op de markt die er geschikt voor zijn, maar ook Corsair heeft al twee behuizingen uitgebracht die er compatibel mee zijn, en van de CES weten we dat ook Cooler Master, In Win en Thermaltake daaraan werken.

ASUS is vooralsnog de enige fabrikant die niet alleen moederborden en behuizingen visueel kabelloos maakt, maar ook afscheid neemt van de stroomkabel naar de videokaart. De stroomconnectors aan de bovenkant van de kaart zijn vervangen door een kleine slotconnector in het verlengde van het PCIe x16-slot, die rechtstreeks in het moederbord plugt. Door deze connector kan maximaal 600W aan vermogen worden geleverd, net zoveel als met de veelbesproken 12Vhpwr-kabel.

In het verlengde van het PCIe x16-slot plaatst ASUS een voedingsconnector die tot 600W kan leveren.

Moederbord: ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi

Het moederbord dat ik gebruikte voor deze eerste build is een TUF Z790-BTF. Net als de rest van de TUF Gaming BTF-componenten is dit moederbord grotendeels wit. Iets later verschijnen ook duurdere ROG BTF-onderdelen, met onder andere een RTX 4090 en een BTF-variant van de Maximus Z790 Hero, die een traditionele zwarte kleurstelling krijgen.

Wat de specificaties betreft is de ASUS TUF Z790-BTF goed te vergelijken met de reguliere TUF Z790-Pro. Beide borden hebben een PCIe 5.0 x16-slot, twee PCIe 4.0 x4-slots en in totaal vier M.2-slots met telkens vier PCIe 4.0-lanes bandbreedte. Ook de aansluitingen zijn vrijwel identiek. De meerprijs voor het BTF-model bedraagt op dit moment ruim 100 euro.

Opvallend aan ASUS' BTF-line-up is dat er vooralsnog geen AMD-moederborden zijn. Als straks ook de ROG Hero uitkomt, zijn er in totaal drie Intel-borden: de Hero, de Z790 TUF en een al langer bestaand B760 TUF-model, dat nog niet de slotconnector voor de stroomtoevoer naar een videokaart had.

Videokaart: ASUS TUF Gaming RTX 4070 Ti Super BTF

De enige BTF-videokaart die je nu kunt kopen, is de RTX 4070 Ti Super. Daar komt binnenkort nog een RTX 4090 in de ROG-serie bij, maar andere opties zijn er voorlopig niet. De kaart is vrijwel een een-op-eenkopie van de reguliere ASUS TUF RTX 4070 Ti Super White, maar dan zonder de veelbesproken 12Vhpwr-poort en in de plaats daarvan met de eerdergenoemde slotconnector.

ASUS geeft aan dat deze connector niet alleen de stroomkabel overbodig maakt, maar ook helpt tegen het doorbuigen van de videokaart. Er is nu immers bijna aan het einde van de printplaat een tweede punt waar de videokaart in verbinding staat met het moederbord. Dat betekent wel dat het pcb daar ook lang genoeg voor moet zijn: op zijn minst zo'n 22cm. Dat maakt dit type videokaarten op Mini-ITX-moederboden per definitie een onmogelijkheid, en ook Nvidia's referentie-pcb's voor de Founders Edition zijn vaak korter dan dat.

Op het moment van schrijven betaal je minstens 1075 euro voor de TUF RTX 4070 Ti Super BTF, wat 100 tot 150 euro meer is dan wat een vergelijkbare kaart zonder de BTF-connector kost. Als je dit alleen vergelijkt met ASUS' eigen witte 4070 Ti Super, is het prijsverschil maar ongeveer 75 euro. Dat komt vooral doordat ASUS ook met zijn reguliere producten nu eenmaal geen prijsvechter is.

Als je deze videokaart koopt, of straks zijn duurdere ROG Strix RTX 4090-broer, moet je je er wel van bewust zijn dat de reguliere stroomconnectors ook niet beschikbaar zijn als back-up. De videokaart is dus onbruikbaar in een normaal moederbord. Mocht het 'kabelloze' concept geen succes worden, dan moet je je videokaart dus per se samen met het moederbord en de kast verkopen, wat de tweedehands waarde flink zou kunnen beperken.

Behuizing: ASUS TUF Gaming GT302 ARGB

Ik bouwde de 'kabelloze' build in een TUF Gaming GT302 ARGB-behuizing, ASUS' eerste kast met ondersteuning voor zijn BTF-standaard. Het duurt vermoedelijk nog even voordat deze kast de winkels bereikt, omdat de voorraad per boot naar Europa wordt verscheept. Zoals gezegd heeft Corsair wel al BTF-compatibele kasten in de winkels liggen, en waarschijnlijk komen daar snel meer merken bij.

De TUF GT302 is een redelijk doorsnee, middelgrote kast: hij is ongeveer net zo groot als de populaire Corsair 4000D. De TUF-kast heeft vier fans met addressable rgb, die netjes via pwm worden aangestuurd. Op het voorpaneel, dat bij deze kast zowaar letterlijk op de voorkant zit, zitten twee USB-A-poorten (5Gbit/s) en een USB-C-poort die tot 20Gbit/s kan halen. Er passen videokaarten tot wel 40cm lang en eATX-moederborden in de behuizing, in feite gewoon alle soorten hardware dus.

Waar het echt om draait, is dat deze kast extra uitsparingen heeft achter het moederbord, zodat alle kabels rechtstreeks naar achteren kunnen lopen. In de onderstaande fotocarrousel zie je het eindresultaat van de volledige build, inclusief het kabelmanagement aan de achterkant. De ASUS-behuizing heeft daarvoor 22mm ruimte achter de moederbordtray, wat in de praktijk ruim voldoende is om de bocht te maken met de kabels die uit het moederbord komen. Daarbij moet ik wel opmerken dat de kabels van de gebruikte voeding dankzij de individuele sleeving erg flexibel zijn. Bij psu's met stuggere kabels zou wat meer ruimte wellicht welkom zijn. Een tweekamerkast zoals de Corsair 6500X is eigenlijk ideaal voor dit concept.

Voor de volledigheid vind je hieronder de volledige specificaties van het systeem. Houd bij het bekijken daarvan in je achterhoofd dat dit op geen enkele wijze een aankoopadvies is, maar puur een gelegenheidsbuild om kennis te maken met het BTF-concept.

Conclusie

Nu ik voor het eerst zelf een 'kabelloze' pc heb gebouwd, moet ik eerlijk bekennen dat ik toch wel heel blij word van het resultaat. Een build zonder zichtbare kabels ziet er veel strakker uit, is eenvoudiger in te bouwen en helpt je gelijk van wat hoofdbrekens af. Je hoeft niet meer na te denken of de kleur van de kabels wel bij de rest van de hardware past, of alle kabels lang genoeg zijn en of je geen al te scherpe bocht hoeft te maken met de gevoelige 12Vhpwr-kabel.

Maar nu je de benodigde componenten ook daadwerkelijk kunt kopen, volgt natuurlijk de belangrijkste vraag: zou je dat ook doen? Als ik nog even buiten beschouwing laat dat de keuze voorlopig beperkt is, betaal je in vergelijking met dezelfde onderdelen zonder BTF ongeveer 100 euro meer voor het moederbord en 100 à 150 euro meer voor de videokaart. Is een visueel kabelloos systeem je 250 euro extra waard?

Op de redactie van Tweakers lopen de meningen sterk uiteen. De een zou de extra investering serieus overwegen voor de strakke looks en het extra inbouwgemak. De ander vindt het maar onzin, koopt liever een kast met een dicht zijpaneel en steekt de 250 euro, en mogelijke meerprijs van andere uiterlijke opsmuk, liever in zijn zak.

Nu steken Tweakers-communityleden hun mening zelden onder stoelen of banken, maar in dit geval ben ik extra benieuwd hoe jullie hierover denken. Of dit soort onderdelen gaan aanslaan, kan namelijk zomaar bepalen of over vijf jaar praktisch iedere pc alle connectors aan de achterkant heeft, of dat dit idee rap de geschiedenisboeken in verdwijnt als een leuk probeersel.