Net als enkelglas voor onze huizen niet meer van deze tijd is, lijkt ook het tijdperk van behuizingen met een enkel venster van glas aan zijn eind te komen. Een beetje knappe behuizing moet tegenwoordig aan ten minste twee kanten van glas voorzien zijn en de nieuwste ontwikkeling daarin is het weglaten van de kozijnen. De pilaar die tussen de voorkant en de linkerzijkant van een behuizing zit, verdwijnt namelijk langzaamaan. Zo'n pillarless behuizing werd tijdens de Computex geshowcased en inmiddels zijn er diverse op de markt verschenen. Denk aan de 270 TG ARGB van Thermaltake, de P10 van Zalman, de Jonsbo TK-2 en het superlatief van glazen behuizingen: de O11 Vision van Lian Li, met drie glazen panelen zonder metalen ribben ertussen.

De nieuwste behuizing in dat rijtje komt van Corsair, met de 6500-serie behuizingen. Dat zijn behuizingen met dubbele kamers, naar O11-voorbeeld dus, met een groot compartiment links voor het moederbord en de videokaart, en rechts een kleinere ruimte voor de voeding en eventuele opslag. Net als bij onder meer de 4000- en 5000-serie zijn er diverse versies van de 6500 verkrijgbaar. De 6500D Airflow is - je raadt het niet - gemaakt voor optimale airflow, met een rooster voorin, bovenin en onderin. De 6500X is meer als luxe showcase bedoeld, met een glazen paneel aan de zijkant en voorkant. Daar is ook een 6500X RGB-variant van. Die is identiek aan de gewone 6500X, maar wordt inclusief drie rgb-fans en een rgb-controller geleverd. De drie behuizingen zijn verder wat specificaties en mogelijkheden betreft identiek, met uitzondering van de mogelijkheid om bij de twee 6500X-varianten ventilators aan de voorkant in te bouwen. Dat zou niet heel veel zin hebben, redeneerde Corsair.

We hebben de 6500X, met glazen zij- en voorpaneel dus, maar zonder rgb-fans, van Corsair ontvangen. Onze versie heeft een adviesprijs van 210 euro gekregen en is in zwart en wit verkrijgbaar. De 6500D Airflow is identiek geprijsd. Wil je de drie iCUE Link-ventilators van 120mm en bijbehorende rgb-controller met de 6500X RGB hebben, dan betaal je daar 290 euro voor. Dat klinkt niet als een slechte deal; de prijzen van de meegeleverde RX120-fans zijn niet beschikbaar, maar QX120-fans kosten ongeveer 150 euro als driepak. Dat is dan wel inclusief een iCUE Link-hub. Omdat onze 6500X zonder ventilators geleverd wordt, hebben we voor onze benchmarks onze eigen Noctua-fans ingebouwd.

Toevoeging: vlak voor de publicatie van deze review kregen we de drie RX120-fans met iCUE Link die in 6500X RGB-uitvoering zitten. We hebben de ventilators ingebouwd en de testresultaten van de behuizing met deze ventilators toegevoegd.