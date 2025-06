Behuizingen zijn te koop in alle soorten en maten: van de allerkleinste kastjes voor een Raspberry Pi tot enorme bakbeesten waarin je naast je 'main rig' nog een extra, bescheiden systeem kunt bouwen, en alles wat daartussen zit. Met de stijgende populariteit van showbuilds, waarbij je je componenten liefst met de nodige rgb-verlichting in een kast met een of meer glazen panelen tentoonstelt, zijn grotere behuizingen die je moederbord met koeling en videokaart zo 'clean' mogelijk laten zien gewild. De meeste voedingen hoef je niet zo nodig te zien en de bijbehorende kabels al helemaal zelden. Daarom vonden we het tijd voor een round-up van dualchamberbehuizingen: voor builds die je niet onder een bureau wegmoffelt, maar front and center in het zicht hebt staan.

Backconnectvarianten Moederborden met de voedingsstekkers aan de achterkant worden gemaakt door 'de grote drie': ASUS noemt het BTF, Gigabyte Project Stealth en MSI Project Zero. Steeds meer behuizingen hebben inmiddels ook de benodigde uitsparingen om dit te ondersteunen.

Wat is eigenlijk een dualchamberbehuizing, of liever: waar trekken we de grens voor deze round-up? Er is namelijk een argument aan te voeren dat vrijwel elke behuizing een dualchamberbehuizing is als je de voedingstunnel of psu-shroud als 'kamer' beschouwt. Voor deze round-up hanteren we een strictere definitie: de tweede kamer moet naast het hoofdcompartiment voor het moederbord zitten en ruimte bieden aan ten minste de voeding. In de praktijk betekent dat een grote kamer voor moederbord, koeling en videokaart, en een tweede kamer met voeding, eventuele harddisks en de kabels. Een bekend voorbeeld, zeg maar het archetype van deze behuizingen, is de PC-O11 van Lian Li. Die kast heeft inmiddels navolging gekregen van zowel Lian Li als tal van andere fabrikanten, met een sloot varianten van Lian Li en onder meer de behuizingen in deze round-up van andere fabrikanten.

Met dat voorbeeld van de O11 zal het je niet verrassen dat we drie van die O11-varianten in deze round-up hebben: de O11D, de O11D EVO en de O11D EVO RGB. Natuurlijk zijn er genoeg kasten van andere fabrikanten om uit te kiezen. Zo zijn er de recent uitgekomen Light Base-behuizingen van be quiet, de Y60 en Y70 van HYTE, de H6 en H9 van NZXT en we hebben voor het eerst sinds lange tijd weer een ASUS-kast: de GT502 Plus. Ook nieuw in deze round-up zijn de King 95 Pro van Montech en de eind afgelopen zomer uitgebrachte Visio TG van Chieftec. De prijzen van al dat moois lopen uiteen, maar één ding hebben ze gemeen: ze hebben twee naast elkaar liggende kamers. Hoe dat eruitziet, klinkt en presteert, lees je in deze round-up.