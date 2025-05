DX- en LX-versies van Be quiet Pure Base 501 hebben betere airflow en meer fans

Be quiet heeft twee nieuwe versies van zijn bestaande Pure Base 501-behuizing uitgebracht. De 501 DX heeft een nieuw frontpaneel dat meer lucht doorlaat en de 501 LX wordt geleverd met Light Wings-ventilatoren. Ook zit er meer argb-verlichting in de kasten en de fans.

Be quiet heeft de twee nieuwe modellen toegevoegd aan zijn serie van de Pure Base 501, die het in oktober 2024 uitbracht en waar Tweakers in december een review over publiceerde. Net als het basismodel komen de Pure Base 501 DX en LX uit in zowel het wit als het zwart.

Net als de basismodellen zijn de DX en LX geschikt voor ATX-, micro-ATX- en mini-ATX-moederborden. De behuizing heeft verder plek voor verticale gpu's en een glazen zijpaneel. Op het DX-model is de glazen voorkant vervangen door een nieuw meshpaneel dat volgens de fabrikant meer lucht doorlaat.

Daarmee zou het DX-model een betere airflow hebben, zegt Be quiet. Dat komt ook omdat de DX een extra fan heeft; de behuizing wordt met drie Pure Wings 3-fans geleverd in plaats van twee. Dat zijn 140mm-ventilatoren die pwm ondersteunen. De DX heeft ook meer ondersteuning voor rgb-verlichting, met onder andere een extra strip aan het frontpaneel. In de DX en de LX is de verlichting te regelen met een nieuwe knop op het frontpaneel.

De LX is grotendeels hetzelfde model, maar wordt geleverd met andere fans. De 501 LX krijgt vier Light Wings LX-fans waarvan er drie van 120mm aan de voorkant zitten en een van 140mm op de bovenkant. Ook die fans werken met pwm.

De behuizingen komen op 11 maart beschikbaar en variëren in prijs van 124,90 euro tot 144,90 euro. Dat is een stuk meer dan het originele model, dat bij de introductie nog zo'n negentig euro kostte.