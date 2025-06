Van de originele Pure Base, de Pure Base 500, zijn er volgens be quiet inmiddels ruim een miljoen verkocht, maar de behuizing is inmiddels ruim vijf jaar oud en krijgt een baard. Tijd voor een opvolger dus, maar wel een die niet radicaal anders is dan zijn succesvolle voorganger. Die opvolger is er gekomen in de Pure Base 501: een kast die veel weg heeft van zijn voorganger, maar wel gemoderniseerd is. Wat gebleven is, is het uitgangspunt dat de Pure Base-serie een vrij eenvoudige behuizing moet zijn, die niet al te veel mag kosten. Afhankelijk van de uitvoering is de 501 gericht op stilte of airflow.

Voor die twee kanten van de medaille - je kunt immers lastig een behuizing met veel airflow verenigen met een kast die erg stil is - had be quiet voorheen twee productuitvoeringen in de Pure Base 500. De gewone 500 is stil met gesloten panelen en de 500DX kreeg een rooster aan de voorkant voor extra airflow en had bovendien een glazen venster. Dan waren er nog de 500 FX, die later uitkwam en van de nodige rgb voorzien was, en de Pure Base 500 Window, met een - je raadt het al - glazen zijpaneel. De nieuwe Pure Base 501 is er nog steeds in versies voor airflow en versies meer gericht op stilte, maar die heten voortaan allemaal gewoon Pure Base 501. Het model zonder achtervoegsel is een stille kast met gesloten panelen. Met het achtervoegsel 'Airflow' is het een kast die niet verrassend op airflow is gericht en de 'Window Airflow' is het best met de vorige 500DX te vergelijken. Dat is een kast met meer airflow én een glazen zijpaneel.

We hebben de stille versie getest, die zonder roosters voor airflow of glazen panelen dus. Die is (anders dan de 500, die in zwart, wit en grijs te koop was) enkel in het zwart verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 89,90 euro gekregen. De Airflow-versies en de Airflow Window-versies zijn beide in zwart en in wit verkrijgbaar, waarbij de witte varianten een vijf euro hogere adviesprijs dan de zwarte hebben. De Airflow-kast kost daarmee 94,90 of 99,90 euro en de Airflow Window-versies 104,90 en 109,90 euro. Volgens onze Pricewatch-data liggen de actuele prijzen echter veel dichter op elkaar en is alleen de witte Airflow Window iets duurder. We vergelijken de Pure Base 501 met andere stille kasten in het gamma van be quiet en van andere fabrikanten.