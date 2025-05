Be quiet brengt Pure Base 501-behuizing uit voor ten minste 89,90 euro

Be quiet brengt de Pure Base 501-behuizingreeks uit voor een adviesprijs van ten minste 89,90 euro. De behuizing ondersteunt de verticale montage van een gpu. Het topmodel heeft aan de voorzijde een meshpaneel en aan de zijkant glas. Die variant in het wit kost net geen 110 euro.

De in augustus aangekondigde Pure Base 501-serie ondersteunt moederborden in de formaten ATX-, micro-ATX en mini-ITX. De behuizing beschikt over twee hdd-kooien die te verwijderen zijn. Het instapmodel heeft een gesloten voorkant en een stalen zijpaneel. De zwarte Airflow- en Window-varianten hebben respectievelijk een meshpaneel aan de voorkant en een glazen zijpaneel. De twee laatstgenoemde modellen zijn ook in het wit verkrijgbaar voor vijf euro extra.