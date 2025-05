Be quiet introduceert Power Zone 2-psu's met semipassieve koeling en ATX 3.1

Be quiet komt met nieuwe Power Zone 2-voedingen. Deze ondersteunen de nieuwe ATX 3.1-standaard en beschikken over een 140mm-fan. Het worden de eerste psu's van be quiet die semipassief gekoeld kunnen worden. De voedingen komen op 11 februari uit vanaf 149,90 euro.

Be quiet brengt de Power Zone 2 uit met drie verschillende vermogens: 750W, 850W en 1000W, allemaal met een singlerailontwerp. Het zijn de nieuwe eerste Power Zone-voedingen sinds de introductie van die productserie in 2013. De nieuwe psu's hebben alle drie een 80 Plus Platinum- en Cybenetics Platinum-certificering, waarmee de voedingen volgens de fabrikant een efficiëntie van maximaal 94,2 procent halen onder ideale omstandigheden. De psu's krijgen daarnaast een garantie van tien jaar, zo schrijft de fabrikant in een persbericht.

De Power Zone 2 is verder de eerste psu-serie van be quiet die semipassieve koeling ondersteunt. Daarbij wordt de geïntegreerde Pure Wings 3-ventilator van 140mm uitgezet bij lage belasting en temperaturen. De fabrikant zegt daarnaast dat de coils aan elkaar zijn gelijmd om coil whine te voorkomen. Cybenetics geeft de 750W-versie een A++-certificering gegeven voor de geluidsproductie; de 850W- en 1000W-modellen krijgen een A+.

Verder ondersteunen de voedingen de ATX 3.1-standaard. Daarmee beschikken ze over een 12V-2x6-stroomaansluiting, die gebruikt wordt door de nieuwe GeForce RTX 50-serie van Nvidia. Dat is de opvolger van de omstreden 12Vhpwr-connector die werd geïntroduceerd met ATX 3.0. De 12V-2x6-kabels kunnen eveneens 600W leveren, maar hebben een licht gewijzigd ontwerp waardoor deze veiliger te gebruiken is. Ze zijn overigens wel backwardscompatible met 12Vhpwr. De Power Zone 2-psu's hebben ook drie PCIe-6+2-aansluitingen voor andere gpu's.

Be quiet brengt de Power Zone 2-serie op 11 februari uit. De 750W-variant krijgt een adviesprijs van 149,90 euro, terwijl de 850W- en 1000W-modellen respectievelijk 169,90 en 189,90 euro gaan kosten.