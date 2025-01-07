Corsair kondigt nieuwe versies van RMe- en HXi-voedingen aan met ATX 3.1

Corsair komt met nieuwe versies van zijn RMe- en HXi-voedingen. Beide krijgen ondersteuning voor de nieuwe ATX 3.1-standaard. De RMe (2025)-psu's komen per direct beschikbaar, terwijl de HXi-varianten in het tweede kwartaal volgen.
Corsair brengt de RMe (2025) uit in varianten van 650, 750, 850 en 1000W. De voedingen zijn volledig modulair en worden voorzien van de Cybenetics Gold-certificering voor efficiëntie en een A-rating voor de geluidsproductie. Alle RMe-voedingen ondersteunen de ATX 3.1-standaard. Dat is een verbeterde versie van ATX 3.0, die voor een iets hogere efficiëntie moet zorgen. Ook heeft ATX 3.1 een nieuwe en betere 12V-2x6-aansluiting voor de stroomvoorziening, als vervanger voor de omstreden 12Vhpwr-connector.
De RMe (2025)-voedingen hebben één zo'n nieuwe 12-pinsaansluiting die maximaal 600W kan leveren aan een videokaart, of 450W in het geval van de nieuwe RMe 650W-voeding. Daarmee is de voeding zonder adapters geschikt voor Nvidia's GeForce RTX 40- en RTX 50-videokaarten. De voedingen bevatten ook standaard PCIe-stroomaansluitingen voor oudere Nvidia-kaarten of gpu's van AMD en Intel. De psu's krijgen ook een zero-rpm-modus, waarbij de ventilator wordt uitgeschakeld bij weinig stroomgebruik.
De RMe (2025)-voedingen zijn per direct beschikbaar. De 650W-versie staat op de Corsair-website voor 89,90 euro, de 750W-versie kost er 129,90 euro, de 850W-variant kost 139,90 euro en het 1000W-model kost 174,90 euro.
Later dit jaar volgen ook nieuwe HXi (2025)-voedingen. Specifiek brengt Corsair in het tweede kwartaal van 2025 bijgewerkte versies van de HXi 1200W en HXi 1500W uit. Beide varianten ondersteunen ATX 3.1 en krijgen twee 12V-2x6-aansluitingen voor videokaarten. Ze krijgen daarnaast een Cybenetics Platinum-certificering en kunnen bij laag en gemiddeld stroomgebruik functioneren zonder dat de ventilator draait. De prijzen van deze psu's zijn nog niet bekend.