Corsair kondigt nieuwe versies van RMe- en HXi-voedingen aan met ATX 3.1

Corsair komt met nieuwe versies van zijn RMe- en HXi-voedingen. Beide krijgen ondersteuning voor de nieuwe ATX 3.1-standaard. De RMe (2025)-psu's komen per direct beschikbaar, terwijl de HXi-varianten in het tweede kwartaal volgen.

Corsair RMe (2025) - CES 2025
Een Corsair RMe (2025)-voeding

Corsair brengt de RMe (2025) uit in varianten van 650, 750, 850 en 1000W. De voedingen zijn volledig modulair en worden voorzien van de Cybenetics Gold-certificering voor efficiëntie en een A-rating voor de geluidsproductie. Alle RMe-voedingen ondersteunen de ATX 3.1-standaard. Dat is een verbeterde versie van ATX 3.0, die voor een iets hogere efficiëntie moet zorgen. Ook heeft ATX 3.1 een nieuwe en betere 12V-2x6-aansluiting voor de stroomvoorziening, als vervanger voor de omstreden 12Vhpwr-connector.

De RMe (2025)-voedingen hebben één zo'n nieuwe 12-pinsaansluiting die maximaal 600W kan leveren aan een videokaart, of 450W in het geval van de nieuwe RMe 650W-voeding. Daarmee is de voeding zonder adapters geschikt voor Nvidia's GeForce RTX 40- en RTX 50-videokaarten. De voedingen bevatten ook standaard PCIe-stroomaansluitingen voor oudere Nvidia-kaarten of gpu's van AMD en Intel. De psu's krijgen ook een zero-rpm-modus, waarbij de ventilator wordt uitgeschakeld bij weinig stroomgebruik.

De RMe (2025)-voedingen zijn per direct beschikbaar. De 650W-versie staat op de Corsair-website voor 89,90 euro, de 750W-versie kost er 129,90 euro, de 850W-variant kost 139,90 euro en het 1000W-model kost 174,90 euro.

Later dit jaar volgen ook nieuwe HXi (2025)-voedingen. Specifiek brengt Corsair in het tweede kwartaal van 2025 bijgewerkte versies van de HXi 1200W en HXi 1500W uit. Beide varianten ondersteunen ATX 3.1 en krijgen twee 12V-2x6-aansluitingen voor videokaarten. Ze krijgen daarnaast een Cybenetics Platinum-certificering en kunnen bij laag en gemiddeld stroomgebruik functioneren zonder dat de ventilator draait. De prijzen van deze psu's zijn nog niet bekend.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 07-01-2025 20:14 34

07-01-2025 • 20:14

34

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Corsair RMe (2025)

vanaf € 82,89

3 van 5 sterren

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Reacties (34)

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JeroenNietDoen 7 januari 2025 20:16
Het enige wat Corsair nog eens zou moeten doen is betere kabels maken. Wat zijn Corsair kabels ongelooflijk dik en stug.

En dat is serieus waarom ik overweeg een ander merk te nemen. Be Quiet en Seasonic kabels zien er toch wat minder chonky uit.
andru123
@JeroenNietDoen7 januari 2025 20:41
Dikkere kabels - minder weerstand, minder verlies, minder warmte. Goede fabrikanten gebruiken AWG16 draden, goedkopere merken - dunnere en soms ook niet puur koper.
un1ty @andru1237 januari 2025 23:07
Ik wens je veel succes met puur koper, geen enkele fabrikant levert echt puur koper. Dit heeft meerdere redenen, maar voornamelijk de volgende;
  • Puur koper is erg broos, buig je de kabel veel dan is de kans op kabel breuken groot. Dus netjes wegwerken van je kabels zit er dan niet in.
  • Electronen verplaatsen zich niet (altijd) door de kern van het medium, maar meestal over de wand, het heeft dus (soms) meer zin om meerdere dunnere geleiders te hebben dan 1 dikke (skin effect)
Persoonlijk ben ik bijv. gegaan voor een FSP Hydro TI Pro (850W), ik heb/had geen zware voeding nodig voor een videokaart (heb nu een 4060 welke voldoet aan mijn huidige eisen), maar wilde er wel de mogelijkheid hebben om een RTX4080/5080/6080(?) type videokaart te kunnen plaatsen. Ja de kabels daarvan zijn ietwat stug, maar niet vanwege de wire-gauge. Een groter deel van de efficientie wordt bepaald door de kabel lengtes.

[Reactie gewijzigd door un1ty op 7 januari 2025 23:08]

Simyager @un1ty8 januari 2025 08:28
Ik kon het niet laten, maar skin effect treed alleen op in AC niet in DC.

Vanuit de voeding wordt alles omgezet in dc spanning aangezien pc op dc werkt.

Dus tenzij men klaagt over de kabel die ze in de stopcontact zetten, dan klopt er niets van skin effect voor pc onderdelen.
un1ty @Simyager8 januari 2025 14:14
Je moet het ook niet laten, want je hebt gewoon gelijk :X skin effect vind inderdaad plaats door het electromagnetisme dat ontstaat door wisselspanning, wat even mijn gedachten was ontglipt. De interne kabels in de kast leveren inderdaad alleen gelijkspanning. Al is er nog wel iets aan skin effect, doordat het geen perfecte gelijkspanning is, maar dat is normaliter verwaarloosbaar (mits het een goede voeding is).
Odder thing @un1ty7 januari 2025 23:46
Een groter deel van de efficientie wordt bepaald door de kabel lengtes.
Onder een meter lengte is efficientie niet eens meetbaar.
un1ty @Odder thing8 januari 2025 00:21
Dat is volledig afhankelijk van het type kabel en de toepassing. Wanneer een voeding voor een platinum certificaat getest word telt elk element mee, hoe mieniem dan ook. De lengte verliezen zijn meestal genoeg meetbaar mits het amperage hoog genoeg is, als we het over hoog voltage spreken dan is het niet meetbaar.
andru123
@Odder thing8 januari 2025 00:41
Niet met een gewoon multimeter, maar zeker met speciale apparatuur. Kwaliteit van de kabels en connectors is van groot belang - bij hoge stromen verliezen enorm kunnen zijn. Power = I^2 * R. Met 20 Amper en 0.1 Ohm zit je op 40 Watt warmte die in de kabel dissipiert. Dat gaat smelten.
Apart
@JeroenNietDoen7 januari 2025 20:26
De kabels op de nieuwere RMx modellen zijn al minder stug en individueel gesleeved. Of dat bij deze "economy" versies ook het geval is, weet ik niet, maar ik neem aan bij de HXi wel.
audiojunk 7 januari 2025 20:24
Ik had liever gelezen dat ze de RMX 550 weer gaan produceren.
Gipsy King
@audiojunk7 januari 2025 20:26
De mainstream wordt 850-1000w , kleine kans dat 550/650 blijft leven in high-end psu land.
Mars Warrior @audiojunk7 januari 2025 20:34
Yep. Onverslaanbaar voor zuinige systemen met een laag idle verbruik :)

Ik heb die in zowel mijn desktop als server zitten. Nog net begin 2023 gekocht voordat ze out-of-stock gingen.

De nieuwe - zwaardere - voedingen verspillen een hoop kWhs in de meeste systemen bij normaal gebruik.
Alles voor de zware 600W game systemen blijkbaar.
witterholt @audiojunk8 januari 2025 06:38
Een hogere wattage PSU (Power Supply Unit) betekent niet per se dat deze altijd meer stroom verbruikt. Het verbruik van de PSU is afhankelijk van hoeveel stroom je computer daadwerkelijk nodig heeft. Als je bijvoorbeeld een 750W PSU hebt, maar je systeem verbruikt slechts 400W, dan zal de PSU slechts de benodigde 400W leveren. Het extra vermogen is er om aan toekomstige eisen te voldoen of om betere prestaties te bieden onder zware belasting.
RoanV @witterholt8 januari 2025 10:55
Er wordt (neem ik aan) gedoeld op de efficiëntie curve
De meeste PSU's zijn het meest efficiënt op zo'n 50-80% oid van hun max belasting, ga je helemaal onderin of bovenin van het bereik zitten zal de PSU (naar verhouding) minder efficiënt zijn.

Voor het idee:
80 plus gold vereist 90% efficiëntie op 20% belasting en 80 plus titanium vereist 90% efficiëntie op 10%
Een 500W Gold PSU die 100W levert zal dus absoluut evenveel mogen verliezen als een 1000W Titanium PSU met dezelfde load.
Dat terwijl die titanium PSU dus veel hogere eisen heeft.

tldr: ivm efficiëntie past je PSU het liefst een beetje bij je verwachte load
be_yannick 8 januari 2025 02:06
Je kan toch ook gewoon een PCIe Gen 5 12VHPWR sleeved kabel van Corsair kopen voor je (oudere) RM....X voeding? Dan heb je ook geen adapter nodig. Werkt perfect met mijn 40 series kaart.

[Reactie gewijzigd door be_yannick op 8 januari 2025 02:07]

Villean @be_yannick8 januari 2025 09:49
Kan dat ook voor een oude (12+ jaar) van Corsair? Ik heb nu een voeding van 800 Watt
David77 @Villean8 januari 2025 09:58
Als je connectoren Type 4 zijn kan dat wel, als ze nog Type 3 zijn vrees ik er voor
Type staat bij mij op de kablestekker aan de kant van de voeding
Villean @David778 januari 2025 09:59
Dank je wel ik ga checken
haarbal @Villean8 januari 2025 10:06
Weet je zeker dat je die voeding niet sowieso een keer wilt vervangen?
Villean @haarbal8 januari 2025 10:21
Je hebt wel een punt. Ik denk dat dat slimmer is.
Navi @haarbal10 januari 2025 13:04
Waarom? Goed is goed? De garantie is zelfs 10 jaar op voedingen dus zou niet weten waarom hij na 12 jaar vervangen moet worden, tenzij het een server is o.i.d.
haarbal @Navi10 januari 2025 18:54
Zo'n kabel is richting de 30 euro met verzenden, zou toch balen zijn als de voeding de transient spikes van een nieuwe gpu dan niet zou trekken
sn3lders 7 januari 2025 20:49
Letterlijk vanmiddag een nieuwe corsair hx1500i ontvangen :|
Sir_Hendro @sn3lders7 januari 2025 21:53
Prima toch? Dan kan je weer een poosje doorgaan tot de RTX 7090 komt met een TDP van 1200 watt.
sn3lders @Sir_Hendro7 januari 2025 22:14
Jazeker! Daar kan ik voorlopig mee uit de voeten, maar toch gek om op dezelfde dag de aankondiging van de opvolger te zien.
Kazu 7 januari 2025 21:32
Het prijsverschil tussen de 750 en 850 watt versies doet me vermoeden dat de 750 watt versie puur en alleen bestaat om je naar de 850 watt versie te duwen...
TRAXION @Kazu7 januari 2025 23:09
Verschil hoeven maar enkele componenten te zijn tussen 100 watt.

Vroeger toen er reviewers waren die voedingen compleet uit elkaar haalden zag je dat bvb de condensatoren iets groter/duurder waren of een spoel iets groter deze kleine verschillen kosten weinig maar maakt het wel een "duurder" model.
CheshireCat 7 januari 2025 22:03
mmmm, was indertijd erg grote van hun 7-800W AX modellen, maar die update blijft blijkbaar uit :/.
CriticalHit_NL
8 januari 2025 01:29
Nu nog de AXi modellen verversen... zucht. Duurt lang.
Tomas Hochstenbach Redacteur @CriticalHit_NL10 januari 2025 18:24
Daar heb ik het nog wel even over gehad met ze. Het grootste probleem dat ze hebben, is om een voedingplatform te vinden dat net zo goed presteert als de laatste serie - ze willen geen opvolger uitbrengen die slechter presteert.
CriticalHit_NL
@Tomas Hochstenbach10 januari 2025 19:10
Dankjewel voor de reactie, dat had ik niet verwacht.
Dat betekent dus wel dat ze actief op zoek zijn naar vernieuwing, dat doet me goed.

Het was eigenlijk de bedoeling een nieuwe PSU te kopen voor de 5090, maar zoals het er nu naar uitziet blijft de AX1200i voorlopig die straks maar voeden. Ding kan 1200W op de 12V rail aan maar staat in multi-rail mode maar er zijn mensen die prima 500W+ met de 4090 erop laten werken.

Met een beetje geluk gaat het met de 12V 2x6 naar 2x8PIN sleeved cables van Corsair zelf (type4) prima functioneren, hoewel altijd gezegd wordt dat volgens 'spec' 150W van 8pins het limiet zou zijn schijnen de EPS en PCI-E 8pins ver over de 300W aan te kunnen, anders brengen ze ook niet dergelijke kabels op de markt lijkt me.

Volgens Johnny Guru is 18AWG ook prima capabel voor 300W (schijnbaar zijn de 12vhpwr kabels AWG16), heb op dit moment Bitfenix Alchemy PCIE extensions ertussen hangen (misschien hierna niet nodig) maar die zijn 18AWG dus dat lijkt me dat het ook prima afdoende moet zijn als ik de kabel hieraan vastmaak.

Wellicht dat Tweakers hier nog wel een uitgebreid topic aan kan wijden wat te doen met oudere PSUs, adapter kabels e.d. zodat je iets meer geïnformeerd bent wat wel/niet werkt want het begint nu wel ingewikkeld te worden zeker nu de 5090 zo dicht op de 600W TBP zit.

Oh... en natuurlijk de single en (virtuele) multi-rail configuraties met OCP en dergelijke.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 10 januari 2025 19:13]

Aloys Riswick 8 januari 2025 14:32
Het verschil tussen 12VHPWR en 12V-2x6:
De kabel van corsair is niet veranderd, het verschil zit in de connector op de GPU en PSU. De nieuwe 12V-2x6 connector heeft SENSE pins die 1.5mm korter zijn en de POWER pins zijn 0.25mm langer. Hierdoor maakt de connector beter contact en gaat de GPU uit als de SENSE pins contact verliezen:
https://www.corsair.com/u...-cable-work-with-12v-2x6/

[Reactie gewijzigd door Aloys Riswick op 8 januari 2025 14:33]

Aloys Riswick 8 januari 2025 14:33
Ik heb hele slechte ervaringen gehad met een RMe voeding. Die maakte echt te veel geluid. Ik had hem teruggestuurd voor een vervanging, maar die was net zo luid. Nooit meer.

Nu heb ik een HX1000i. Die werkt prima. De budget line (RMe) is niet fijn.
Tomas Hochstenbach Redacteur @Aloys Riswick10 januari 2025 18:31
Daar heb ik nog naar gevraagd. Het issue met de originele RMe was tweeledig: de analoge fanaansturing kon niet goed omgaan met hysterese, waardoor de fan vaak aan- en uitging met een duidelijk klikgeluid. Daarnaast zorgde het interne ontwerp voor te veel coilwhine. Beide issues zijn aangepakt in een rolling revisie van de vorige RMe, maar dan is het dus wel afhankelijk van hoe nieuw de voorraad is. Bij de nieuwe serie bevatten vanzelfsprekende alle exemplaren de fixes hiervoor.

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