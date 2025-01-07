Corsair kondigt nieuwe versies van RMe- en HXi-voedingen aan met ATX 3.1

Corsair komt met nieuwe versies van zijn RMe- en HXi-voedingen. Beide krijgen ondersteuning voor de nieuwe ATX 3.1-standaard. De RMe (2025)-psu's komen per direct beschikbaar, terwijl de HXi-varianten in het tweede kwartaal volgen.

Een Corsair RMe (2025)-voeding

Corsair brengt de RMe (2025) uit in varianten van 650, 750, 850 en 1000W. De voedingen zijn volledig modulair en worden voorzien van de Cybenetics Gold-certificering voor efficiëntie en een A-rating voor de geluidsproductie. Alle RMe-voedingen ondersteunen de ATX 3.1-standaard. Dat is een verbeterde versie van ATX 3.0, die voor een iets hogere efficiëntie moet zorgen. Ook heeft ATX 3.1 een nieuwe en betere 12V-2x6-aansluiting voor de stroomvoorziening, als vervanger voor de omstreden 12Vhpwr-connector.

De RMe (2025)-voedingen hebben één zo'n nieuwe 12-pinsaansluiting die maximaal 600W kan leveren aan een videokaart, of 450W in het geval van de nieuwe RMe 650W-voeding. Daarmee is de voeding zonder adapters geschikt voor Nvidia's GeForce RTX 40- en RTX 50-videokaarten. De voedingen bevatten ook standaard PCIe-stroomaansluitingen voor oudere Nvidia-kaarten of gpu's van AMD en Intel. De psu's krijgen ook een zero-rpm-modus, waarbij de ventilator wordt uitgeschakeld bij weinig stroomgebruik.

De RMe (2025)-voedingen zijn per direct beschikbaar. De 650W-versie staat op de Corsair-website voor 89,90 euro, de 750W-versie kost er 129,90 euro, de 850W-variant kost 139,90 euro en het 1000W-model kost 174,90 euro.

Later dit jaar volgen ook nieuwe HXi (2025)-voedingen. Specifiek brengt Corsair in het tweede kwartaal van 2025 bijgewerkte versies van de HXi 1200W en HXi 1500W uit. Beide varianten ondersteunen ATX 3.1 en krijgen twee 12V-2x6-aansluitingen voor videokaarten. Ze krijgen daarnaast een Cybenetics Platinum-certificering en kunnen bij laag en gemiddeld stroomgebruik functioneren zonder dat de ventilator draait. De prijzen van deze psu's zijn nog niet bekend.