Corsair introduceert externe USB4-ssd met MagSafe en leessnelheden tot 4GB/s

Corsair heeft een externe EX400U-ssd aangekondigd. Deze maakt gebruik van een USB4-interface en haalt daarmee sequentiële leessnelheden tot 4,0GB/s. De externe ssd heeft daarnaast een MagSafe-magneet, waarmee hij bijvoorbeeld achter op een iPhone bevestigd kan worden.

De Corsair EX400U heeft een USB4-interface die de volledige bandbreedte van 40Gbit/s ondersteunt, zo bevestigde het bedrijf tijdens de CES. De ssd heeft een compacte behuizing van 64,3x64x12mm, die maximaal 4TB aan opslagcapaciteit herbergt.

De fabrikant zegt niet welk nandgeheugen er wordt gebruikt voor de externe ssd, maar bevestigt wel dat de EX400U gebruikmaakt van een Phison PS2251-21-controller. De ssd haalt daarmee sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 4,0 en 3,6GB/s, zo zegt de fabrikant. Corsair deelt geen willekeurige lees- en schrijfsnelheden.

Aan de achterkant van de externe ssd zit een magneet voor MagSafe-compatibiliteit. Daarmee kan het apparaat vastgeklikt worden op bijvoorbeeld een iPhone. De daadwerkelijke verbinding voor dataoverdracht loopt dan nog wel via een kabel. Corsair levert daarvoor een USB4-kabel van 30cm mee.

Het is niet bekend wat de EX400U-ssd's gaan kosten. De productpagina's van de drives staan op het moment van schrijven nog niet online.