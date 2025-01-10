Corsair introduceert externe USB4-ssd met MagSafe en leessnelheden tot 4GB/s

Corsair heeft een externe EX400U-ssd aangekondigd. Deze maakt gebruik van een USB4-interface en haalt daarmee sequentiële leessnelheden tot 4,0GB/s. De externe ssd heeft daarnaast een MagSafe-magneet, waarmee hij bijvoorbeeld achter op een iPhone bevestigd kan worden.

De Corsair EX400U heeft een USB4-interface die de volledige bandbreedte van 40Gbit/s ondersteunt, zo bevestigde het bedrijf tijdens de CES. De ssd heeft een compacte behuizing van 64,3x64x12mm, die maximaal 4TB aan opslagcapaciteit herbergt.

De fabrikant zegt niet welk nandgeheugen er wordt gebruikt voor de externe ssd, maar bevestigt wel dat de EX400U gebruikmaakt van een Phison PS2251-21-controller. De ssd haalt daarmee sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 4,0 en 3,6GB/s, zo zegt de fabrikant. Corsair deelt geen willekeurige lees- en schrijfsnelheden.

Aan de achterkant van de externe ssd zit een magneet voor MagSafe-compatibiliteit. Daarmee kan het apparaat vastgeklikt worden op bijvoorbeeld een iPhone. De daadwerkelijke verbinding voor dataoverdracht loopt dan nog wel via een kabel. Corsair levert daarvoor een USB4-kabel van 30cm mee.

Het is niet bekend wat de EX400U-ssd's gaan kosten. De productpagina's van de drives staan op het moment van schrijven nog niet online.

Corsair EX400U - CES 2025Corsair EX400U - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-01-2025 12:04 23

10-01-2025 • 12:04

23

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Corsair EX400U

vanaf € 489,-

5 van 5 sterren

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Reacties (23)

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Verwijderd 10 januari 2025 12:09
Voor wie het zich afvraagt, USB4 heeft fysiek een USB-C aansluiting. Alleen de maximale snelheid die de kabel ondersteund ligt hoger dan van de USB-C kabels die tot nu toe gebruikt werden.

Hetzelfde idee als HDMI, waarbij ook verschillende versies van bestaan qua type, waarbij de connector gelijk is gebleven.
lenwar
@Verwijderd10 januari 2025 12:56
Wat precies de kracht en zwakte van USB-C, in de huidige vorm, is
Je ziet niet het verschil tussen wat de kabel/stekker wel of niet aan kan. Je ziet alleen maar een USB-C kabel. En er zit nogal wat verschil in :)

Het zou fijn zijn als er een soort standaardmarkering komt op/voor de stekkertjes. (dus iets van datasnelheid/resolutie+verversing/stroom), dus zodat we aan het stekkertje kunnen zien, wat de limieten van de kabel zijn.
(allicht zijn mijn voorbeelden niet toereikend, maar even ter illustratie)
5pë©ïàál_Tèkén @lenwar10 januari 2025 13:41
Een luxeprobleem. Te veel mensen denken nog dat alle (USB) kabels met de zelfde stekker het zelfde kunnen. Dat is het gevolg van backwards compatibility. 'Het past, het werkt, dus is het okay'. Het grappige er van is dat een onwetende consument dat heel anders interpreteert dan een fabrikant.

Als er een certificering op kabels moet komen, dan moet er een handhavende instantie zijn (die geld kost). Tevens zullen schimmige fabrikanten de markt opkomen met nep-kabels, met alle bijbehorende risico's (kortsluiting, brand). De huidige situatie is het minst slecht.

Vandaag de dag 'moet' je je als consument verdiepen in welke type/prijsklasse kabel je waarvoor gebruikt. Veel mensen zijn opgegroeid met het idee dat als het past het goed is. Dat is (terecht) niet duurzaam want vaak is een 'flut' kabeltje voldoende. Gebruik dan ook altijd de bij het product meegeleverde kabel, of laat je informeren door de fabrikant van het product qua kabels.
lenwar
@5pë©ïàál_Tèkén10 januari 2025 15:19
Te veel mensen denken nog dat alle (USB) kabels met de zelfde stekker het zelfde kunnen.
En dat probleem is dus makkelijk op te lossen door wat tekstjes op de stekkers te zetten.

Ik heb (naar mijn beste inschatting) zo'n 20 USB-C naar USB-C kabels in huis. De meeste gebruik ik voor opladen van apparaten, en daar maakt het allemaal niet zo veel uit. Ik zou niet weten welke kabel geschikt is voor snelladen, voor 4k/120Hz, enz.

Ik heb die kabels over de tijd heen bij spullen gekregen. Ik heb niet bijgehouden welke zwarte kabel bij welk apparaat geleverd werd.
Veel mensen zijn opgegroeid met het idee dat als het past het goed is.
Helemaal waar. En terecht. Zo kon je het niet verkeerd doen. Computers moeten net zo vanzelfsprekend zijn als stroom uit de muur of water uit de kraan.

Als ik naar een Gamma loop kan iedere verlengkabel met stekkerdoos kopen en die maximaal belasten (zo veel als dat er uit een standaard stopcontact komt), of anders staat het er op hoe zwaar die belast kan worden. Als ik een haspel koop staat er op hoe zwaar ik hem kan belasten. Als ik een netwerkkabel koop staat er iedere zoveel cm op dat het een cat6e-kabel is.

Waarom zou dit voor USB-kabels anders moeten zijn? Gewoon erop zetten wat hij wel/niet kan en klaar.
Een luxeprobleem.
In de praktijk wel, aangezien het om digitale signalen gaat. Hij doet het, of wel, of niet. De PD-standaarden beginnen altijd op een laag voltage/vermogen, voordat hij opschaalt. Dit is met een reden gedaan.
bossanova 10 januari 2025 12:54
Heb zelf een Digitus externe NVMe behuizing met PCIE-3 en USB-C 4 poort voorzien van een Lexar NM790 4TB NVMe. Kosten 350 euro. Communiceert o.a. met mijn macbook air op TB4.

Moet nog ratings doen voor een review. Iemand een advies voor een ratingtool op de mac? Ben niet zo bekend met macbooks.

uitvoering: Digitus DA-71158 Grijs
uitvoering: Lexar NM790 (zonder heatsink) 4TB
BasvanEvelingen @bossanova10 januari 2025 13:20
Magic Disk Benchmark is een goede imho
bossanova @BasvanEvelingen10 januari 2025 13:52
Dank je!
cmegens @bossanova10 januari 2025 16:33
Ik heb sterk het vermoeden dat de ssd in het artikel gericht is op iPhones om op proRes te kunnen filmen. Andere use case dus dan dat jij beschrijft.
bossanova @cmegens11 januari 2025 22:16
Je zult wel gelijk hebben en als videofanaat vind ik het een nogal armoedige improvisatie voor het schieten van Ultra HD videobeelden. 4K videobeelden kunnen redelijk wat ruimte in beslag nemen en dan is een smartphone en zo'n ssd niet de meest handige manier om die beelden op te slaan.

Maar dat komt natuurlijk van een ouderwetse cameraman die nog gewend is aan camcorder-formaat handhelds en prosumer camera's. In de laatste 5 jaar is het prosumer segment volledig weggesneden uit de cameramarkt en vervangen door een minderwaardige smartphone improvisatie. We zijn nu op weg naar een markt waarin videocamera's voor gewone mensen niet meer interessant zijn of zijn weggelegd.

Als je dergelijke hoeveelheden aan footage wilt schieten, koop of huur dan een echte camera.
cmegens @bossanova12 januari 2025 12:55
Er zijn echt hele professionele rigs te koop en te maken met een iPhone pro als camera. De sensor is gewoon echt heel goed en in sommige use cases is het formaat en lichtgewicht een uitkomst. Zie bijvoorbeeld: https://images.app.goo.gl/qmAn5Yut2TPPJkeQ9
bossanova @cmegens13 januari 2025 05:44
Smartphones zijn niet bedoeld en niet geschikt om semiprofessioneel mee te filmen.Zelf film ik veel gratis festivals en concerten en dat gaat simpelweg niet met een smartphone, ook niet met de beste iphone.

Ik ben daar nu nog een van de weinige in en dat segment is volledig weggesneden. Normaal filmen is weer een hobby voor welgestelden geworden net als in het begin van de vorige eeuw. En dat is jammer want als het op de waarheid aankomt, zeggen beelden meer dan worden. Dat is wel gebleken met wikileaks en de Collateral Damage beelden of de verslaglegging in Gaza.

[Reactie gewijzigd door bossanova op 13 januari 2025 05:45]

cmegens @bossanova13 januari 2025 09:53
Er worden speelfims mee opgenomen:
Wikipedia: List of films shot on mobile phones

Waaronder ‘28 years later’. Dat is toch echt wel niveau Hollywood. Dat is een film met een budget van 75 miljoen dollar, en alsnog kiezen ze voor een iPhone 15 pro.

Vergeet ook niet dat je bij een iPhone ook alle sensor data kunt vastleggen, dus gyro, accelero, lidar tracking, etc etc.

Dat is met special effects behoorlijk handig, omdat de virtuele camera met die data dezelfde beweging kan maken.

Zie ook: https://nofilmschool.com/28-years-later-iphone

[Reactie gewijzigd door cmegens op 13 januari 2025 09:59]

bossanova @cmegens13 januari 2025 19:52
Dank voor je voorbeeld.

Ik denk dat geensceneerde momenten zoals in films, goed vast te leggen zijn op deze simpele manier. Het wordt echter anders wanneer je registraties moet maken van live events waarbij je de functies van een (semi)professionele camera simpelweg nodig hebt om het onderwerp goed in beeld te houden.

Dan heb je niets aan 2x digital zoom zoals bij de IPhone 15. Dat is wat ik probeer uit te leggen. Een film met een scenario is iets anders dan een festival of concert waar je steeds scherp moet blijven en echt moet filmen om goede footage te krijgen. Je moet een worden met de artiest en weten wanneer bijv. een gezichtsuitdrukking goed in beeld moet worden gebracht.

Ik ben het met je eens dat de IPhone 15 een mooie beeldkwaliteit geeft maar dat is niet de enige eis die een filmamateur zoals ik aan een camera stelt. Die moet een goede stabilisatie hebben, een goed zoombereik en on the fly tegenlichtcompensatie.

Ik zal twee voorbeelden geven:
Tijdens de coronaperiode filmden we een band met onbediende camera's. Er mochten destijds maximaal 3 mensen in een ruimte en, nou ja, dat was de band al. Wellicht had dit dus ook met IPhones gekund. Toch was het belangrijk dat er een redelijke tegenlichtcompensatie was en een zonnekap tegen de flares vanwege de lichthow. Als je die features niet hebt, blijft het beeld lang wazig nadat de lichtshow langs de camera is geweest of het onderwerp van belicht naar onbelicht gaat.
Even doorspoelen naar 11 minuten want we moesten een loos stuk opnemen.
YouTube: I Saw The Deep | Live @ Musicon

Twee jaar geleden was er een ander optreden op dezelfde lokatie en dat was een heavy metal band. Dan sta je tussen publiek dat staat te springen in een moss pit (stabilisatie) en moet je continu trachten de focus op het juiste bandlid te houden en in en uit te zoomen. We hebben dat wel eens geprobeerd met een smartphone maar dat lukt niet, daar hebben we echte camera's voor nodig met ingebouwde gimbal. En dan zie je nog best wel veel beelden in de montage die niet 'perfect' zijn.
YouTube: Fearwell - Philosopher's Mind - Live at Musicon 2023

En dat is dus het verschil. Echte camera's helpen je bij het opvangen van situaties die op je af komen. Een registratie is voor een cameraman ingewikkelder dan een scenario. En daar heb je dus goede tools voor nodig die een camera wel heeft maar die een smartphone nooit zal hebben. Een smartphone kun je alleen gebruiken in een ideale situatie.
cmegens @bossanova13 januari 2025 21:26
Ik ben het niet helemaal eens met je analyse. Als je bijvoorbeeld achter de scherm footage van ‘28 years later’ bekijkt dan zie je dat ze zowel optische lenzen, gimbals en zonnekappen gebruiken.

Daarmee zeg ik niet dat je ongelijk hebt, ik ben het sowieso helemaal eens dat iedere situatie zijn eigen beste oplossing heeft, maar de iPhone pro lijn met een goede rig wordt ook gewoon een modulair systeem wat op heel veel situaties is aan te passen.

Nu, er zijn dus in iedere situatie veel voor en nadelen van ieder systeem en dus zul je in veel gevallen niet de iPhone pakken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. En laten we wel wezen, de ontwikkeling van de iPhone camera gaat hard, harder dan de meeste camera systemen. Zo kan de iPhone pro scherp stellen na opname.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 14 januari 2025 01:05]

koenvdz 10 januari 2025 12:08
Ik denk dat het heel erg overpriced gaat worden
HansRemmerswaal 10 januari 2025 12:55
Hij ziet eruit alsof deze bovenop de Mac Mini M4 past?

edit: toch niet, 64x64 mm...

[Reactie gewijzigd door HansRemmerswaal op 10 januari 2025 12:56]

cmegens @HansRemmerswaal10 januari 2025 16:34
Nee achter op een iPhone pro, zodat je in 4K ProRes kunt filmen.
kdekker 10 januari 2025 13:00
Ik was/ben op zoek naar een nieuwe PC en het viel me op dat (met name voor mATX en ITX) nog heel niet zoveel moederborden zijn die een 10Gpbs internal USB header ondersteunen of USB 3.2 20Gbps c.q. er zijn al helemaal geen PC kasten waar USB 4 op zit (en daarom ook geen moederborden met USB 4 headers). Als die poorten er al zijn, dan zitten ze op de achterkant van je PC/moederbord, en dat is toch wel een beetje jammer. Voor ATX kasten (voor mij te groot) is er iets meer keuze, maar bijvoorbeeld Asus zit daar niet tussen, zie Pricewatch filter.

Ik zou het al mooi vinden als USB 3.2 20Gpbs snelheden op de USB-C stekker aan de voorkant van je PC zou bestaan. USB4 komt dan wel een keer bij de volgende PC over 10 jaar ;-). Waar ik mee wil zeggen dat USB 3.2 10Gbps en 20Gpbs ook niet echt snel gaan. AM5 bestaat al een paar jaar (op AM4 bestaat 10Gbps of hoger niet eens).

[Reactie gewijzigd door kdekker op 10 januari 2025 13:02]

msetten 10 januari 2025 13:36
Wat ik nog steeds mis is dat dergelijke SSDs geen tweede usb poort hebben waarop je een oplader kunt aansluiten welke dan doorgegeven wordt aan de iPhone om die op te laden. Vooral als je een langer durend evenement wil opnemen in ProRes video moet je wel de mogelijkheid hebben om je telefoon opgeladen te houden.
i-chat @msetten10 januari 2025 13:47
Gewoon een hub ertussen en dan wertkt het wel gewoon dacht ik
B_Swinkels @i-chat10 januari 2025 13:50
Behalve dat je dan dus een deel van je USB-snelheid zal verliezen. Immers: je Hub moet wel dezelfde data transfer speeds ondersteunen.
successor @msetten10 januari 2025 13:51
lijkt me ook niet altijd wenselijk. ik heb een usb-3 ssd en die trekt zelf al meer dan 500mA
cmegens @msetten10 januari 2025 16:35
Nou of een SSD met een accu, dan gebruik je de MagSafe ook nog nuttig.

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