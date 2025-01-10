Crucial introduceert nieuwe E100-instap-ssd's met PCIe 4.0 en qlc-nand

Crucial heeft een nieuwe E100-ssd geïntroduceerd. Deze krijgt een PCIe 4.0-interface en komt beschikbaar met maximaal 2TB opslagruimte. De fabrikant adverteert daarnaast met leessnelheden tot 5GB/s. Crucial deelt geen adviesprijzen.

De Crucial E100-serie werd getoond op de CES-beursvloer. Het lijkt een soort opvolger van de Crucial P3-instap-ssd te zijn, die nog beschikte over een PCIe 3.0-interface. De nieuwe E100-drive komt beschikbaar in varianten van 480GB, 1TB en 2TB.

Volgens de fabrikant haalt de E100-serie ssd's sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 5,0 en 3,0GB/s. De drives maken daarnaast gebruik van Microns G7-qlc-nandgeheugen. Het is niet bekend welke controller wordt gebruikt in de drives, maar het is wel duidelijk dat deze dram-loos is.

De fabrikant heeft zelf geen officiële adviesprijzen gedeeld, maar de 1TB-variant staat bij enkele webwinkels vermeld voor minder dan 60 euro. Het 480GB-model staat inmiddels ook in de Pricewatch voor € 82,26, hoewel het op het moment nog niet leverbaar is. Vermoedelijk zal de ssd binnenkort officieel beschikbaar komen, met uitzondering van de 2TB-versie. Volgens Crucial verschijnt die pas 'in de lente'.

Crucial E100

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-01-2025 16:24 21

10-01-2025 • 16:24

21

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Crucial E100

vanaf € 82,26

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Reacties (21)

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MPIU8686
10 januari 2025 16:34
Net zoals de Kingston NV2 1TB M.2 (qlc) al voor €55 verkrijgbaar is.
Maar hier heb je dan ook nog een 4TB versie in voor slechts €190

Handig als SECOND NVMe in een laptop of desktop of als externe NVMe te gebruiken.

Zou het nog niet als MAIN NVMe met een OS erop in mijn build plaatsen ..
Verwijderd @MPIU868610 januari 2025 17:03
die kingstons zijn raar, heb er meerdere in gebruik, maar heb performance verschil tussen die dingen, nee die raad ik niet aan
MPIU8686
@Verwijderd10 januari 2025 17:15
die kingstons zijn raar, heb er meerdere in gebruik, maar heb performance verschil tussen die dingen, nee die raad ik niet aan
Hoe meer je schrijft en hoe voller ze raken des te trager ze worden zeker ?

Is nog steeds allemaal QLC, heb er niet al teveel vertrouwen in.
Als MAIN NVMe met de OS erop gewoon een deftige TLC erin en dan ben je zeker.
SterkeYerke @MPIU868610 januari 2025 18:33
Ik vermoed eerder dat Kingston altijd de allergoedkoopste onderdelen pakt, en dat verschilt nog wel eens. Dus de ene drive heeft een compleet andere controller en ander NAND dan de andere. Dan presteren ze natuurlijk ook verschillend.
MPIU8686
@SterkeYerke10 januari 2025 19:10
Ik vermoed eerder dat Kingston altijd de allergoedkoopste onderdelen pakt, en dat verschilt nog wel eens. Dus de ene drive heeft een compleet andere controller en ander NAND dan de andere. Dan presteren ze natuurlijk ook verschillend.
Enkel bij de QLC types dan ?

Heb zelf de Kingston Fury Renegade (TLC wel) in gebruik en ben hier zeer tevreden over.
Maar als ze dit bij al hun SSD's doen ..

.. kan je inderdaad wel een groep van tevreden en een groep van ontevreden klanten krijgen .. :X
SterkeYerke @MPIU868610 januari 2025 19:22
Durf ik niet te zeggen! Een beetje googlen doet wellicht wonderen. Jouw Kingston is niet echt een budget drive, dus wellicht waren ze daar wat consequenter met de gekozen onderdelen. Ik weet wel dat Kingston dit trucje al heel lang kent: ook hun sata-ssd's (zoals de SSDNow geloof ik?) waren lang niet allemaal gelijk binnen hetzelfde type. Op zich is dat ook vrij gangbaar in het allergoedkoopste segment.
Verwijderd @MPIU868610 januari 2025 18:46
Nee extreme prestatieverschillen tussen 4 ssd's in 1 array

En dat bij meerdere arrays

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 10 januari 2025 18:47]

MPIU8686
@Verwijderd10 januari 2025 19:34
Nee extreme prestatieverschillen tussen 4 ssd's in 1 array
En dat bij meerdere arrays
Mogelijk ligt het dan toch niet aan het QLC als het over zulke verschillen gaat

Kijk welke punten @SterkeYerke en @Ricko1 aanhalen, wist ik zelfs helemaal niet !!
Verwijderd @MPIU868610 januari 2025 19:51
nee het ligt aan het gebruik van verschillende chips, Kingston is gewoon een sticker plakker
jozuf @Verwijderd11 januari 2025 09:48
Ik ken de rest van je setup niet maar soms werken bepaalde functies van SSDs niet in (RAID) arrays, zoals bv trim. Zou het ook kunnen verklaren afhankelijk wat je met array bedoeld en hoe je dit hebt opgezet.
Heb 2 NV1s, en hier geen issues mee, werken allebei als verwacht.

[Reactie gewijzigd door jozuf op 11 januari 2025 09:49]

Verwijderd @jozuf12 januari 2025 19:30
Ik heb er ook geen issues mee verder ik zie alleen prestatie verschillen tussen drives. En daarbij is het zo hoe nieuwer hoe trager.
Ricko1 @Verwijderd10 januari 2025 18:29
Daarmee zijn Kingston ssd's al meerdere keren negatief in het nieuws geweest sinds 2014.
Aantal maanden na de eerste reviews onderdelen wijzigen en geen nieuw typenummer geven. Deze hebben dan slechtere prestaties dan wat er in de reviews stond.
Hansie9999 10 januari 2025 16:34
Hmm,

had graag een opvolger van de MX500 gezien, (die recent end of life gegaan is)

is nog steeds mijn go-to SSD voor upgrade's/herstellingen van PC's/laptops die nog geen m.2 slot hebben.

Markt zal er zeker kleiner voor worden, maar verkies die toch nog altijd tegenover de tragere , minder betrouwbare alternatieven.
MPIU8686
@Hansie999910 januari 2025 16:57
had graag een opvolger van de MX500 gezien, (die recent end of life gegaan is)
is nog steeds mijn go-to SSD voor upgrade's/herstellingen van PC's/laptops die nog geen m.2 slot hebben.
maar verkies die toch nog altijd tegenover de tragere , minder betrouwbare alternatieven.
Maar de Crucial MX500 zowel de M.2 als de SATA-SSD types zijn beiden TLC
.. en de SATA-SSD versie hiervan is nog steeds in tientallen webshops verkrijgbaar.

uitvoering: Crucial MX500 2,5" 1TB
.

Trouwens heb je voor €10 meer al een Samsung 870 EVO (ook met TLC) die niet end of life is.

uitvoering: Samsung 870 Evo (MZ-77E1T0B/EU) 1TB
Het.Draakje @MPIU868610 januari 2025 18:21
De MX500 heeft volgens mij power loss prevention en die samsung niet. En ze zijn dus niet te vergelijken.
SterkeYerke @Het.Draakje10 januari 2025 18:31
Dat maakt buiten servergebruik om toch niet echt uit? De 870 Evo is duidelijk een snellere ssd, dus voor wat latere computers zonder m.2 heeft die mijn voorkeur (onder het mom van alles eruit persen wat erin zit). Jammer dat ze zo in prijs gestegen zijn de afgelopen tijd.
Het.Draakje @SterkeYerke11 januari 2025 04:59
Ja, dat maakt wel uit. Heb al drie SSD's weg kunnen gooien. Maar die MX500 (nota bene de oudste van mijn SSD's) doet het nog steeds. Heb de kapotte SSD's inmiddels vervangen door twee MX500.
Hansie9999 @Het.Draakje11 januari 2025 10:05
Inderdaad dit,

heb zo al 100den geplaatst bij klanten bij vooral herstellingen of upgrades van mechanische HDD's en letterlijk nog GEEN enkele defect gehad,

is gewoon een super product prijs/kwaliteit en is ook zeer snel in zijn prijsklasse (je gaat onmogelijk verschil zien in real world toepassingen, deze trekt gerust de volledige SATA bus vol)

vind gewoon spijtig
bigkillerstorm 11 januari 2025 01:59
Hoelang blijven ze ons nog blij maken met een dooien mus het is 2025. Ze release compacte QLC en dan max 2 TB en ook niet bijzonder betaalbaar. QLC verwacht ik anno 2025 minstens 8TB zelfs met tlc verwacht ik 8 TB. Eigenlijk 10-12tb met QLC. Ze kunnen die m.2 kaartje ook iets breder maken toch ze hoeven toch niet perse de breedte hebben in de gehele lengte van de aansluiting. Mis wel het 2.5 formaat want er zit echt heel weinig rek in de opslag capaciteit de laatste jaren. Blijft relatief duur. Ik wordt alleen wakker als de prijs onder de 200 euro is voor een goed kwaliteit ssd. Dus met blackfriday 2 van 4tb gekocht 790NM tlc voor 199 euro. Ik koop gerust nog 16tb extra maar ik wacht wel tot de prijs voor mij schappelijk wordt 150 euro voor 4tb of beter gezegt 8tb TLC drives voor 300 euro. Want de m.2 slots zijn beperkt daarom graag zeer grote m.2 drives.
ParaWM @bigkillerstorm12 januari 2025 12:54
Precies dit ja. Wacht ook al tijden op grote, meer betaalbare m.2 drives voor de homeserver/NAS. PCIE 3.0 is snel zat, zelfs over 1 of 2 lanes. Kom maar op met die 8TB of liever nog 16TB versies.
TheRollinLegend @ParaWM14 januari 2025 12:05
Ergens ben ik het met jullie eens, maar je moet ook onthouden dat SSD's tot sinds kort nog erg duur waren (De 120gb boot ssd en 1tb opslag hdd tijden :) ). Ik ben zelf in het bezit van een NAS waarin ik alleen SSD's wil, en zie zelf ook graag goedkopere prijzen. Echter blijft het feit dat deze prijzen al erg schappelijk zijn. Nu gaat de innovatie op het gebied van de dichtheid van M.2's inderdaad niet heel snel, wat ongetwijfeld door de markt wordt tegengehouden.

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