Crucial introduceert nieuwe E100-instap-ssd's met PCIe 4.0 en qlc-nand

Crucial heeft een nieuwe E100-ssd geïntroduceerd. Deze krijgt een PCIe 4.0-interface en komt beschikbaar met maximaal 2TB opslagruimte. De fabrikant adverteert daarnaast met leessnelheden tot 5GB/s. Crucial deelt geen adviesprijzen.

De Crucial E100-serie werd getoond op de CES-beursvloer. Het lijkt een soort opvolger van de Crucial P3-instap-ssd te zijn, die nog beschikte over een PCIe 3.0-interface. De nieuwe E100-drive komt beschikbaar in varianten van 480GB, 1TB en 2TB.

Volgens de fabrikant haalt de E100-serie ssd's sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 5,0 en 3,0GB/s. De drives maken daarnaast gebruik van Microns G7-qlc-nandgeheugen. Het is niet bekend welke controller wordt gebruikt in de drives, maar het is wel duidelijk dat deze dram-loos is.

De fabrikant heeft zelf geen officiële adviesprijzen gedeeld, maar de 1TB-variant staat bij enkele webwinkels vermeld voor minder dan 60 euro. Het 480GB-model staat inmiddels ook in de Pricewatch voor € 82,26, hoewel het op het moment nog niet leverbaar is. Vermoedelijk zal de ssd binnenkort officieel beschikbaar komen, met uitzondering van de 2TB-versie. Volgens Crucial verschijnt die pas 'in de lente'.