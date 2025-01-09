Adata brengt Gen 5-ssd's met SM2508-controller in tweede kwartaal op de markt

Adata brengt in het tweede kwartaal van 2025 twee nieuwe Gen 5-ssd's op de markt met de SM2508-controller. Het gaat om de Mars 970 Blade en Mars 970 Storm, zo maakt het bedrijf tijdens de CES bekend.

De nieuwe Mars 970 Storm is een PCIe Gen 5-ssd, die gebaseerd is op de SM2508-controller van Silicon Motion. Deze controller werd in 2023 al getoond, maar er zijn tot nu toe nog weinig drives met de SM2508 uitgebracht. De controller heeft een water- en luchtkoelsysteem, waarvan de Mars 970 Storm nu gebruik maakt. Voor het luchtkoelsysteem zijn twee ventilatoren aangebracht, voor en achter, die lucht door de heatsink blazen om deze koel te houden. Dat in combinatie met de waterkoeling zorgt volgens Adata voor 25 procent betere warmteafvoer.

De SM2508 maakt lees- en schrijfprestaties van respectievelijk 14.000MB/s en 12.000MB/s mogelijk, die dus ook terug te vinden zijn in de Mars 970 Storm. Verder is de SM2508 zuiniger, omdat deze bij TSMC op 6nm geproduceerd wordt. Dat moet resulteren in een tdp van 3,5W voor alleen de controller.

De tweede ssd, de Mars 970 Blade, maakt ook gebruik van deze controller, maar dan zonder het koelsysteem. In plaats daarvan is alleen een dunne heatsink geïntegreerd. Deze ssd heeft echter ook iets lagere lees- en schrijfprestaties, die uitkomen op respectievelijk 12.000MB/s en 10.000MB/s.

De Mars 970 Storm komt in verschillende opslagvarianten tot maximaal 8TB. De Mars 970 Blade heeft iets minder maximale opslag en gaat tot 4TB. Wat de ssd's gaan kosten, is nog onbekend.