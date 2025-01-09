Adata brengt Gen 5-ssd's met SM2508-controller in tweede kwartaal op de markt

Adata brengt in het tweede kwartaal van 2025 twee nieuwe Gen 5-ssd's op de markt met de SM2508-controller. Het gaat om de Mars 970 Blade en Mars 970 Storm, zo maakt het bedrijf tijdens de CES bekend.

De nieuwe Mars 970 Storm is een PCIe Gen 5-ssd, die gebaseerd is op de SM2508-controller van Silicon Motion. Deze controller werd in 2023 al getoond, maar er zijn tot nu toe nog weinig drives met de SM2508 uitgebracht. De controller heeft een water- en luchtkoelsysteem, waarvan de Mars 970 Storm nu gebruik maakt. Voor het luchtkoelsysteem zijn twee ventilatoren aangebracht, voor en achter, die lucht door de heatsink blazen om deze koel te houden. Dat in combinatie met de waterkoeling zorgt volgens Adata voor 25 procent betere warmteafvoer.

De SM2508 maakt lees- en schrijfprestaties van respectievelijk 14.000MB/s en 12.000MB/s mogelijk, die dus ook terug te vinden zijn in de Mars 970 Storm. Verder is de SM2508 zuiniger, omdat deze bij TSMC op 6nm geproduceerd wordt. Dat moet resulteren in een tdp van 3,5W voor alleen de controller.

De tweede ssd, de Mars 970 Blade, maakt ook gebruik van deze controller, maar dan zonder het koelsysteem. In plaats daarvan is alleen een dunne heatsink geïntegreerd. Deze ssd heeft echter ook iets lagere lees- en schrijfprestaties, die uitkomen op respectievelijk 12.000MB/s en 10.000MB/s.

De Mars 970 Storm komt in verschillende opslagvarianten tot maximaal 8TB. De Mars 970 Blade heeft iets minder maximale opslag en gaat tot 4TB. Wat de ssd's gaan kosten, is nog onbekend.

Adata ssdAdata ssd

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 09:48 20

09-01-2025 • 09:48

20

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Reacties (20)

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latka 9 januari 2025 10:51
Neem dan gewoon een pci-e kaart: haaks op het moederbord is eenvoudiger te monteren en met een bifurcation kaart zet je er vier op een pci-e 16x slot.
leendt @latka9 januari 2025 11:30
Dit. Twee Gen4 SSDs in RAID-0 behalen dezelfde snelheid zonder actieve (water)koeling.
MPIU8686
9 januari 2025 09:52
Niet echt voor in de laptop of onder een mobo heatsink aan te raden .. 8)7
Metallize @MPIU86869 januari 2025 09:54
Naar mijn mening, ook niet voor een desktop pc , dan blijf ik liever op pcie 4.0 .. wat snel zat is voor mij ;)
kujinshi @Metallize9 januari 2025 10:22
Ik zie 12-14GB snelheid wel graag als upgrade in de desktop. De ruimte is er wel, alhoewel ik wel liever een groot passief koellichaam zie dan zo'n kleine fan.
Joshuffle @kujinshi9 januari 2025 10:30
Vind het ook een raar iets om zo'n enorm ding met waterkoeling er op te zetten om van 12 naar 14 GB snelheid te gaan, is wss wel stabieler maar, again, is dat het waard?
watercoolertje @Joshuffle9 januari 2025 10:40
Vind het ook een raar iets om zo'n enorm ding met waterkoeling er op te zetten om van 12 naar 14 GB snelheid te gaan, is wss wel stabieler maar, again, is dat het waard?
Zal ook wel stabieler zijn, en dus langer die snelheid kunnen behouden. Topsnelheden vertellen toch niet het hele verhaal?

Of het het waard is? Waarom niet? Mijn PC maakt toch al geluid en dat hoor ik toch niet met een headset op (gamen) of muziek aan (werken). Enige minpunt voor mij zou waarschijnlijk de prijs zijn.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 10:42]

Joshuffle @watercoolertje9 januari 2025 11:37
Naja ook de ruimte die het inneemt, meestal zitten je SSD's onder de PCI-E slot en dus onder je GPU, dus dan heb je ruimte gebrek + flink wat extra kosten zodat je die ene keer dat je 2TB in 1x moet verplaatsen maar 142 seconden moet wachten i.p.v 166?
watercoolertje @Metallize9 januari 2025 10:29
Als het snel zat is is er imo ook geen enkele reden om te upgraden naar een snellere.

Echter heeft z'n uitspraak weer weinig met de koeler te maken (immers is er ook een versie zonder die lompe koeler die ook veel sneller is dan je huidige SSD).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 10:30]

MPIU8686
@Metallize9 januari 2025 13:32
Naar mijn mening, ook niet voor een desktop pc , dan blijf ik liever op pcie 4.0 .. wat snel zat is voor mij ;)
Zit zelfs nog steeds op PCIe3.0 en voldoet voor alles van gaming en videobewerking.

Wel met 2x stuks Samsung 970 PRO 1TB (NVMe) .. :)
Indy81 9 januari 2025 10:27
Yayyy... spinning metal! Maar nu kun je er misschien maar 2 kwijt op je mobo, in tegenstelling tot de klassieke spinning metal disks die je vroeger met gemak 8x in je kast kwijt kon.
Navi @Indy819 januari 2025 10:48
Ik gebruik een Micron 9300 MAX, U.2 aansluiting, maar op een PCI-E kaartje.

Formfactor is 2,5" maar dikker en heeft koeling geïntegreerd als behuizing van de SSD.

https://i0.shbdn.com/photos/57/09/27/x5_1109570927e80.jpg

Is eigenlijk een datacenter SSD, maar op deze manier kun je ze toch fatsoenlijk kwijt in een PC.
latka @Navi9 januari 2025 10:56
Juist. Heb er hier vier zitten op een kaart.

https://img.fantaskycdn.com/f44b939ec1cf4abfcb536d4bdfda229b_750x.jpg
Indy81 @Navi9 januari 2025 11:14
Ik heb het hier over de SSD's van dit artikel die je op een moederbord kwijt kunt. Met gigantische koelblokken en koelers.

Een moederbord heeft doorgaans 1 of 2 nvme aansluitingen, en dan moet je geluk hebben dat de CPU koeler of GPU niet in de weg zit.

Dat je een PCIE kaart hebt waar je vanalles op in prikt is prima, maar daar had ik het niet over.
Navi @Indy819 januari 2025 12:01
We noemen alternatieven waardoor je er toch meer kwijt kunt, meer niet.
watercoolertje @Indy819 januari 2025 10:36
Hoezo in tegenstelling? Het is toch een toevoeging? Je kan namelijk en NVME/M2 en SATA gebruiken :)

En als je perse NVME/M2 SSD's wilt zijn er ook wel borden met meer dan 2 aansluitingen te vinden (of uitbreidingskaarten voor in de PCIE-sloten). 8 SATA-poorten was ook niet de standaard.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 10:37]

Xfade 9 januari 2025 10:44
Volgens mij mag je blij zijn als je er 1 van deze in je PC kwijt kan met dat fan block erop. Zoals op de foto kan al niet, want er moet nog een GPU in. Die er onder zal ook niet lukken. Blijft alleen die boven de gpu / onder de cpu over. Benieuwd of fabrikanten de slots nog gaan verplaatsen
kujinshi @Xfade9 januari 2025 11:53
Meeste moederborden kunnen al videokaarten in meerdere posities kwijt (nauwelijks tot geen snelheidsverlies?!), en ook NVME sloten zie ik al meerdere keren op moederborden zitten. Mijn midrange moederbord van 2-3 jaar oud heeft al 3x NVME erop.
MPIU8686
@Xfade9 januari 2025 13:27
Volgens mij mag je blij zijn als je er 1 van deze in je PC kwijt kan met dat fan block erop. Zoals op de foto kan al niet, want er moet nog een GPU in. Die er onder zal ook niet lukken. Blijft alleen die boven de gpu / onder de cpu over. Benieuwd of fabrikanten de slots nog gaan verplaatsen
Die zijn er toch al ..

uitvoering: ASUS ProArt X870E-Creator WiFi

uitvoering: ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
aquinox 10 januari 2025 11:39
Ik wil graag een 32tb ssd die mogen even snel zijn als de ssds van jaren geleden. In 2.5inch formaat is prima

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