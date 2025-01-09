Microsoft rolt Bing Image Creator terug naar eerdere versie na klachten

Microsoft keert terug naar een eerdere versie van Dall-E3 voor zijn Bing Image Creator. Gebruikers klaagden dat de kwaliteit van de beeldgenerator minder werd nadat een nieuwe versie van het AI-model werd ingezet.

Bing Image Creator gebruikt het DALL-E3-model van OpenAI om afbeeldingen te genereren. Half december kondigde Microsoft aan een nieuwe versie van dat model, met codenaam PR16, uit te rollen. Deze nieuwe versie moet afbeeldingen twee keer zo snel genereren en een hogere kwaliteit leveren. Maar gebruikers begonnen al snel te klagen dat de kwaliteit juist minder werd. Volgens gebruikers werden afbeeldingen minder realistisch, minder gedetailleerd en overbelicht.

Microsoft heeft daarom besloten om terug te gaan naar versie PR13, zegt Jordi Ribas, head of search bij Microsoft, op X. Ook werkt het bedrijf volgens hem aan oplossingen voor de problemen. Pas als die zijn opgelost, wordt er weer gebruikgemaakt van de nieuwe versie.

Het teruggaan naar de oudere variant is echter een traag proces, benadrukt Ribas. Het proces loopt al meer dan een week, maar is nog verre van klaar. Dinsdag waren alle Pro-gebruikers wel weer overgezet naar PR13 en werd een kwart van alle verzoeken via boosts op PR13 uitgevoerd. Naar verwachting duurt het nog twee tot drie weken voordat het proces volledig is afgerond.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 10:05 9

09-01-2025 • 10:05

9

Lees meer

Microsoft integreert AI-videomaker op basis van Sora in mobiele Bing-app
Microsoft integreert AI-videomaker op basis van Sora in mobiele Bing-app Nieuws van 3 juni 2025
Microsoft stopt met verstrekken Bing-zoekgegevens aan andere diensten
Microsoft stopt met verstrekken Bing-zoekgegevens aan andere diensten Nieuws van 15 mei 2025
Chinese AI-app DeepSeek is populairste gratis app in Amerikaanse App Store
Chinese AI-app DeepSeek is populairste gratis app in Amerikaanse App Store Nieuws van 27 januari 2025
OpenAI brengt 'agent' uit die zelfstandig acties kan uitvoeren in browser
OpenAI brengt 'agent' uit die zelfstandig acties kan uitvoeren in browser Nieuws van 24 januari 2025
Nederlandse kabinet spreekt met Nvidia en AMD over bouw van 'AI-faciliteit'
Nederlandse kabinet spreekt met Nvidia en AMD over bouw van 'AI-faciliteit' Nieuws van 9 januari 2025
Microsoft investeert in FY 2025 80 miljard dollar in AI-infrastructuur
Microsoft investeert in FY 2025 80 miljard dollar in AI-infrastructuur Nieuws van 4 januari 2025
Reuters: Microsoft voegt AI-modellen van meer partijen toe aan 365 Copilot
Reuters: Microsoft voegt AI-modellen van meer partijen toe aan 365 Copilot Nieuws van 25 december 2024
GitHub presenteert gratis versie van Copilot in VS Code
GitHub presenteert gratis versie van Copilot in VS Code Nieuws van 19 december 2024
Microsoft brengt klein taalmodel Phi-4 met 14 miljard parameters uit
Microsoft brengt klein taalmodel Phi-4 met 14 miljard parameters uit Nieuws van 13 december 2024
Microsoft: we gebruiken Office-data niet voor trainen AI-modellen - update
Microsoft: we gebruiken Office-data niet voor trainen AI-modellen - update Nieuws van 26 november 2024
Microsoft maakt omstreden Recall-functie beschikbaar voor Windows Insiders
Microsoft maakt omstreden Recall-functie beschikbaar voor Windows Insiders Nieuws van 23 november 2024
Microsoft 365 Copilot kan intern te veel data delen, admins krijgen instructies
Microsoft 365 Copilot kan intern te veel data delen, admins krijgen instructies Nieuws van 22 november 2024
Google voegt beeldgenerator Imagen 3 toe aan Docs
Google voegt beeldgenerator Imagen 3 toe aan Docs Nieuws van 16 november 2024
Meta toont Movie Gen-model dat video kan maken en aanpassen via tekstprompts
Meta toont Movie Gen-model dat video kan maken en aanpassen via tekstprompts Nieuws van 4 oktober 2024
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Microsoft Bing Generatieve AI

Reacties (9)

-Moderatie-faq
9
9
5
1
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
PdeBie 9 januari 2025 11:08
Waarom duurt een rollback zo lang??
com2,1ghz @PdeBie9 januari 2025 11:09
Omdat het waarschijnljk een hele keten is aan systemen die gelijktijdig teruggedraaid moeten worden in dezelfde toestand als voorheen. Dan heb ik het nog niet eens over de databases die hierachter zitten.
stefanhendriks @com2,1ghz9 januari 2025 12:19
er zit een 'voorkant' op lijkt me (qua api) ? Wellicht middels een loadbalancer ooit omgeflipt? Het lijkt me dat er een periode A/B testing is gedaan dus het terugzetten zou in theorie eenvoudig(er) moeten kunnen.?
davekok @stefanhendriks9 januari 2025 13:38
Ja maar vergeet niet dat er eerst een backlog item aangemaakt moet worden. Dan approved moet worden. Dan een refinement. En op een sprint gepland moet worden. Je kunt niet zomaar het proces overslaan.
com2,1ghz @stefanhendriks9 januari 2025 15:12
Tja dat wisten ze zelf ook wel. Er is gekozen om dit niet te doen. Wellicht te duur/complex om twee versies naast elkaar te draaien.
dasiro @com2,1ghz9 januari 2025 17:34
soms zijn er ook onomkeerbare upgrades en dan moet je daar in het geval van een rollback-scenario rekening mee houden dat dit langer kan duren dan de upgrade zelf. Het bouwen van een wagen in de fabriek duurt ook veel korter dan het demonteren en terug in elkaar vijzen ervan in de garage.
Mizitras 9 januari 2025 15:57
Ondertussen is er zoveel censuur op, dat je heel wat afbeeldingen ook niet meer kan vragen te genereren. Paar maand geleden kon je nog vragen om een compositie te maken van de beste pc games van 2015, zoals "naam A", "naam B" die er zeker op moeten. Kan niet meer.

Maak een afbeelding, van Mario Bro, Lara Croft en Kong. Gaat niet meer. Lara te seksueel getint voor Bing?
BlueTooth76 @Mizitras10 januari 2025 00:23
Bij Midjourney is het ook bergafwaarts gegaan. Idem voor Photoshop generative fill. Zolang je braaf landschapjes maakt gaat het wel maar zodra er een arm of been te zien is slaat het soms al op tilt.

Kan me voorstellen dat als je normaal met (naakt)modellen in Photoshop werkt (ook dat is werk) dat het dan compleet onbruikbaar is, als het bij mij soms al flipt op het verlengen van een missend stukje arm op een foto.

En soms werkt het zo slecht dat ik (door alle pogingen om iets aan te passen) al door m'n credits heen ben na een paar foto's aanpassen en die ga ik echt niet bijkopen, betaal al genoeg voor Photoshop.

Maar in veel gevallen werkt het wel goed... het is maar net waar het op getraind is...

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 10 januari 2025 00:26]

Mizitras @BlueTooth7610 januari 2025 08:29
De training zit wel snor, ik merk bij Dall-E, dat de prompt eerst een censurering krijgt en er dan wel of niet wordt beslist de opdracht door te geven. Ook in Adobe's betaalde Photoshop al? Dat is triestig. zoals je zegt, genoeg, naaktfotografie, erotiek, ... of fotografie waarbij de anatomie centraal staat.

Heb je voor Photoshop AI fill ook credits nodig of zit dat in de aankoopprijs?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.