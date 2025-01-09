Microsoft rolt Bing Image Creator terug naar eerdere versie na klachten

Microsoft keert terug naar een eerdere versie van Dall-E3 voor zijn Bing Image Creator. Gebruikers klaagden dat de kwaliteit van de beeldgenerator minder werd nadat een nieuwe versie van het AI-model werd ingezet.

Bing Image Creator gebruikt het DALL-E3-model van OpenAI om afbeeldingen te genereren. Half december kondigde Microsoft aan een nieuwe versie van dat model, met codenaam PR16, uit te rollen. Deze nieuwe versie moet afbeeldingen twee keer zo snel genereren en een hogere kwaliteit leveren. Maar gebruikers begonnen al snel te klagen dat de kwaliteit juist minder werd. Volgens gebruikers werden afbeeldingen minder realistisch, minder gedetailleerd en overbelicht.

Microsoft heeft daarom besloten om terug te gaan naar versie PR13, zegt Jordi Ribas, head of search bij Microsoft, op X. Ook werkt het bedrijf volgens hem aan oplossingen voor de problemen. Pas als die zijn opgelost, wordt er weer gebruikgemaakt van de nieuwe versie.

Het teruggaan naar de oudere variant is echter een traag proces, benadrukt Ribas. Het proces loopt al meer dan een week, maar is nog verre van klaar. Dinsdag waren alle Pro-gebruikers wel weer overgezet naar PR13 en werd een kwart van alle verzoeken via boosts op PR13 uitgevoerd. Naar verwachting duurt het nog twee tot drie weken voordat het proces volledig is afgerond.