Microsoft integreert AI-videomaker op basis van Sora in mobiele Bing-app

Microsoft heeft de Bing Video Creator aangekondigd. Daarmee kunnen met tekstprompts video's door kunstmatige intelligentie gegenereerd worden. De tool wordt aangedreven door Sora van OpenAI en is voorlopig alleen te gebruiken in de mobiele Bing-app.

De Bing Video Creator is gratis te gebruiken en wordt sinds maandag overal ter wereld uitgerold in de mobiele app van Bing. De videomaker is in de app te bereiken via het menu rechts onderin of door de prompt 'maak een video van ...' in het zoekveld te typen. Microsoft integreert de tool 'binnenkort' ook in de desktopversie van Bing en Copilot Search. Het bedrijf maakt niet bekend wanneer dat precies gebeurt.

Video's die gemaakt zijn door de Bing Video Creator zijn vijf seconden lang en worden in het 9:16-formaat weergegeven. Ondersteuning voor het 16:9-formaat volgt later. Gebruikers kunnen tot drie video's in de wachtrij zetten om te laten genereren.

Wanneer Bing Video Creator klaar is met het maken van een video, krijgt de gebruiker een melding dat zijn video klaar is. Daarna kan de video worden gedownload of worden gedeeld via e-mail, sociale media of een directe link. Video's blijven na generatie nog negentig dagen toegankelijk voor de gebruiker.

De Video Creator biedt twee generatiesnelheden aan. Gebruikers kunnen hun eerste tien video's snel laten maken. Daarna worden zij teruggeschakeld naar de standaard snelheid en kost het 100 Microsoft Rewards-punten om een video sneller te laten genereren. Die punten zijn te verdienen door zoekopdrachten uit te voeren in Bing of aankopen te doen in de Microsoft Store. Microsoft zegt niet wat het verschil in generatiesnelheid is tussen 'snel' en 'standaard'.